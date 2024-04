El pabellón de Israel en la Bienal de Venecia estará cerrado hasta la liberación de los rehenes de Hamás

El Observador

El pabellón israelí en la 60º Bienal de arte de Venecia seguirá cerrado por “solidaridad” hasta la liberación de los rehenes en manos de Hamás y el logro de un cese el fuego en Gaza, anunciaron el martes la artista expuesta y los curadores. Crédito foto: Gabriel Bouys/AFP

“La artista y los curadores del pabellón israelí abrirán la exposición cuando un acuerdo de cese el fuego y de liberación de los rehenes sea logrado”, se lee en el sitio de la exposición israelí en la prestigiosa bienal de arte, que se abre al público el sábado.

“La decisión de la artista y de los comisarios no tiende a que sean ellos mismos quienes censuren la exposición; escogen mejor adoptar una posición solidaria con las familias de los rehenes y la gran comunidad israelí que llama al cambio “, explican.

Denominada (M)otherland (juego de palabras entre patria y otra tierra), la exposición destaca el trabajo de la realizadora Ruth Patir respecto a su relación con su país de origen a través de una instalación video.

“Nos convertimos en actualidad y no en arte”, señaló la artista y realizadora en Instagram.

“Me opongo firmemente al boicot cultural, pero como pienso que no hay buena respuesta y que no puedo hacer lo que quiero con el espacio del que dispongo, prefiero unir mi voz a la de quienes lanzan este grito: +Cese-el-fuego inmediato, traigan a los rehenes, ya no aguantamos más+”, agregó.

El comisario general de la Bienal, Adriano Pedrosa, dijo que “respeta” esa decisión. “No los conozco personalmente, pero pienso que es muy valiente y también muy sabio”, declaró.

En febrero, los organizadores habían confirmado la participación de Israel pese a un llamado al boicot por miles de artistas, arquitectos y comisarios, calificado de “vergonzoso” por el ministro italiano de Cultura.

El conflicto en Gaza estalló el 7 de octubre tras el ataque del grupo islamista palestino en Israel, que dejó 1.170 muertos, en su mayoría civiles, según datos oficiales israelíes.

Los combatientes islamistas también tomaron 250 rehenes, de los cuales 129 continúan en Gaza, incluidos 34 que se cree han muerto, según las autoridades israelíes.

En respuesta, Israel prometió “aniquilar” a Hamás y lanzó una ofensiva que ya dejó 33.843 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, gobernado por el grupo islamista.