El Presidente del CCIU critica duramente decisión de la Fiscalía sobre su denuncia por el 8M

Días atrás se conoció la decisión de la Fiscal de Flagrancia Brenda Puppo de archivar la denuncia presentada por el CCIU por la exhibición de un muñeco antisemita durante la marcha del 8M, alegando que no había delito. El Presidente del CCIU, Roby Schindler, fue entrevistado al respecto por Ana Jerozoimski.

Hace pocos días se publicó la decisión de la Dra. Brenda Puppo, en nombre de la Fiscalía de la Nación, de archivar la denuncia que el Comité Central Israelita del Uruguay había presentado contra los organizadores de la presentación antisemita durante la marcha del 8M,alegando que no era tal y que no había allí delito. La decisión subleva y hasta sorprende porque cuesta entender cómo una persona que ocupa un cargo de alta responsabilidad puede concebir que un muñeco de expresión maléfica con la Estrella de David, atravesado por una lanza, no es una muestra antisemita que incita al odio. Consideramos que lo más apropiado era dirigirnos a Roby Schindler, Presidente del Comité Central Israelita, para pedir sus comentarios al respecto. Y es bueno confirmar que desde el punto de vista del CCIU, esto no quedará así. Y que cada vez que haya una expresión antisemita incitadora al odio, habrá una denuncia.

Estas son sus respuestas.

P: Roby, ¿cuál es tu reacción, como presidente del Comité Central Israelita, a la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia por los hechos de la marcha del 8M alegando que no son delito?

R: Partamos de la base que yo no soy abogado, por lo que no tengo el expertise para poder opinar respecto de la actuación de un fiscal. Pero sí puedo analizarla como uruguayo judío comprometido hasta la médula con los DDHH y decir que lo que sentimos es una honda preocupación. Primero porque la desestimación del caso, o sea el hecho que la Dra Puppo considere que lo que ocurrió no debe ser calificado como delito, habilita y envalentona a gente como quienes perpetraron la muestra de odio del 8M, a continuar regando odio anti judío. Segundo, porque queda claro que la Dra. Puppo entra en un gruesísimo error al sostener que ese grupo de chicas “no es antisemita, sino que es antisionista”, como si fueran cosas diferentes. Yo diría que hasta puede ser peor, ser antisionista. Declaran abiertamente serlo y la Dra. Puppo, se ampara justamente en esa declaración. Y me pregunto: ¿sabrá la Dra Puppo que el antisionismo es pedir por la eliminación del Estado de Israel, único estado judío del mundo? ¿Sabrá la Dra. Puppo que Uruguay suscribió en febrero 2020, al final del gobierno de Tabaré Vázquez, la definición de antisemitismo de IHRA, que incluye en esa definición ataques a Israel? ¿Lo habrá tomado en cuenta?

P: Lamentablemente parece que no. Seguramente ni lo sabe. Y el problema es que al parecer no ahondó en el tema. Es que tomar como base lo que dijo el grupo que organizó esa demostración antisemita tan repudiable, es patético.

R: Así es. Después pienso: quizás la señora no tiene por qué saberlo, pero si podría estudiar, averiguar, consultar, leer un poco para poder tener la conciencia tranquila que se preparó para encarar la situación con el mayor conocimiento de causa posible. Pero evidentemente eso no ocurrió. Eso es lo que me preocupa.

P: ¿Te parece que ineludiblemente hay aquí alguna motivación problemática indebida? Sin ser jurista diría que me cuesta entender cómo es que aquel muñeco con cara maléfica con una estrella de David, símbolo del judaísmo, atravesado por una lanza, no es una imagen que incita al odio.

R: Absolutamente de acuerdo contigo. No lo puedo entender y menos en el contexto de una situación de guerra en Oriente Medio, en medio de una marcha por los derechos de la mujer, reivindicando nada, simplemente mostrando odio. Hay que ser ingenuo o ignorante para creer que esa careta atravesada por una lanza, no pretendía representar la imagen con la que se deshumanizaba a los judíos desde 1923 y hasta terminada la II Guerra Mundial. Otra vez, no tenía por qué saberlo, pero no se informó, o creyó que esa careta horrible era mismo Milei. Pero en cualquier caso, imaginemos que era Milei ¿es pertinente pasearse orgullosos por 18 de julio en el marco del Día de la Mujer con la cara de Milei atravesada por una lanza? ¿Ese no es un mensaje de odio? ¿Es esa la manera respetuosa de trasmitir un sentir? ¿Y por qué se le pone a Milei una estrella de David en la frente? ¡En una clara alusión a los judíos! Por favor…

P: ¿El Comité Central va a apelar? Creo que en realidad ese no es el término ya que no es una decisión de juez, pero me refiero a si se va a actuar para tratar de cambiar la decisión. Entiendo que hay 30 días para eso.

R: ¡Sí! El CCIU va a solicitar la revisión, claro que sí. Y estaremos denunciando todas y cada una de las veces que entendamos que hay actos de odio que incitan a la violencia. Nuestro país tiene leyes y tiene instituciones que existen para monitorear la realidad nacional en materia de discriminación. Existe la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de Discriminación, creada por ley 17.817 hace exactamente 20 años por el entonces diputado del Partido Colorado, el Dr. Nahum Bergstein (z”l). Tengo el honor de integrar esa Comisión hace 5 años, que ahora se encuentra bajo la Presidencia de Sandra Etcheverry, Directora de la Secretaria de DDHH de Presidencia. Existe también la INDDHH, presidida por Gimena Fernández, de creación más reciente que la CHRXD que recién mencioné, pero con una estructura muchísimo más potente, y donde el querido Marcos Israel es uno de los cinco directores. Y existe el Art. 149 del Código Penal, la Ley 16.048 y varias otras de acciones afirmativas. O sea que legislación hay, lo que claramente no hay es voluntad de aplicarla. O como dije antes: ignorancia. Y eso reitero, me preocupa.

P: Siempre me pregunto qué es peor o más peligroso, la ignorancia o la mala intención, o tendenciosidad hostil….Una pregunta que creo que es clave: ¿no te parece que esto no debe ser solamente tema de los judíos uruguayos? ¿No es algo que afecta a toda la sociedad uruguaya, que haya expresiones de odio así?

R: Absolutamente. Hay una frase o una expresión, que no por repetida pierde valor: “los judíos, somos el canario de la mina.” Empieza con nosotros, los judíos, pero nunca termina con nosotros. Cuando una sociedad empieza a naturalizar actos, marchas, pintadas, mensajes, cargados de odio, pone a la democracia en peligro. Acá no se trata de coartar la libertad de nadie. Vos podés odiarme, pero salir abiertamente por las calles con una imagen cargada de agresividad a decir que me odias, eso sí que no está bueno. Nunca sabes quién está del otro lado viéndote, escuchándote y qué efecto podés generar en otros.

P: Y para garantizar que eso no se traduzca en actos concretos de violencia, hay leyes. Pero deben ser cumplidas.

R: Exacto. Los discursos de odio que incitan a la violencia están debidamente penalizados. Las amenazas, las agresiones no tienen por qué ser físicas, pueden ser también sicológicas. ¿Todos saben que acá en Montevideo hay estudiantes judíos que esconden sus elementos de judeidad visibles por temor a sufrir violencia en la UDELAR?

P: Increíble totalmente.

R: Un collar, una kipá, un pin, ya no se llevan abiertamente, por temor. A eso hemos llegado en Montevideo. Los niños y adolescentes judíos son los únicos que tienen que pasar por un detector de metales para entrar a la escuela o al club deportivo. ¿Lo tuvo en cuenta eso la Dra .Puppo cuando desestimó la causa? Ciertamente este tema no atañe solo a los judíos. El hecho ocurrió hace 4 meses y medio, y recuerdo que conmocionó la realidad nacional. Las asquerosas imágenes de odio, que se dieron ese día, recorrieron el mundo. Fuimos noticia en todos lados por esa imagen. Fue una vergüenza. Definitivamente quedó demostrado que en Uruguay no estamos acostumbrados a manifestaciones de odio extremo como las que mostraron esas chicas. Hubo manifestaciones en contra de esa “muestra”, de todos los sectores políticos. Asimismo de periodistas, influencers, artistas y sociedad en general. La imagen que dieron esas chicas en mi opinión atenta contra la pacífica convivencia de la familia uruguaya. Por supuesto que como judío me chocó, me retrotrajo a lo peor del ser humano, pero como uruguayo, me cacheteó. ¿Es éste el Uruguay que quiero? De ninguna manera. Respeto Ana, respeto, hay que enseñar, y desde cuando más chiquito, mejor. Veremos ahora cómo reacciona la sociedad frente a esta decisión de la fiscal de archivar la causa.

P: Y un comentario quizás retórico… ¿Vos te imaginás una imagen similar que atraviese un muñeco negro? ¿Te imaginás el escándalo que estallaría?

R: No me lo imagino, pero sería el primero en presentar la denuncia en Fiscalía.

P: ¿Algo que quieras agregar?

R: Tanto más…, pero prefiero dejar el tema en manos de profesionales. Ellos son los entendidos y expertos en materia legal. Yo seguiré apostando a enrolar a la gente a vivir en paz, a valorar nuestras diferencias y rescatar lo positivo que tiene la diversidad. Seguiré trabajando por el Uruguay en el que nací, crecí, y formé una familia, y que es un faro de convivencia pacífica para el mundo. Eso quiero cuidar, para que mis nietos no quieran irse de acá.