El periodismo que glorifica el mal

Enlace Judío México- por Silvia Cherem (Diario Excelsior)

Se dijo que es una fotografía icónica y que por eso Foto del Año, un concurso convocado por el Instituto de Periodismo Reynolds de la Universidad de Missouri, la premió la semana pasada en su categoría de “Historia fotográfica del año en equipo”.

Es la imagen que Ali Mahmud capturó el 7 de octubre en el sur de Israel, publicada por Associated Press, en la que, desde “un lugar privilegiado”, siguiendo muy de cerca la pickup blanca Mitsubishi de doble cabina en la que los miembros de Hamás regresaban a Gaza con su trofeo, logró captar todos los detalles de esa escena en la que los terroristas iban altivos y orgullosos llevando consigo el cadáver semidesnudo de la joven Shani Louk.

Ali Mahmud estaba en primera fila. Iba tan próximo a los miembros de Hamás que logró captar sus muecas de gozo, su fervor, adrenalina y prisa, también la placa en árabe de la camioneta. Pudo capturar el horror y el drama del salvajismo del patriarcado yihadista, detener en el tiempo la euforia de cuatro machos que, sentados encima de Shani, enredaban sus sucias piernas sobre la cabeza y el cuerpo inerte de la joven. Sostenían misiles y kalashnikovs en los brazos, la fuente de su poder. Un quinto terrorista va colgado de la puerta de la camioneta; algunos más, incluyendo al que maneja, van al interior. Sus rostros saborean la gloria de llevar consigo a su objeto sexual, a su botín.

Mahmud consiguió estremecer, transmitir la necrofilia y la pornografía del mal. Aprehender la soledad y la humillación del cuerpo de esa jovencita de 22 años que hizo su último viaje en la batea de una camioneta con sus pechos y su vientre descubiertos sobre el fierro del piso; con su pierna derecha bien abierta, colgando; con su intimidad violentada, apenas tapada con un calzoncito negro.

Parte del cráneo de Shani, la joven israelí-alemana que flechó a Orión Hernández, el mexicano aún secuestrado en Gaza, se hallaría después en las inmediaciones de la sede del Festival Nova. La asesinaron a golpes, sabrá dios que hicieron con ella, si fue víctima como tantas más de la barbarie sexual con la que violaron de manera grupal a una tras otra, hasta romperles las pelvis.

Según quedó documentado en videos posteriores, estos criminales pasearon el cuerpo de Shani por las calles de Gaza para que los niños y los jóvenes gazatíes pudieran escupirle, soltarle puñetazos celebrando la masacre. Shani-mutilada. Shani Louk-cadáver. Shani-rehén. Shani-cosa. Shani-medalla.

Ese retrato icónico del salvaje pogromo a manos del fanatismo islámico que dio origen a una guerra, es premiado. La pregunta es ética. Sin duda la imagen determina la memoria histórica de una época como lo hizo la niña desnuda cubierta de Napalm que corre hacia la cámara de Nick Ut, llorando de dolor con los brazos abiertos. Esa fotografía capturada hace medio siglo durante la guerra de Vietnam y que apareció en la portada del New York Times, a Nick Ut lo hizo acreedor del Pulitzer y del World Press Photo.

Hubo polémica en su momento por presentar desnudo el cuerpo de una niña, pero el dramatismo fue tal que merecía todos los premios porque esa imagen generó conciencia política y un sentido moral, determinó al movimiento antibélico, que ya de por sí se desarrollaba previo a la guerra. Además, según se supo, Nick Ut capturó la imagen, pero luego dejó la cámara en el piso, se acercó a socorrer a Kim con el agua de su cantimplora y la llevó desmayada en la camioneta de su agencia a un hospital cercano para ser atendida. Cuando se negaron, los amenazó con publicar su negligencia y así cambió la vida de la niña.

Nick Ut no acompañó a los verdugos de la niña, se topó con el hecho y dio testimonio de él desde un lugar ajeno. A diferencia, hoy los fotoperiodistas no se alían con las víctimas, sino con los victimarios. Según se ha probado, Mahmud Alí participó y celebró con los terroristas. HonestReporting denunció en noviembre pasado que fueron seis los fotoperiodistas que entraron a Israel a las 5 o 6 de la mañana, acompañando a los terroristas: Hassan Eslaiah (CNN y AP), Yousef Masoud (AP y New York Times), Yasser Qudaih y Mohammed Fayq Abu Mostafa (Reuters), así como Ali Mahmud y Hatem Alia (de AP). Inclusive hay una imagen de Hassan Eslaiah, corresponsal independiente de CNN y AP, en la que recibe un beso de Ismail Haniyeh, quien concibió cada detalle del horror y el salvajismo con los que Hamás atacó Israel el 7 de octubre.

Todos ellos, documentaron y participaron de la barbarie, estoicos fotografiaron las escenas del máximo horror esa mañana cuando tres mil terroristas entraron a los kibutzim del sur de Israel a quemar vivas a familias enteras, a violar, decapitar, masacrar, torturar, secuestrar y asesinar a más de 1200 personas que sacaron de camas y cunas en camisón y pijama. Seis meses han pasado y aún hay 137 personas secuestradas, incluidos bebés y mujeres que siguen siendo objeto de crímenes sexuales.

Un guion perverso en el que, además, el periodismo dio fe de la complicidad, falta de sentido moral y sesgo en la zona porque resulta imposible que los reporteros supieran lo que iba a acontecer a las 5 o 6 de la mañana, si no hubieran tenido nexos con el grupo Hamás. Y porque no se sabe de un solo periodista que dijera basta, de alguno que llevara a un niño en sus brazos para protegerlo como lo hizo Nick Ut.

Hoy se les premia por ser parte, por haberse sumado al mal con complicidad.

Por eso, insisto, la pregunta es ética porque al premiar esa imagen sin una denuncia clara, se glorifica el terrorismo. Al enaltecer al fotógrafo con su medalla de primer lugar hay un mensaje, se ensalza y santifica el fanatismo y la crueldad. Al no ponernos del lado de las víctimas, honramos y celebramos la brutalidad. Al permitir las actitudes represoras contra las mujeres, calamos aún más hondo en las enseñanzas machistas y criminales. Al reproducir la cantaleta de moda contra Israel negando los hechos de los yihadistas islámicos que pretenden hacer la guerra santa contra los infieles, atentamos contra las libertades, la decencia y la moral de Occidente

Los periodistas a diario y en cada momento tomamos decisiones éticas y es preciso dar cuenta de la verdad con responsabilidad e independencia. Un periodista que se precie de ser una persona decente no acompañaría a un violador a ver cómo masacra a una mujer para documentar escenas de horror y sadismo, y menos, creo, habría quién lo premie por haber dejado testimonio de ello. Bien lo decía Gabriel García Márquez: “la ética no es una condicional ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. Mucho que reflexionar al respecto…