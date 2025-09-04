El Papa León XIV recibió al presidente Isaac Herzog en el Vaticano

El Papa León XIV recibió este jueves en audiencia privada en el Vaticano al presidente de Israel, Isaac Herzog, en un escenario internacional cada vez más tenso, marcado por la ofensiva israelí en Gaza.

El mandatario israelí llegó al Palacio Apostólico del Vaticano minutos antes de las 10:00 horas (hora local). Tras reunirse con el Santo Padre, fue recibido también por el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin.

En ambos encuentros se abordaron los esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes, la lucha contra el antisemitismo global y la protección de las comunidades cristianas en Oriente Medio, junto con el tratamiento de otros asuntos políticos, según informó la Presidencia israelí en un comunicado.

Se trata de la primera reunión a puerta cerrada entre Herzog, de 64 años y al frente de la presidencia isarelí desde 2021, y León XIV, aunque ambos ya habían coincidido durante la Misa del inicio del Pontificado celebrada en el Vaticano el pasado 18 de mayo.

El presidente israelí destacó la necesidad de unidad entre líderes de todas las religiones y llamó a la liberación inmediata de los rehenes como paso esencial para un futuro mejor en la región. “Israel trabaja en todas las vías posibles para traer de regreso a los rehenes retenidos en cautiverio brutal por Hamás. Anhelamos un día en que los pueblos del Medio Oriente –los Hijos de Abraham– vivan juntos en paz, cooperación y esperanza”, señaló Herzog.

Además, subrayó el compromiso del Estado de Israel con la libertad religiosa y la protección de todas las comunidades de fe, en particular la comunidad cristiana en Tierra Santa y en el resto de Medio Oriente. Según Herzog, la inspiración y liderazgo del Papa en la lucha contra el odio y la violencia, y en la promoción de la paz, son “valiosos y fundamentales”, y expresó su intención de profundizar la cooperación entre Israel y el Vaticano para “un futuro mejor, basado en la justicia y la compasión”.

El encuentro se produce en un momento de fuerte tensión en la región y refleja la atención internacional sobre los esfuerzos humanitarios y diplomáticos vinculados al conflicto en Gaza, así como la creciente colaboración entre Israel y el Vaticano en materia de protección de comunidades religiosas y mediación humanitaria.