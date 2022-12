El mito de la “opresión” israelí

Israel Noticias- por James Sinkinson

Mientras que los llamados “progresistas” y los medios de comunicación sesgados de Estados Unidos lanzan un torrente incesante de acusaciones contra Israel, estos “críticos” ignoran uniformemente el hecho de que Israel es una de las naciones más liberales y progresistas del mundo. Si a los críticos “progresistas” de Israel les importara realmente la justicia social, serían los más fervientes defensores del país.

Los enemigos de Israel acusan falsamente a Israel de colonialismo blanco, apartheid, ultranacionalismo, trato injusto a sus ciudadanos árabes, “pinkwashing” LGBT, teocracia y violaciones del derecho internacional.

De hecho, Israel es una democracia madura, con instituciones gubernamentales y judiciales de alto funcionamiento, además de un largo historial de comportamiento moral y Estado de derecho. Garantiza amplias libertades civiles, igualdad de derechos y oportunidades económicas a sus ciudadanos.

Esto incluye, por supuesto, a los dos millones de ciudadanos árabes de Israel —el 20 % de la población— que comparten todos los beneficios de la sociedad israelí.

Los árabes israelíes están representados actualmente en la Knéset por dos partidos políticos, uno de los cuales es un partido islamista que formó parte del gobierno saliente. Un juez árabe musulmán forma parte del Tribunal Supremo de Israel. Un árabe cristiano también fue juez del Tribunal Supremo y presidente del Comité Electoral Central de Israel.

Un árabe musulmán es el director del Bank Leumi, el mayor banco de Israel. Los árabes también constituyen el 30 % de los médicos del país y el 50 % de los farmacéuticos.

Miles de árabes israelíes se presentan voluntarios para el servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), a pesar de que el servicio militar no es obligatorio para los árabes musulmanes o cristianos.

Hasta aquí el mito del apartheid israelí.

Israel es la nación más diversa de Oriente Medio y una de las más diversas del mundo. De hecho, la inmensa mayoría de su población son personas de color, incluida más de la mitad de los judíos israelíes, que en su mayoría proceden de África y Oriente Medio.

Las FDI también son muy diversas, con miembros procedentes de 73 países y un musulmán con rango de mayor.

Israel protege la libertad religiosa. A diferencia de la mayoría de sus vecinos de Oriente Próximo, todas las religiones —incluidas todas las ramas del judaísmo— son bienvenidas, e Israel es el único país de Oriente Próximo en el que crece el número de cristianos. Israel alberga también la sede mundial de la fe Bahai.

Israel cree en la plena igualdad social y la practica. Las mujeres gozan de total libertad, sirven en todos los niveles del gobierno y la empresa e incluso participan en el servicio militar obligatorio. Las FDI cuentan con seis mujeres generales de brigada y una mujer piloto de caza.

El aborto es legal en Israel. No hay restricciones estatales a los matrimonios mixtos, raciales o religiosos. El ordenamiento jurídico reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo. Este era el caso nueve años antes de que se legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos. Además, mientras que la práctica abusiva de la “terapia de conversión” para los miembros de la comunidad LGBT sigue siendo legal en algunas partes de EE. UU., está prohibida en Israel.

Mientras que la homosexualidad y la diversidad sexual están prohibidas o severamente censuradas en casi todos los países de Oriente Próximo, Israel acoge algunas de las mayores y más animadas celebraciones de la vida LGBT del mundo. Tel Aviv es apodada con razón la Capital Gay de Oriente Próximo.

Israel incluso concede asilo a miembros de la comunidad LGBT que viven en zonas bajo jurisdicción de la Autoridad Palestina, donde se castiga con dureza, a menudo con violencia, a las minorías sexuales, y no existe legislación que proteja sus derechos.

Israel es un ciudadano ejemplar en la comunidad de naciones. Ante desastres naturales en todo el mundo —huracanes, terremotos, tsunamis— la respuesta del Estado judío con ayuda médica y suministros de alimentos no tiene parangón. El diminuto Israel suele ser uno de los primeros países en enviar ayuda.

Las FDI observan algunas de las normas de intervención más estrictas del mundo para proteger a los civiles en zonas de guerra. Estas políticas a menudo ponen en peligro a las tropas de las FDI al enviarlas sobre el terreno a zonas peligrosas en lugar de emplear tácticas como el bombardeo de alfombra, que podría provocar la muerte de muchos inocentes.

Las presuntas violaciones de las normas de enfrentamiento de las FDI por parte de soldados —como la muerte de la periodista Shireen Abu Akleh— se investigan seriamente y se castigan con severidad cuando se demuestran, cosa que no ocurrió con la de Akleh.

Por último, Israel dista mucho de ser un Estado colonial de colonos. Fue fundado por judíos autóctonos que regresaban a su patria en oposición al dominio colonial, y su fundación fue legitimada en virtud del derecho internacional por las Naciones Unidas.

Israel también cumple estrictamente la letra de los protocolos y tratados internacionales de los que es parte. Por ejemplo, a pesar de las constantes mentiras de que Israel desobedece las Convenciones de Ginebra contra la ocupación, Israel nunca ha trasladado a sus ciudadanos al territorio de otra nación.

En resumen, Israel es una de las democracias más morales e ilustradas del mundo: pocas naciones pueden igualar sus amplios derechos civiles, la protección jurídica de las minorías, la igualdad de libertades y oportunidades y la adhesión al derecho internacional. No es de extrañar que el Índice de Democracia EIU 2021 situara a Israel en el puesto 23 de las democracias más prósperas del mundo, por delante de Estados Unidos, España, Italia y otras 139 naciones.

Lejos de ser una nación colonial blanca, opresora de los árabes o violadora de los derechos humanos, Israel es uno de los países más libres, diversos y respetuosos con la ley del mundo.

Sobre el autor: James Sinkinson es presidente de Facts and Logic About the Middle East (FLAME), que publica mensajes clarificadores sobre Israel en los medios de comunicación nacionales.