El Presidente de Israel se reunió con Noam Bettan: «Serás recordado durante décadas»

El Presidente de Israel Yitzhak Herzog recibió en su residencia a Noam Bettan, representante de Israel en Eurovisión, y a la delegación israelí tras el extraordinario logro en la final del concurso.

El representante de Israel en Eurovisión 2026 en Viena, el cantante Noam Bettan, se reunió hoy (lunes) con el presidente Yitzhak Herzog en la Residencia Presidencial en Jerusalén.

Durante la conversación, Bettan compartió su sentido de misión: «Siento que estoy cumpliendo mi vocación al 100%, y es muy emocionante y preciso estar aquí», le dijo Baten al presidente. «Lo que me trajo hasta aquí fue ser yo mismo, auténtico y genuino, sin artificios. Esto se reflejará tanto en la música que publique como en las actuaciones. Echo mucho de menos conocer al pueblo de Israel en persona».

El presidente Herzog, por su parte, elogió efusivamente al joven cantante y comparó sus inicios con los de grandes figuras de la cultura local: «Los ‘veteranos’ aquí recordamos a Shlomo Artzi al comienzo de su carrera», dijo el presidente. «Serás recordado durante décadas. Te deseo que sigas desarrollándote como artista, expresando tu opinión e influyendo en la sociedad».

La conversación no se limitó al ámbito profesional; el presidente también se interesó por la vida personal de Bettan y le deseó que «alguna familia también pudiera venir», a lo que Bettan respondió con su fe característica: «Con la ayuda de Dios, en el momento y de la manera adecuados».

La reunión concluyó con aplausos de los presentes y un mensaje de esperanza para la creación israelí original, conmovedora y que conecta con el público. «Tenemos un camino muy hermoso por delante», concluyó el presidente Herzog.

Anoche, Bettan le contó a Tali Moreno en una entrevista para Kan News sobre los abucheos que escuchó durante sus actuaciones en Eurovisión. «Me dio más motivación para mostrarles quién es el pueblo de Israel y para dar amor a quienes quieren recibirlo», compartió. «Uno de ellos literalmente me gritó: ‘¡Abucheos, abucheos, abucheos!’. Le devolví el beso en el aire y al final solo me dijo adiós con la mano. No supo cómo responder. Así que para mí, eso también fue una especie de victoria».

En una rueda de prensa celebrada tras su aterrizaje en el aeropuerto Ben Gurion, Bettan agradeció al pueblo de Israel «el privilegio de brindar un momento de unidad y esperanza para todos». «Creo que ayer, personalmente, y entiendo que gran parte del país también, experimentó un sentimiento de unidad después de mucho tiempo. Lo echábamos de menos, y es maravilloso», añadió.