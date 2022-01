El nuevo desafío del Imam Tawhidi, Imam de la Paz, bregando por un Islam moderado

Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski

Se postula a Vicepresidente del Consejo Global de Imams, para combatir desde esa posición el extremismo. El Consejo Global de Imams es el primer y mayor organismo no gubernamental transnacional del mundo compuesto por líderes religiosos musulmanes de todas las denominaciones islámicas y las distintas escuelas de pensamiento islámico.

Comencemos con una aclaración semántica, por las dudas. Un Imam-o como suele decirse en español, Imán- es la figura religiosa islámica en gran medida paralela al rabino en el judaísmo. Es un guía religioso que predica en la mezquita, aunque hay ciertas diferencias en la percepción del cargo entre Sunitas y Chiitas, pero para unos y otros, se trata de una figura clave en la comunidad religiosa islámica.

En esta nota optamos por utilizar la palabra Imam, como el original no traducido.

Pues al Imam Tawhidi, justificadamente conocido como el Imam de la Paz, lo conocimos a través de las redes sociales. Es activo, prolífico en sus comentarios y análisis, siempre difundiendo una voz moderada, favorable al diálogo, a la unión entre las religiones y en defensa de Israel y el pueblo judío. Hemos tenido ya el privilegio de entrevistarlo tiempo atrás y ahora hemos vuelto a contactarlo al enterarnos que se postula a Vicepresidente del Global Council of Imams, o sea el Consejo Global de Imams, para la elección del 25 de este mes.

El Consejo Global de Imams es el primer y mayor organismo no gubernamental transnacional del mundo compuesto por líderes religiosos musulmanes de todas las denominaciones islámicas y las distintas escuelas de pensamiento islámico. Está integrado por 1.328 Imams, tanto sunitas como chiitas, pero su importancia no deriva del número sino del tipo de actividad que despliega y contactos a nivel internacional.

Su sede central está en Bagdad, capital de Irak, y su segunda sede se encuentra en la Ciudad Sagrada de Najaf. Tiene representaciones en más de 45 países, en todos los continentes. Nos explica el Imam Tawhidi que su autoridad es equivalente a la del Vaticano en lo relativo a la promulgación de leyes religiosas.

Evidentemente, no es obligatorio ser parte de dicho Consejo sino absolutamente optativo. Sus decisiones comprometen a todos sus miembros.

P: Imam Tawhidi, usted ama su religión, el Islam, y al mismo tiempo condena y desafía a los antisemitas y los enemigos de Israel y el pueblo judío. Me pregunto si este es el mejor perfil para lograr éxito en su postulación a Vicepresidente del Consejo Global de Imams.

R: Mis políticas no están basadas en mi búsqueda de sus votos. Yo no dejaré de decir la verdad sobre aquellas cosas en las que creo. Si quieren votar por mí, lo harán. Si no, no votarán. Pero no cambiaré mis creencias para que me voten, para satisfacer a votantes potenciales.

P: Pero me pregunto si el hecho que usted ha decidido postularse significa que considera que hay otros Imams que piensan igual que usted.

R: Yo me atrevo a asegurar ya ahora que la mayoría votará por mí. Estoy seguro que ganaré la elección del 25 de enero. No hay forma de que pierda. Estoy absolutamente seguro.

P: ¿Cómo está tan seguro?

R: Porque sé que tengo mucho apoyo entre los Imams. He estado haciendo campaña durante aproximadamente un año y tengo bien claro que gozo de mucho apoyo. Se me ha respetado mucho y he recibido un trato muy respetuoso de Imams muy importantes, así que creo que ganaré. Esta es la primera elección en la que participo en mi vida. No participaría si pensara que voy a perder.

P: Con esa certeza que usted tiene ¿esto significa que sus posiciones contra el antisemitismo y el terrorismo son más ampliamente aceptadas en el Islam de lo que pensamos generalmente? ¿O quizás ellos se fijan en otros puntos de su agenda y no tanto en los que a usted y a mí nos son importantes?

R: Mis opiniones en estos temas son ampliamente conocidas, pero en mi campaña me he concentrado en cuatro puntos concretos de lo que quiero hacer, para que los votantes lo sepan. He planteado planes en los temas de anti terrorismo, derechos de las mujeres, asuntos sociales y la necesidad de combatir textos extremistas. Me he concentrado en eso, no en el tema de los judíos y antisemitismo porque siempre quedan temas para tratar en el futuro. Además, considero que quien me vote, debe confiar en mí y en lo que yo quiera hacer. Si no confían en mí, mejor que no me voten para nada.Si les gustan y parecen bien los cuatro puntos de mi programa político que ya he destacado, ya ven en qué dirección voy. La verdad, me interesa más su confianza que su voto.

P: Esa es una idea clave. De todos modos, me pregunto si necesariamente todos los que le prometieron su apoyo dijeron la verdad.

R: Puede ser que en el Consejo haya algunos hipócritas. No lo sé. Son más de 1.300 los Imams del Consejo. En principio puede ser. Quizás 100 de ellos me odian. O 200. O sólo 5. Pero sé que ganaré.

P: Yo espero de todo corazón que así sea. De su boca a los oídos de Alá. Permítame volver a un tema que ya mencioné: ¿No cree que este tema de su ferviente apoyo a Israel y al pueblo judío puede ser problemático? Si lo incluyera explícitamente en la plataforma que menciona ahora públicamente, es otra cosa. Pero si lo pone sobre la mesa después ¿no pueden hacerle problemas?

R: Yo considero que el derecho de los judíos a tener su propio país, de tener soberanía y vivir en paz, es algo legítimo, parte de la norma. No debe ser visto como algo anormal. Los judíos deben poder vivir en paz . Y yo considero que cualquier oposición a que los judíos vivan en paz es una expresión de extremismo y apoyo al terrorismo. Y quien actúa así, será expulsado del Consejo. Extremistas, terroristas o simpatizantes con el terrorismo, serán expulsados del Consejo.

P: Es una afirmación valiente y contundente la que usted hace.

R: Una vez que yo esté en el cargo y comience a combatir el antisemitismo, si alguien tiene un problema con eso, no podrá seguir en el Consejo. No será suspendido sino expulsado. No doy una segunda chance.

El desafío y la representatividad

P: ¿Por qué decidió postularse para Vicepresidente y no Presidente del Consejo?

R: Porque la sede central del Consejo está en el Medio Oriente, en Irak, y la segunda sede en la ciudad sagrada de Najaf . Y allí debe estar el Presidente. Por su parte, el Vicepresidente debe tener mayor flexiibilidad para movilizarse por todos lados.

P: Debe ser una figura con dimensión internacional…

R: Así es.

P: ¿Quién es hoy el Presidente?

R: Imam Al Budeiri. Y compartimos con él muchos valores. Él concuerda con muchos de mis pronunciamientos y con otros no. El punto central es no violar la Constitución del Consejo.

P: ¿Cree que él estará de acuerdo en lo que usted me dijo recién de expulsar a quien apoya el extremismo, el terrorismo, y que no reconocer el derecho de los judíos a vivir en un Estado propio debe ser considerado como tal?

R: El apoyo al extremismo o terrorismo es algo que justifica la expulsión del Consejo. Está en su Constitución. El tema está en cómo plantearlo.

P: En el Consejo hay 1.328 Imams. Pero en el mundo hay millones de Imams. Entonces ¿cuán representativo es el Consejo? El nombre, Consejo General de Imams, suena como algo muy grande y representativo, pero si tiene sólo 1.328 miembros ¿lo es? O sea ¿cuán importante es en el mundo musulmán?

R: Su importancia deriva de su impacto, no del número de miembros. Por ejemplo, el asesor del Primer Ministro de Irak en Asuntos Religiosos, es parte del Board de Directores del Consejo. Desplegamos una gran actividad con líderes de comunidades religiosas en el mundo, con Casas Reales, tenemos líderes muy importantes en la red dedicada al tema del diálogo interreligioso. Y estamos en contacto directo con gobiernos En el 2020, cuando el Departamento de Estado norteamericano planteó que quiere combatir el antisemitismo, se contactó con el Consejo General de Imams.

P: No lo sabía. O sea que lo que hace que el Consejo sea importante y especial es su impacto.

R: Exacto. Yo no me postularía para algo que sea pérdida de tiempo.

P: Entiendo que el trabajo interreligioso es una de las misiones del Consejo.

R: Exacto.

P: ¿Y cuál será su valor agregado al Consejo, si en efecto resulta electo como Vicepresidente?

R: Considero que con mi elección, el Consejo tendrá una visión más clara de cara al futuro. Además, eso afinará sus objetivos y creo que los alcanzará con mayor rapidez porque yo no soy de perder el tiempo.

P: Usted ya tiene una posición internacional.

R: Así es. Además, sé que aportaré claramente a la globalidad del Consejo, aunque ya ahora tiene esa dimensión.

Una influencia necesaria

P: ¿Considera que el Consejo General de Imams puede cambiar cosas que están mal en el mundo musulmán? O sea… ¿puede tener influencia en comunidades islámicas aunque sus propios Imams no sean parte del Consejo? ¿Los escuchan?

R: Sin duda puede influir al respecto. El Consejo gobierna más de 1.300 mezquitas y centros en diferentes partes del mundo, o sea que cada Imam tiene su mezquita y su centro y puede que también su escuela. Encabeza congregaciones. Y en cada mezquita puede haber hasta 5.000 personas. Y si el Consejo emite una ley, ésta es seguida por los miembros de las congregaciones. O sea que su representatividad llega a comunidades amplias. El tema no son sólo los 1.328 Imams.

P: O sea que usted considera que eso puede tener influencia para cambiar cosas que están mal.

R: Así es.

P: ¿Y qué es lo que usted considera que está mal, que hay que cambiar?

R: Varias cosas. Una de ellas es el enfoque respecto al extremismo y el terrorismo. Creo que el enfoque actual no es efectivo. Considero que los extremistas deben ser aislados de las comunidades. Quienes simpatizan con terroristas o se ven como terroristas potenciales, deben estar vigilados. Dicho sea de paso, considero que las listas de terroristas buscados que emiten gobiernos, deberían incluir quienes están identificados como terroristas potenciales. También hay que lidiar con temas sociales. Yo tengo un serio problema con el tema de casamientos de niñas jovencitas. Y también con la mutilación genital. Y con la forma en que se abusa de mujeres, con violencia doméstica y la respuesta de los Imams y clérigos al respecto. Por eso considero que debemos tener un departamento de Asuntos de la Mujer y debe haber una dama en el Consejo para que pueda representarlos mejor que los Imams, que son hombres. Quizás una mujer a cargo de eso sea más efectiva. Y todo esto pienso llevarlo adelante en el primer mes de mis funciones.

P: ¿Cree que todos estos planes ayudarían a mejorar la situación en el mundo islámico?

R: Si, por supuesto, pero también tengo que aclarar una cosa. Yo no estoy aquí para arreglar el mundo. Ese no es mi deber, mi función. Estoy aquí por unos años y luego moriré. Mi responsabilidad es hacer lo que puedo durante los años que estoy en este mundo. ¿40 más? ¿50 más? Lo que Dios quiera. No soy un Profeta. No soy el Mesías. Soy un ser humano común y corriente. Haré todo lo que pueda. El resto depende de Dios.

El origen de los problemas ¿el Corán?

P: ¿Cree que parte deriva de cierta ambivalencia en algunos temas tal cual aparecen en el Corán, con ciertas contradicciones?

R: No, no, no, el Corán es un libro perfecto. No tiene contradicciones. El problema es cuando los humanos traducen lo que dice Dios. Y ponen en ello sus propias tendenciosidades, sus agendas y motivaciones políticas. Es por eso, por ejemplo, que decenas de miles de líderes prominentes del mundo islámico han emitido edictos religiosos contra ISIS, por dar un ejemplo. Es que ISIS decidió interpretar el Corán de una forma que beneficia su agenda sangrienta. El Corán es un libro para guiar, no para gobernar. Esa es la diferencia. Hay que leerlo como un libro de ética, no de orden de gobierno.

P: También está el tema de los tiempos que cambian ¿no?

R: Por supuesto. Hay que saber separar la historia del presente. Sí, puede ser que el Corán se refiera a conflictos de hacer 1.400 años. Pero eso no significa que hay que continuarlos hoy.

P: Es muy interesante su comentario. Pero le daré un ejemplo de a qué me refiero. Hay partes del Corán en las que aparecen frases muy duras contra los “infieles” y no creyentes en Alá. ¿No es así?

R: Es cierto, pero hay que entender que el término “no creyente” es una cuestión de terminología. No es un sustantivo en el Corán. Se refiere a ciertas leyes existentes y cómo lidiar con el no creyente. ¿Y quiénes son los no creyentes? La tribu del profeta Mahoma llamada Qurayish. Pero los judíos son creyentes, inclusive antes que los musulmanes. También los cristianos son creyentes en Dios, aunque puede que con los cristianos se haya planteado algún problema porque creen que Jesús es el hijo de Dios, algo en lo que nosotros no creemos. Pero Islam no considera que no sean creyentes.

Entre las amenazas de muerte y los agradecimientos

P: Usted lucha contra el extremismo y terrorismo difundiendo sus ideas en las redes sociales, que como sabemos son hoy una herramienta poderosa que puede ser usada para mal o para bien. ¿Siente que usted logra tocar los corazones de muchos?

R: Le cuento que recibo un promedio de un millón o millón y medio de mensajes, emails, cartas, llamadas telefónicas, de todo, cada año.

P: ¿De musulmanes?

R: No solamente, de todo. Diría que entre el 20 y 30% son mensajes de odio, amenazas de muerte, ataques, cosas así, sea de extremistas musulmanes o de extremistas de derecha no musulmanes que me odian. Consideran que lo que hago es presentar al Islam de modo que guste a todos, y no como es cierto, según ellos. Otro 30% es de gente que me pide cosas, por ejemplo que les ayude a pagar la escuela de sus hijos, que pague a sus iglesias, cosas por el estilo.

P: Muy original sin duda.

R: Así es. Y todo el resto son mensajes de apoyo, gente que me dice que mi mensaje ha cambiado sus vidas, que se han puesto a trabajar, que ahora ven las cosas de otra forma. Estoy escribiendo un libro al respecto. Podrán ser varios volúmenes. Evidentemente, notificaré a la gente antes de publicarlo.

P: O sea que también recibe mensajes de gente que le dice que usted la cambió para bien.

R: Sí, también en nuestra propia comunidad. Conozco extremistas que han cambiado su forma de pensar. Algunos me siguen en las redes. Veo que la difusión de mis ideas ha tenido buen impacto. Le diré más: no seguiría dedicando tiempo a esto, si no viera un cambio para bien. Y como lo veo, ahora quiero poder tener más influencia desde el cargo de Vicepresidente del Consejo General de Imams.

P: Yo recuerdo que en la entrevista anterior que le hice, usted me contó que usted mismo era antes un extremista con una visión radical negativa de los judíos y de Israel.

R: Exacto.

P: Y usted lo explica todo combinando las ideas profundas con un gran sentido del humor. Me gustó en especial un tuit que usted escribió a sus detractores que le dicen que es un agente pago. “No me paga el Mossad, me paga la CIA”.

R: Es que a los extremistas hay que ridiculizarlos. Es la única forma de ganarles.

Irán, Afganistán y Occidente

P: Imam Tawhidi, usted nació en Irán y fue ordenado allí como Imam hace algo más de una década. ¿Cree que su país natal está en manos de un régimen que perjudica al Islam y su gente?

R: Creo que todos ellos son terroristas. El régimen iraní está compuesto por terroristas, del primero al último. Todos y cada uno en el régimen, son todos culpables. Han destruido la imagen del Islam.

P: ¿Qué puede cambiar esta situación? ¿El pueblo tiene opción de levantarse contra este régimen?

R: Sí, esa será la vía para el cambio. Este régimen llegó a raíz de una revolución y se irá con una revolución. Eso es lo que yo creo.

P: Pero la gente tiene razones para tener miedo ¿no?

R: Es comprensible. Está claro que este no es el momento, ahora no.

P: Yo sé que usted es una figura religiosa, no un estratega, pero dado que su visión de mundo es muy clara, me atrevo a preguntarle si tiene algún consejo para darle a Occidente acerca de cómo actuar en el tema iraní. ¿Qué considera que tienen que hacer en las negociaciones sobre el acuerdo nuclear en Viena? Imagino que dado que usted conoce la mentalidad iraní, puede dar algunos consejos.

R: Yo creo que lo que ocurre en Viena es que Occidente está entreteniendo a extremistas. Cuando están frente a extremistas, los tratan como quien tiene tal o tal opinión porque han sido oprimidos por el colonialismo occidental. Parece que los guía un pensamiento que dice algo así “puede que tengamos que entenderlos, seamos amigos, lleguemos a un acuerdo”. Pero yo no creo en llegar a acuerdos con extremistas. Creo que al extremismo hay que destruirlo. Hay que debilitarlo. Un extremista nunca jamás puede ser tu amigo. Yo sé porque yo mismo fui un extremista. Les di la mano a no musulmanes pero en mi fuero íntimo no me gustaban. Prefería pensar que sería mejor que no existieran. Hasta que cambié de visión. Cuando cambié de forma de ver las cosas , ahí dejé de albergar esos pensamientos sobre los demás. Y llegué a genuinamente amarlos como seres humanos.

P: Es una noción muy fuerte.

R: Así fue. Veamos…Occidente tiene un problema de antisemitismo ¿verdad? Pues dado que tienen ese problema, se acomodarán con el régimen iraní y también con Hamas. Tratarán de comprender a Hamas, por qué hace esto y por qué hace lo otro. Y lo mismo con el régimen iraní. De hecho, por su propio antisemitismo, justifican el odio de los otros. Es como decir “los judíos hicieron esto y lo otro a los musulmanes y por lo tanto los musulmanes pueden actuar con extremismo ante ellos”.

P: Creo que esa afirmación es un poco problemática.

R: Yo considero que Occidente no se quiere hacer responsable de su antisemitismo y no actúa con la suficiente firmeza cuando se trata de enfrentarse al extremismo y al terrorismo. Es como que de hecho consideran que Occidente es responsable por la situación. Lo vimos especialmente en el caso de Estados Unidos, en su reciente retirada de Afganistán. Le dieron todo de hecho a los Talibanes, armas, fondos, les dejaron todo. Y se retiraron. Creo que eso fue un gran desastre. Si Estados Unidos no es fuerte, tampoco puede ponerse firme para defender a Israel, a los judíos.

P: Pero esto no es sólo un tema de los judíos. Se trata de los intereses norteamericanos, de la defensa de la democracia.

R: Bueno…sí y no, porque al fin de cuentas hay lo que se conoce como la teoría de la paz democrática, según la cual las democracias no pelean unas contra otras sino que se apoyan. Y es un problema cuando un país sostiene que es la mayor democracia del mundo, la más fuerte, pero de hecho se comporta de una forma que irradia debilidad. Y eso debilita a todas las democracias del mundo. Por extensión, cuando extremistas islámicos ven a Estados Unidos, la gran democracia mundial, actuando con debilidad, ya no les importa lo que dicen otras democracias. Y muestran sus músculos. Hay que entender cómo los extremistas islámicos ven el mundo, distinto de los lentes de los europeos o de los occidentales en general.

¿Y Biden?

P: Entonces pienso que será casi una pregunta retórica, pero igual la planteo. ¿Cómo evalúa usted la política internacional del Presidente Joe Biden?

R: En una palabra: terrible. No creo que entiende realmente lo que está haciendo. La forma en que manejaron la retirada de Afganistán fue terrible. Entregaron el país a los Talibanes. Tras 20 años de luchas se los dieron con gran facilidad. Ni un Talibán murió cuando la retirada. Simplemente, avanzaron y tomaron el control de todo.

P: Reconozcamos que parte del problema fue que el ejército afgano, al que Estados Unidos armó y entrenó, no opuso ninguna resistencia. Se evaporó en un segundo.

R: Porque no hubo ninguna comunicación ordenada entre los norteamericanos y el ejército afgano. Los norteamericanos decidieron retirarse sin ningún plan estratégico. Dejaron todas sus armas, sus blindados, tanques, misiles, un enorme arsenal. Yo le diría que hasta varios países de la región, con gobiernos ordenados y estables, no tienen el arsenal que tienen ahora los Talibanes. Tienen cosas similares en parte a lo de Irán, Siria, Catar. Las mejores armas del mundo. Es terrible.

Combatir el antisemitismo

P: ¿Cuál es la forma más efectiva en su opinión para combatir el antisemitismo? Usted me ha dicho que usted mismo fue un antisemita, así que seguro tiene algún buen consejo.

R: Creo que la mejor forma de combatir el antisemitismo es mediante la educación. Eso es lo primero. Pero también hay que saber responder de modo apropiado. Le daré un ejemplo. Hoy en día la pedofilia no es aceptada en la sociedad. Tampoco el terrorismo. Tampoco el racismo. Pues no tiene que haber diferencia con el antisemitismo. Es un crimen. Un crimen contra la humanidad. Y y siempre es motivo de terrorismo. Uno no puede atacar judíos sin ser antisemita, tal cual sucedió este sábado en la sinagoga en Texas. O sea, está claro que el antisemitismo conduce al terrorismo.

P: Concuerdo plenamente.

R: El terrorista que tomó rehenes en la sinagoga exigía la liberación de una terrorista en prisión en Estados Unidos. ¿Por qué no atacó al FBI? ¿O una estación de policía? ¿Por qué una sinagoga? Porque creen que los judíos controlan el mundo, el gobierno, nombran al Primer Ministro y a los Presidentes. Así piensan los antisemitas. Ese es el prejuicio antisemita. Por eso creen que si toman judíos de rehenes, las autoridades harán lo que se les exige, para ser complacientes con los judíos. Ese es su razonamiento.

P: El mundo lidia desde hace ya dos años con una seria pandemia y en esta situación, como sabemos, surgen teorías conspirativas. Los antisemitas han estado activos al respecto. ¿Qué cree que el Coronavirus ha hecho a la humanidad, aparte de matar tanta gente?

R: Coronavirus ha dejado en evidencia ciertas verdades. La gente bien, ha confirmado su personalidad, su actitud positiva ante las cosas. Y los malvados, también quienes tienen esos malos pensamientos sobre los judíos, también han confirmado su línea, acusando a los judíos por el COVID. Increíble. Sigue habiendo gente que alega que los judíos hacen propagar enfermedades o sea que esto deriva en serios problemas sociales. Y esto hay que solucionarlo. Así como tenemos vacuna contra el virus, debemos hallar una solución a los rebrotes del antisemitismo, que hemos visto manifestarse en ataques en diferentes partes de Estados Unidos, Alemania, en otras partes de Europa. El antisemitismo es un crimen contra la humanidad. Y yo, como Imam, estoy convencido de que hay que combatirlo.

P: Imam Tawhidi, ha sido un privilegio que me haya concedido esta entrevista. Le deseo mucho éxito este 25 de enero. Ojalá la próxima entrevista sea pues al Imam de la Paz, Vicepresidente del Consejo Global de Imams.

R: Que así sea. Muchas gracias.