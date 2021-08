El silenciado etnocidio iraní del pueblo árabe ahwazí

Orientemedio.news- por Rahim Hamid*

Las protestas en la región de Ahwaz continúan, a medida que la ira crece rápidamente entre la población de la región árabe de Ahwaz, en el sur y suroeste de Irán, por la reacción asesina del régimen iraní a las protestas por el represamiento de los ríos de la región y el desvío de sus aguas a las ciudades persas, que han dejado al pueblo ahwazi sin agua para beber, para el uso doméstico o la agricultura

Se ha confirmado la muerte de 12 manifestantes árabes ahwazíes, cientos de ellos detenidos y decenas desaparecidos, el régimen desplegó un gran número de tropas fuertemente armadas, personal del CGRI (Guardias Revolucionarias) y milicianos basiji vestidos de civil, así como tanques y vehículos blindados en un esfuerzo cada vez más desesperado por aplastar las protestas que han atraído la atención internacional. El efecto de la sequía provocada por el hombre en el medio ambiente y la vida silvestre de la región también ha sido horrendo, cientos de búfalos nativos murieron con un dolor insoportable.

Grupos de derechos humanos ahwazíes han confirmado la muerte de al menos 10 manifestantes en las protestas hasta la fecha, pero esto no puede confirmarse debido a la represión del régimen y al esfuerzo por imponer un apagón mediático. Mientras tanto, decenas más de manifestantes árabes ahwazíes han resultado heridos, algunos de gravedad, por las fuerzas del régimen y francotiradores que disparan indiscriminadamente contra la multitud de manifestantes, y cientos de otros han sido detenidos. Según los informes, muchos de los manifestantes árabes ahwazíes heridos están demasiado asustados como para ir al hospital en caso de que el personal médico notifique a las autoridades de sus lesiones y su participación en las protestas y los arreste.

De hecho, la crisis del agua en Ahwaz es sólo un detonante que llevó a los árabes ahwazíes a protestar contra los agravios y las desigualdades estructurales. Todas las pruebas demuestran que no se trata simplemente de la escasez de agua, de hecho, la causa fundamental del problema es el racismo sistémico contra el pueblo árabe de Ahwaz en Irán, compuesto por aproximadamente 8 millones de personas. Ignorar los problemas estructurales no nos permitirá conocer las verdaderas causas de los problemas.

La crisis del agua en la región de Ahwazi no se explica simplemente por una escasez de agua generalizada pues en la zona hay 6 ríos y por ella atraviesa el río Karoon por lo que normalmente esta región debería verse menos afectada en comparación con las provincias centrales. Sin embargo, los árabes ahwazíes sufren desproporcionadamente debido a la desviación del río Karoon hacia las provincias persas carentes de agua de Kerman, Yazd y Esfahan. Según los expertos, el agua del río Karoon no se desvió solo para beber, sino principalmente para fines industriales. Estas tres provincias persas también han sido el principal destino de las inversiones industriales de Irán, incluidas las industrias automotriz y siderúrgica. Las inversiones han aumentado la necesidad de agua en esas provincias.

Actualmente, la región de Ahwaz, rica en petróleo y gas, es una de las regiones más pobres de Irán. Según los funcionarios locales, la tasa de desempleo real en la mayoría de las áreas de Ahwazi está entre el 45-50 por ciento. La vida de los árabes ahwazíes en la región de Ahwaz depende de la agricultura y la ganadería.

Por un lado, la crisis del agua ha dejado a los ahwazis sin ninguna alternativa en la región de Ahwaz. Por otro lado, los ahwazis han sido discriminados en las oportunidades de empleo de la industria petrolera, de gas y petroquímica en la misma región. Dado que los aplicantes laborales árabes ahwazíes pueden ser identificados con sus apellidos, sus solicitudes en su mayoría han sido rechazadas por los persas que controlan estas empresas en Ahwaz. Según un informe, en un período de cinco años, sólo 4 de cada 4.000 personas empleadas en la industria petrolera de la región de Ahwaz eran árabes ahwazíes. Los ahwazis también experimentan exclusión en la política, incluso a nivel provincial. Por ejemplo, todos los gobernadores en ella eran no árabes, tanto durante la dinastía Pahlavi como después de la revolución islámica. No es sorprendente que muchos de los gobernadores designados fueran de las provincias persas centrales.

Los activistas árabes ahwazíes consideran estas discriminaciones y exclusiones como tácticas gubernamentales para obligar a los árabes ahwazíes a emigrar de sus tierras ricas en petróleo. De hecho, después del descubrimiento de petróleo, personas de diferentes orígenes étnicos, especialmente persas y luros, se mudaron a la región árabe de Ahwaz para trabajar en la industria petrolera como parte de un esfuerzo sistemático para modificar las áreas demográficas árabes ahwazíes a favor de los persas y hacer que los ahwazis pasaran de ser la mayoría con 8 millones a una minoría en su propia patria.

Hay pruebas contundentes de que el régimen de Irán está orquestando una política sistemática y ultranacionalista para confiscar tierras agrícolas para desplazar a los agricultores ahwazíes. Por ejemplo, el ex vicepresidente iraní, Seyed Mohammad-Ali Abtahi, escribió un comunicado secreto en 2005, en el que se establecía un plan para cambiar la composición demográfica de Ahwaz y transformarla de predominantemente árabe a principalmente persa. La filtración de la carta de Abtahi condujo a un levantamiento popular sin precedentes en su alcance, que envolvió a toda la región de Ahwaz. La carta establecía un plazo de 10 años para completar el programa de reestructuración étnica en Ahwaz desplazando a los ahwazis y reemplazándolos por grupos étnicos leales al régimen, principalmente persas y luros.

Para el régimen, la confiscación de tierras, el secado de los ríos y el sabotaje de la fertilidad de las tierras agrícolas son las formas más rápidas de desplazamiento de los residentes rurales ahwazíes. Aunque Ahwaz es el hogar de alrededor del 33% de los recursos hídricos totales de Irán, las políticas del régimen de represar ríos, desviar y verter desechos químicos en las vías fluviales restantes significan que gran parte de las tierras agrícolas de la región, una vez famosas por su rica naturaleza fértil, se están convirtiendo rápidamente en desierto debido a la grave escasez de agua.

Ante las protestas en curso en Ahwaz, hay múltiples informes de que el régimen bloquea los servicios de Internet en toda la región, que continúa sufriendo la horrenda crisis de escasez de agua que desencadenó las protestas.

Los activistas dijeron que los funcionarios iraníes están tratando de bloquear el acceso a los informes que proporcionan videos y fotos que muestran la situación sobre el terreno cortando internet, así como cortando deliberadamente el suministro de electricidad a las ciudades de Ahwaz, lo que entorpece la transferencia de información sobre los acontecimientos en la región. Estas medidas también provocaron resentimiento entre otros ciudadanos, creando problemas en la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente dada la necesidad de energía para refrigeradores y aires acondicionados, ya que las temperaturas del verano superan los 120º Fahrenheit (48 grados Celsius).

Esta no es la primera vez que el régimen corta los servicios de internet para evitar que salgan noticias sobre los acontecimientos en Ahwaz u otras partes de Irán. A pesar de que los funcionarios iraníes se quejan de que el bloqueo de los servicios de internet crea pérdidas financieras para el Estado, estas medidas se toman cada vez que el país es testigo de protestas generalizadas contra el régimen, que se han convertido en eventos regulares en los últimos años.

A lo anterior se suma que miles de manifestantes de las zonas azerbaiyanas del noroeste de Irán, en las ciudades de Tabriz, Urmia y Meshgin Shahr, han respondido a los llamamientos de solidaridad con las protestas en Ahwaz.

Imágenes de video publicadas por usuarios de redes sociales mostraron a miles de azeríes coreando consignas contra el régimen. Entre las consignas de los manifestantes estaban «Azerbaiyán y Ahwaz… ¡Unidad, Unidad!’. La parte noroccidental de Irán es el hogar de turcos azerbaiyanos que están sujetos al mismo trato racista que los ahwazis a manos del régimen, y que tienen demandas similares, como el derecho a la educación en su lengua materna, el fin de la discriminación y la marginación, y la necesidad de tener representación política en sus respectivas regiones.

En este punto hay que señalar que menos de la mitad de la población de Irán es persa, y los árabes ahwazíes, los turcos azerbaiyanos, los turcomanos, los kurdos y los baluchis representan alrededor del 60 por ciento de la población total del país. Aunque los sucesivos regímenes han intentado imponer la asimilación, esto ha sido infructuoso, en gran parte debido a la cosmovisión supremacista persa de Teherán.

El racismo del régimen hacia la población árabe indígena de Ahwaz es implacable y se extiende a todas las esferas de sus vidas. En los medios de comunicación, la música y la televisión, los árabes son rutinariamente vilipendiados y burlados con términos despectivos y lenguaje insultante. En la literatura farsi e incluso en los medios de comunicación, los árabes son descritos rutinariamente como salvajes y brutos «que enterraron a sus mujeres vivas antes del Islam». Un titular típico reciente de primera página en el periódico Hamdali (en la foto de abajo) afirmaba que las mujeres árabes habían pasado de ser enterradas vivas a ser miniseries en el gabinete actual de los Emiratos Árabes Unidos», una calumnia groseramente ofensiva y totalmente falsa e irrelevante en un informe sobre el nombramiento de ocho mujeres como cónsules del gabinete del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos.

Cuando los ahwazis exigen el derecho a establecer instituciones culturales para promover su propia cultura árabe milenaria, la misma se les niega y se les persigue brutalmente, incluso escritores y periodistas iraníes persas supuestamente ilustrados apoyan al régimen en esta opresión abiertamente racista y expresando un fanatismo antiárabe similar con declaraciones sobre los ahwazis como «No son árabes», «No tenemos árabes en Irán , «Tenemos hablantes arabizados y árabes, lo que significa que solo hablan árabe, pero originalmente eran persas» y «Si quieres ser árabe, por favor, piérdete y vete al desierto árabe».

El racismo antiárabe iraní se ve claramente en la legitimación por parte del Estado de la opresión de los ahwazíes a través de la confiscación de tierras, las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento y cientos de ejecuciones de disidentes simplemente por el «delito» de exigir derechos humanos. El régimen, al igual que sus predecesores desde 1925, también ha cambiado los topónimos árabes a alternativas en farsi y ha alentado una transferencia a gran escala de iraníes persas a Ahwaz en un esfuerzo por cambiar la composición demográfica allí, particularmente en las tres provincias de Juzestán (el nombre persianizado del norte de Ahwaz), Bushehr y Hormozegan (sur de Ahwaz).

El régimen también ha construido asentamientos bien designados «sólo para persas» en tierras despejadas de su población árabe indígena ahwazí para alentar esta reubicación; a los persas se les ofrecen empleos bien remunerados negados al pueblo ahwazi local en los campos y refinerías de petróleo y gas que asolan la región (donde se encuentra más del 95% de los recursos de petróleo y gas reclamados por Irán).

Durante un acto oficial celebrado el 6 de enero de este año, Mohsen Haidari, representante de Ahwaz en el «Consejo de Expertos» del Líder Supremo iraní, admitió que la población indígena ahwazi se enfrenta a una grave discriminación racial a manos de las autoridades iraníes. En su discurso en el evento, Haidari dijo: «Hay un nivel inaceptable de discriminación contra los árabes en Ahwaz. Aunque los árabes constituyen la mayoría de la población de la provincia, ocupan menos del cinco por ciento de los puestos de dirección local. En las entrevistas de trabajo, cuando los entrevistadores comprueban la tarjeta de identidad de un solicitante ahwazi y se dan cuenta de que la persona es árabe, los rechazan. Los jóvenes ahwazis han comenzado a cambiar sus nombres para ocultar su identidad árabe con el fin de ser contratados».

Esta rara admisión del racismo del régimen por parte de un funcionario del régimen refleja las preocupaciones de Teherán por el creciente descontento entre los ciudadanos ahwazíes y la creciente falta de voluntad para tolerar el racismo sistémico y la injusticia del régimen.

El nacionalismo persa iraní se basa fuertemente en el sentimiento antiárabe y antiturco. Reflejando esto, los funcionarios del régimen se niegan incluso a reconocer la existencia de los idiomas turco y árabe, descartándolos simplemente como dialectos y variantes de la familia de lenguas persas; para los líderes de Irán, reconocer a minorías como los árabes ahwazíes y los turcos azeríes como personas no persas crearía una contradicción frustrante y potencialmente de largo alcance con la autoimagen de los nacionalistas persas que ven a Irán como un país persa «ario puro».

Estos supremacistas evitan cualquier reconocimiento de la realidad de su propio racismo y de la realidad profundamente incómoda (para ellos) de que Irán depende de las minorías no persas para mantener el poder, en lugar de encontrar consuelo en fantasías inverosímiles en las que las minorías ahwazi y azerí solo hablan sus lenguas indígenas nativas debido a que son “engañadas”, mientras que en realidad serían persas en lugar de azeríes, turcos o árabes.

Cualquier admisión de que el pueblo árabe existe de hecho en la geografía política de Irán significaría reconocer que la composición étnica de Irán está fragmentada y basada en la opresión persa de estas minorías; para evitar tal reconocimiento, el régimen y sus partidarios prefieren crear una fantasía en la que estas minorías son en realidad persas que eligen ser «hablantes árabes».

Hace unos días, el portavoz de las Fuerzas Armadas Iraníes, el General de Brigada Abolfazl Shekarchi, acusó a Arabia Saudita, Estados Unidos, el Reino Unido e Israel -los «sospechosos habituales» del régimen de Irán- de incitar las protestas en Ahwaz y varias ciudades iraníes contra la escasez de agua del país y la sequía causada por las propias políticas del régimen.

En un comunicado publicado por los medios estatales iraníes, Shekarchi dijo que las fuerzas de seguridad del régimen buscan «cortar las manos de los criminales que tienen fuertes afiliaciones con los enemigos de Irán, y trabajar con el pueblo revolucionario de modo alerta para mantener la seguridad y la estabilidad del país».

Al igual que otros funcionarios del régimen que han hecho afirmaciones igualmente inverosímiles de que las protestas fueron incitadas por «influencias externas» e intervención externa, el funcionario no aportó pruebas de estas acusaciones, que son el método estándar del régimen para intentar deslegitimar cualquier protesta.

Esto se produce cuando los manifestantes reiteraron que sus demandas son pacíficas y únicamente en reacción a la represa y desviación de los ríos en Ahwaz por parte de las autoridades del régimen, que son redirigidos a otras áreas de Irán, lo que deja a los ahwazis sufriendo una grave escasez de agua, que no solo está devastando a los pueblos árabes indígenas de la región y llevando a que los cultivos de los agricultores se marchiten y mueran en los campos duros, sino además están causando una destrucción masiva del entorno natural y la vida silvestre de la región, matando a cientos de búfalos nativos, que vivían en los ríos, así como a innumerables números de peces y aves en la región, una vez famosa por sus abundantes tierras de cultivo y marismas.

Los ciudadanos ahwazíes han estado pidiendo que se abran las compuertas aguas arriba construidas en los ríos regionales para permitir que el agua fluya para la población, así como para regar las tierras de cultivo y alimentar a las criaturas, incluido el ganado. Ahwaz está en las garras de una sequía, agregó, diciendo que su gente no puede soportar más de lo que está soportando actualmente. Si no se abren las compuertas de las represas y no se permite que el agua fluya, la gente se verá obligada a migrar de sus hogares y tierras, y agregó: «Salieron a las calles, coreando ‘No, no al desplazamiento’ porque lo que está sucediendo es un plan de limpieza étnica».

El activista de derechos humanos también afirmó que el régimen está utilizando nuevos métodos para reprimir a los manifestantes, desplegando un tipo particularmente volátil de gases lacrimógenos que ha dejado a muchos manifestantes con problemas respiratorios, que dijo que parecían más parecidos a un arma química que a un gas lacrimógeno.

Los recursos de petróleo, gas y agua de los ahwazis son de vital importancia para el régimen a la hora de mantener la economía a flote. Ahwaz representa el 95 por ciento de los alimentos cultivados en el país de Irán, pero la codicia del régimen por los recursos de petróleo, gas y agua de la región significa que sacrificaría estos cultivos para hacer que la región sea inhabitable y expulsar a la población árabe indígena ahwazi. El régimen también confisca grandes sumas de dinero de los fondos de petróleo y gas para gastar en sus planes expansionistas en la región.

El régimen apunta a los ahwazis en particular, porque los ahwazis si quisieran derrocar al régimen, serían capaces de hacerlo, como lo hicieron en 1970 cuando se levantaron para derrocar al Sha cuando bloquearon el flujo de petróleo, gas y agua para frustrar el trabajo de las compañías de combustible allí.

«Más del 87 por ciento del pueblo ahwazi vive por debajo del umbral de la pobreza», según Kamil Alboshoka, un experto en derechos humanos ahwazi con sede en Londres, una afirmación confirmada por una fundación estadounidense, que encontró que más del 75 por ciento de los pueblos en Irán viven por debajo del umbral de pobreza, siendo el porcentaje más alto los ahwazis. «Los residentes de Ahwaz son los más pobres hasta el día de hoy, con el ingreso promedio para una familia de cuatro miembros que ronda los 5 dólares por mes».

El régimen también ha tratado de alterar deliberada y sistemáticamente la demografía de la región, ya que ha llevado a muchos ciudadanos iraníes a Ahwaz, alentándolos con incentivos como empleos bien remunerados negados al pueblo ahwazi, junto con asentamientos especialmente construidos, préstamos para el desarrollo y otros incentivos financieros. A estos colonos étnicamente persas se les dan automáticamente todos los empleos de alto rango o bien remunerados en la región, teniendo el control absoluto de las refinerías de petróleo y gas y la infraestructura relacionada que proporcionan a Teherán ingresos y energía. Por lo tanto, los ahwazis son relegados aún más a la indigencia, incluso cuando su importancia demográfica se diluye deliberadamente.

El racismo flagrante practicado por el régimen iraní hacia estos indígenas ahwazis, negándoles sus derechos más fundamentales, junto con oportunidades de empleo y de vida, se extiende a todas las zonas. Otra parte de esta política de cambio demográfico es la confiscación a gran escala por parte del régimen de las tierras de cultivo y las granjas de Ahwazis, en la que los agricultores y sus familias quedan en la indigencia y sin ninguna esperanza de compensación. Estas granjas se «dan» como recompensa a los ciudadanos leales étnicamente persas de Isfahán, Shiraz y otras áreas. Todas estas políticas afectan colectivamente a los jóvenes ahwazis peor que cualquier otro grupo, con un desempleo entre los jóvenes ahwazis de más del 93%.

El régimen ofrece a los colonos persas de otras áreas de Irán muchos incentivos para mudarse a la región para trabajar en compañías de petróleo, gas y petroquímica en Ahwaz, mientras que niega a los árabes ahwazíes cualquier trabajo allí en un esfuerzo por cambiar el equilibrio demográfico allí, construyendo asentamientos modernos étnicamente homogéneos provistos de todas las amenidades, que están estrictamente fuera de los límites de los ahwazis.

Los colonos reciben incentivos financieros, empleos, instituciones educativas y culturales avanzadas, y una amplia variedad de servicios, e instituciones bien equipadas diseñadas para atraer sólo a las familias de habla persa. Incluso ha habido costosas campañas publicitarias que ofrecen condiciones hipotecarias favorables y propiedades baratas para atraer a los persas étnicos y lures a vivir en estos asentamientos.

En resumen, es imposible transmitir la tragedia que están sufriendo los ahwazíes, no debido al cambio climático,- no es el cambio climático- sino a las políticas escandalosamente insensibles del régimen diseñadas muy deliberadamente para expulsarlos de sus tierras. El pueblo ahwazi protesta ahora y lucha no sólo por el derecho a su agua, sino por su propia supervivencia.

De hecho, en su búsqueda de la exploración petrolera, Irán ha perpetrado un ecocidio, contribuyendo a su campaña de limpieza étnica contra el pueblo ahwazi.

El suministro de agua sigue siendo esencial para la supervivencia de los ahwazis, que en gran medida se sostienen fuera de la agricultura en sus tierras. En los últimos años, Irán ha construido represas, apalancándolas como un arma política para privar a los ahwazis de su suministro de agua fundamental y coaccionar su emigración.

Si bien Irán afirma que estas represas se construyen para evitar las inundaciones invernales, se han utilizado en algunas áreas para inundar las aldeas ahwazi y destruir sus cultivos durante el invierno, y en verano, para privar de su suministro de agua. Desde entonces, los ahwazis despoblados han tenido que trasladarse de sus comunidades rurales a las zonas urbanas de Ahwazi y a las principales ciudades iraníes, donde se vuelven susceptibles a la marginación.

¿Qué pasaría si Irán no hubiera ocupado la región árabe de Ahwaz en 1925 por el estado de Persia, es justo decir que su pueblo árabe ahwazi nunca habría permitido que se convirtiera en un paisaje infernal arruinado y desertificado de plataformas petroleras que eructan contaminación produciendo cánceres de varios tipos en los habitantes. Puede que haya problemas, pero estos no serían de la escala de la pobreza, el racismo, la represión, la privación, el hambre, la sed y el desempleo que son todo lo que Irán ha traído al pueblo ahwazi. Habría mejores niveles de vida y un sentido de esperanza para el futuro, con sus pueblos indígenas que no languidecen en una pobreza inimaginable con centavos por mes, luchando constantemente simplemente por mantenerse con vida. Pero incluso para un mundo en gran medida indiferente, significaría que el régimen nihilista e imperialista iraní no tendría los medios para perseguir sus nefastas agendas extranjeras para desestabilizar la región y amenazar a sus vecinos. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos observó correctamente hace décadas que Ahwaz es el talón de Aquiles de Irán. Por lo tanto, nos vamos planteando dos preguntas. ¿Y si Ahwaz no hubiera sido ocupada por Irán? O, tal vez, ¿qué pasaría si ya no se lo ocupa más?

* Escritor ahwazi, periodista independiente y defensor de los derechos humanos.