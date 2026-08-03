El Senador Carlos Camy y el Diputado Walter Verri sobre la visita a Israel

Hoy finaliza la visita a Israel de un grupo de 8 senadores, 4 diputados y 1 intendente, que llegaron al país a conocer su realidad, invitados por la Embajada de Israel en Uruguay. El Senador Carlos Camy el diputado Walter Verri dejaron sus testimonios sobre la experiencia vivida.

Los legisladores, todos ellos de partidos de oposición-dado que los del Frente Amplio optaron por no participar- están cumpliendo una agenda intensa en la que conocen distintos aspectos de la sociedad israelí y su realidad, así como también de los desafíos con los que lidia el país a nivel regional.

Recibimos del Senador Carlos Camy del Partido Nacional y del Diputado Walter Verri del Partido Colorado, unos comentarios sobre lo que están viviendo, que vale la pena compartir.

Senador Carlos Camy

El legislador blanco de San José, comenzó refiriéndose a las relaciones bilaterales históricas entre Uruguay e Israel.

“La visita a Israel, me resulta importante y oportuna.

Siempre es importante el intercambio con países democráticos y amigos de Uruguay. Mantenemos relaciones diplomáticas desde que se formó el Estado de Israel, siendo el primer país sudamericano en reconocer al Estado de Israel en 1948 y el cuarto en el mundo. Desde entonces, hemos mantenido relaciones diplomáticas ininterrumpidas. Uruguay también jugó un papel importante en la Comisión Especial conformada en el marco de la ONU, y prestó su voto favorable para aprobar la Resolución 181 de la ONU. Mi coterráneo de San José, Enrique Rodríguez Fabregat, participó de manera protagónica en esas instancias.

Por tanto, nuestros países mantienen relaciones diplomáticas, comerciales, de cooperación en diversas áreas y vínculos históricos, que hacen que considere importante esta visita y agradezca la invitación”.

Ineludiblemente, hizo referencia a los desafíos de seguridad con los que ha lidiado y sigue lidiando Israel, entre otras cosas en la lucha contra el terrorismo.

“Esta visita es oportuna, porque incluye conocer algunos de los sitios en los que se perpetró la masacre del 7 de octubre del 2023, en el Kibutz Nir Oz y el lugar mismo donde se desarrolló el Festival Nova, a poca distancia de la Franja de Gaza. Poder reunirnos con una sobreviviente de Nova, nos permite tener una dimensión más cercana, real, de un hecho trágico, doloroso y una acción absolutamente injustificable”.

Y agregó:

“El Estado de Israel en sus casi 80 años de vida institucional, tuvo la guerra de la Independencia, la guerra del Sinaí, la guerra de los Seis Días, la de Iom Kipur, diversos conflictos intensos y prolongados, pero el 7 de octubre del pasado 2023, da la impresión que constituye un golpe que afectó particularmente al pueblo de Israel y marca de manera contundente la dimensión de la compleja situación de Medio Oriente”.

Pero paralelamente a los problemas y los motivos de preocupación, el Senador Camy encontró un país pujante.

“Israel nos impresiona, cómo logró ser un país con un índice de alto desarrollo humano, pese a ser un país de muy escasos recursos naturales. Y siendo referencia en el mundo en investigación y desarrollo, en software, en ciberseguridad, en alta tecnología.

Me impresionó la visita al Shalva National Center, y los programas de rehabilitación ofrecidos allí a 2.000 personas con discapacidad, el apoyo a sus familias y la acción para promover una comunidad más inclusiva”.

Este legislador del Partido Nacional, puede inclusive comparar con lo que vio en su visita anterior.

“Había estado en Israel en el año 2012, hoy encuentro otro país. Mejor en infraestructura, y en el desarrollo constante en diversas áreas del conocimiento y el desarrollo que lo caracterizan, pero otro país también, desde el dolor de la sociedad a partir del 7/10/23.-

Pero Israel ha sido siempre un país de coraje y esperanza”.

Diputado Walter Verri, Partido Colorado

El legislador sanducero comienza planteando su visión general de cercanía a Israel.

“Debo comenzar expresando mi agradecimiento al Estado de Israel por haberme invitado. Yo siempre me sentí muy cercano a la causa judía y al Estado de Israel, a su derecho a la legítima defensa y a la defensa de lo que es la única democracia del Medio Oriente y lo que muchos consideran, al igual que el doctor Sanguinetti, la trinchera de Occidente”.

Verri tiene bien claro el porqué de la guerra que se ha estado librando desde hace ya más de dos años y medio:

“Israel es nuestra trinchera y eso nos motiva a estar siempre defendiendo su causa, sabiendo que generalmente o siempre las consecuencias de la guerra no son las mejores, pero que cuando a uno lo empujan a la guerra, las consecuencias son previsibles siempre, que son muy malas.

Ojalá no hubiera guerra, pero lamentablemente acá hay una guerra iniciada por Hamás y luego se sumaron los demás grupos terroristas de la región, gobiernos terroristas, fanáticos, enfermos, que terminaron haciendo una masacre y el pueblo de Israel, el Estado de Israel tiene el legítimo derecho de defenderse. Obvio que hay daños colaterales, hay población civil que nada tiene que ver en esto, pero cualquier guerra es así. Hamás nunca protegió a su población, por el contrario, la utilizó siempre como escudo y hoy le está tratando de victimizar ante el mundo”.

De lo complejo de estos temas y la distorsión de la realidad a nivel mundial, se desprende la importancia de ver las cosas en el terreno.

“Por todo esto, creo que fue muy bueno haber visto los lugares de primera mano. La verdad que fue muy removedor, nos sentimos realmente conmovidos. Cuesta entender la barbarie, el odio que generan muchas veces las religiones. Es inexplicable con palabras. Visitamos el kibutz Nir Oz, vimos tanta destrucción, tanta maldad, tanta barbarie contra ancianos, mujeres, niños, bebés secuestrados, torturados, la verdad, un desastre que solamente una mente muy enferma puede generarlo”.

También ahora, casi tres años después, sigue siendo inconmensurable tanto la dimensión de la tragedia como la desinformación.

“La verdad que lo único que nos llevamos es una sensación de impotencia de que el mundo esté tan mal y que haya gente tan enferma en este mundo para hacer tanto daño y obviamente la respuesta no se podía esperar y que lamentablemente tiene consecuencias, pero esta no fue una guerra que generó el Estado Israel. Sin embargo hoy el mundo tiene una propaganda pro palestina que pretende hacer olvidar que las víctimas, los atacados, fueron los israelíes. Y conocer de primera mano la realidad lo único que hace es darnos más argumentos para establecer esta defensa que creo que es fundamental”.

Otra parada en la agenda, relacionada a aquel día de horror, fue el festival Nova.

“El lugar es hoy un memorial precisamente en el lugar en el que 400 jóvenes que lo único que estaban haciendo era bailando, tomando y divirtiéndose sanamente, sin problemas, fueron asesinados cruelmente. Y ni que hablar de los 1.200 que fueron asesinados, los 250 secuestrados, hasta una mujer embarazada, una barbarie realmente, que solo viendo el territorio uno puede entender la magnitud del evento”.

El Diputado colorado señaló: “Es doloroso ver las consecuencias, lo que dejó el atentado, pero estoy convencido que la forma para que las cosas no se manipulen y se tergiversen es conocerla en primera persona, así que por eso te digo contentos, agradecidos, cansados, porque tenemos una agenda muy apretada, pero contentos de haber podido ver esto en primera persona”.

Afortunadamente hubo también tiempo para ver otros aspectos de la realidad.

“Fuimos a otros lugares muy buenos, que visitamos sabiendo que todo lo que pueda significar intercambio con nuestro país para nosotros siempre es bienvenido, en tecnología, en innovación”, señaló.

También al Diputado Verri le impactó la visita al Centro Shalva. “Es un centro de alta especialización para personas con discapacidades de todo tipo, que realmente es una maravilla. Nos gustaría poder contactarlo con instituciones uruguayas para que se puedan formar mejor, ojalá podamos tener en algún momento un centro parecido en Uruguay”.