El relato de dos intendentes electos uruguayos que están refugiados en un campus universitario en Israel

El gobierno israelí evalúa rutas terrestres y marítimas para evacuar a más de 30 funcionarios extranjeros; los intendentes electos de Paysandú y Salto, Nicolás Olivera y Carlos Albisu, creen que las puertas no se abrirán en un “horizonte cercano”.

Entre los representantes de al menos seis países latinoamericanos que participaban de un curso de capacitación para autoridades locales cerca de Tel Aviv, se encuentran dos uruguayos que fueron electos en las elecciones regionales de mayo. Son Nicolás Olivera, intendente electo de Paysandú, y Carlos Albisu, elegido para Salto. Son dos dirigentes del Partido Nacional, de esos dos departamentos limítrofes con Argentina.

“Nos hicieron bailar los misiles anoche”, dijo Albisu, en declaraciones al diario El País, en referencia a la oleada de ataques por parte de Irán contra Israel del viernes por la noche.

Albisu y Olivera viajaron el 8 de junio a Israel invitados por el gobierno para participar de una capacitación sobre gestión y administración pública.

“Nos hicieron bailar los misiles, hubo mucha incertidumbre por lo que podía pasar. Creo que pasamos una de las noches más bravas desde que estamos acá, porque los ataques fueron grandes y nosotros estamos cerca de Tel Aviv. Por suerte en el refugio estamos seguros, no se perdió la calma ni la esperanza de que todo va a estar bien y de que vamos a salir de acá pronto”, expresó el intendente electo de Salto, en la mañana del sábado.

Ese mismo día, los intendentes participaron de una reunión virtual en la que recibieron una puesta a punto sobre el estado del conflicto. “Nos explicaron que, por ahora, no hay fecha para la reapertura del espacio aéreo. Todo se evalúa paso a paso, de acuerdo a la evolución del conflicto”, señaló.

El gobierno les planteó algunas opciones de salida terrestre por las fronteras con Egipto y Jordania, aunque estos traslados implican recorridos largos, de más de cinco horas. Un viaje así, en este contexto, implica riesgos. Lo mismo sucede con la alternativa que tienen de opción marítima hacia Chipre o Grecia.

“Lo que se nos sugiere es quedarnos en los lugares donde estamos. En nuestro caso, estamos en un campo universitario que cuenta con su propio refugio. La prioridad es no trasladarse si no es estrictamente necesario”, relató Albisu.

En el refugio recibió la visita de un médico uruguayo que vive junto a su familia en Tel Aviv. Se conocen de la época en la que eran estudiantes en la Facultad de Medicina de Uruguay. “Tuve el placer de verlo después de tantos años y estuvimos conversando. Me contó bastante sobre la idiosincrasia de acá. Me trajo alegría verlo pero también tranquilidad, porque me explicó que estaba en un lugar seguro”, contó.

El intendente electo de Paysandú, en tanto, contó que el “miedo aflora en la noche”, cuando suenan las sirenas y deben refugiarse. Olivera contó al noticiero Telemundo de Canal 12 que en la noche “suenan las alarmas, golpean las puertas y se genera bullicio para bajar al búnker”.

“Las noches se hacen largas y la espera también. Lo que uno ve es que se va recrudeciendo de una parte y de la otra el conflicto. No vemos en el horizonte cercano que se puedan abrir las vías que tenemos para salir, que en definitiva es la vía aérea”, relató Olivera.

Olivera siente miedo más allá de que sabe que está en un lugar seguro. “Si digo que siento que no va a pasar nada, miento. Creo que el momento más embromado es en la noche, cuando estás durmiendo y aparece esa sirena de película de guerra; a eso se le suma que empiezan a golpear la puerta”, contó.

“Queremos pronto volver, estar en el lugar donde nos sentimos seguros”, agregó.

Albisu y Olivera están siendo monitoreados por el gobierno uruguayo. Recibieron las llamadas del presidente de la República, Yamandú Orsi, y del canciller Mario Lubetkin.