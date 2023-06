El presidente de Uruguay celebra 75 años de amistad de su nación con Israel en el Foro Mundial de AJC

American Jewish Committee

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, señaló que tanto su país como Israel tienen la “grandeza de la democracia y la libertad” en común y llamaron a los vínculos entre las dos naciones “históricos e inquebrantables”. En comentarios pronunciados en el Foro Mundial del American Jewish Committee, Lacalle Pou también elogió la “historia compartida” entre las dos naciones.

“Estoy más convencido que nunca de que lo que más importa es la grandeza de la democracia y la libertad. Y lo más importante es la amistad entre las naciones que mantienen y aprecian estos valores”, afirmó Lacalle Pou. “Junto con los 75 años de independencia de Israel, hoy celebramos 75 años de amistad entre Uruguay e Israel”.

Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948. Cuatro días después, Uruguay se convirtió en la primera nación sudamericana en reconocer a Israel y la cuarta nación en general. Uruguay también es sede de la primera embajada israelí en América del Sur.

“Los vínculos entre Israel y Uruguay son históricos e inquebrantables y datan de 1948”, afirmó Lacalle Pou.

El representante de Uruguay ante las Naciones Unidas, Enrique Fabregat, fue miembro de la Comisión de las Naciones Unidas que visitó Palestina in 1947 y recomendó el establecimiento de un estado judío.

Una calle en Israel —en la ciudad de Ramat Gan— lleva su nombre, uno de tres uruguayos con ese honor, como señaló con orgullo Lacalle Pou.

Lacalle Pou, exalumno de Project Interchange, un instituto de AJC que lleva a líderes globales a Israel, dijo que Uruguay ve la observancia anual del Día de Conmemoración del Holocausto en abril como un momento para rendir respeto a las víctimas de la Shoah, así como para honrar a los refugiados acogidos por Uruguay después de la Segunda Guerra Mundial.

“Nuestro país los recibió y protegió, y tuvieron la oportunidad de reiniciar sus vidas y contribuir a la grandeza de nuestra nación”, comentó Lacalle Pou.

Se estima que unos 16.000 judíos viven en Uruguay, según la Jewish Agency, mientras que unos 15.000 uruguayos viven en Israel. En 2020, Uruguay adoptó la definición de antisemitismo de la IHRA, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en hacerlo.

“Tanto la comunidad judía en Uruguay, tan profundamente arraigada en la vida de nuestro país, como los muchos uruguayos que viven en Israel, sirven como un puente invaluable que conecta a los dos países”, sostuvo Lacalle Pou, quien recordó con añoranza su viaje a Israel en el marco del Project Interchange del Instituto AJC en 2018.

AJC fomenta los vínculos trilaterales entre los Estados Unidos, Iberoamérica e Israel a través de su Arthur and Rochelle Belfer Institute for Latino and Latin American Affairs (BILLA).

El año pasado, AJC firmó un acuerdo de asociación con el Comité Central Israelita de Uruguay, la principal organización comunal judía en Uruguay. Se trata del 38.° acuerdo de asociación de AJC con las comunidades judías en todo el mundo y el 15.° con comunidades de Latinoamérica, España y Portugal.

“Uruguay ha sido una isla de estabilidad y democracia en la región y tiene cálidos vínculos históricos con Israel”, afirmó la directora de BILLA Dina Siegel Vann. “Esperamos fortalecer nuestros vínculos con este gran país y su admirable comunidad judía”.

