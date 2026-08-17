El milenario hallazgo arqueológico que hicieron en Israel

Una excavación previa a la construcción de una nueva terminal de autobuses en Ramat Gan en el centro de Israel reveló un hallazgo milenario: un complejo industrial y comercial que data de hace unos 1.300 años.

Tras excavar durante varios meses en el aparcamiento del estadio Winter de la ciudad, arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel descubrieron una red de calles rectas que se cruzaban entre sí, flanqueadas por tiendas, almacenes, grandes hornos de cerámica y una serie de instalaciones industriales que en su día produjeron líquidos a gran escala.

El hallazgo ofrece una visión poco común del funcionamiento económico de Israel durante el periodo islámico temprano.

«Este hallazgo fue totalmente inesperado y superó nuestras expectativas», afirmó un arqueólogo de la Autoridad a medios. «Esperábamos encontrar restos arqueológicos aquí, pero no un complejo comercial e industrial completo de los siglos VII y VIII d. C. Todo está tan bien organizado que resulta evidente que ingenieros lo planificaron de antemano y que probablemente también intervino el gobierno».

El complejo contaba con calles rectas que se cruzaban en ángulos de 90 grados, flanqueadas por una serie de estancias que servían de tiendas o almacenes, además de instalaciones industriales revestidas de yeso, hornos de cerámica y otros elementos, explicó. Además de la cerámica, varias instalaciones se destinaban a la producción industrial de líquidos que los investigadores aún no han logrado identificar.

«Todo estaba tan ordenado que, en algunos casos, podíamos predecir dónde encontraríamos nuevos muros porque era lo lógico», señaló.

Además de los restos arquitectónicos, se hallaron decenas de vasijas de cerámica y lámparas de aceite intactas, así como monedas, fragmentos de recipientes de vidrio y numerosos utensilios de bronce para la mesa y el aseo personal.

Las cabezas de pico de hierro, una hoz y numerosos clavos hallados en el lugar ayudan a comprender la cultura, el comercio y la economía de la época.

Estos artefactos ayudaron a los investigadores a datar la excavación con un alto grado de certeza. Aún no se dispone de resultados de datación científica, como la prueba del carbono 14, añadió.

Los arqueólogos creen que este barrio industrial floreció durante unos 150 años, abarcando los periodos omeya y abasí, antes de ser abandonado en la segunda mitad del siglo IX d. C. por razones que aún se desconocen.

Unos 30 o 40 años más tarde, el complejo fue habitado de nuevo en el siglo X, durante el periodo fatimí, adquiriendo un carácter más doméstico; se construyeron edificios residenciales y hornos tipo *tabun* para pan sobre las ruinas del complejo industrial anterior.

Este asentamiento posterior perduró hasta finales del siglo XI d. C., justo antes de la conquista de los cruzados; tras ello, el sitio fue abandonado nuevamente y nunca volvió a poblarse.

Se han descubierto instalaciones industriales similares en diversas partes de Israel, así como en Siria y el Líbano, pero por lo general se encuentran en grandes ciudades.

Este complejo estaba situado a lo largo de una vía principal que conectaba Yafo, Ramla y Jerusalem, o bien en una carretera secundaria que se desviaba de dicha ruta. Esa carretera, una arteria crucial de los inicios del periodo islámico, habría propiciado un flujo constante de viajeros, comerciantes y mercancías frente al lugar.

El centro fue diseñado «sin duda» para atender a esos viajeros aunque todavía se desconoce si existía también un plan de distribución para enviar productos a otras zonas de la región.

Tampoco se sabe quién era el propietario ni quién gestionaba las instalaciones.

«Sabemos que el gobierno de la época era musulmán, pero la población de Israel en aquel entonces era muy heterogénea», afirmó el arqueólogo. «Había musulmanes, pero también muchos cristianos, samaritanos y comunidades judías. No sabemos quiénes estaban allí en ese momento, y no hemos encontrado casas de oración ni otros indicios que permitan identificarlos».

Ramla, la capital del distrito, contaba con una comunidad musulmana en esa época, mientras que la región de Yarkon probablemente albergaba a muchos samaritanos, descendientes de una gran población que prosperó en la zona durante el periodo bizantino, anterior a la conquista musulmana del siglo VII d. C.

Los trabajos de excavación en el yacimiento concluyeron hace apenas dos semanas. Las excavaciones comenzaron en noviembre de 2025 como parte del proceso de construcción de la proyectada terminal de autobuses, con una pausa de varios meses durante la temporada invernal.

Esto limitó el alcance de la excavación, y los arqueólogos están convencidos de que queda mucho más enterrado más allá de las vallas de protección. «El yacimiento se extiende hacia el oeste, el norte y el sur, y posiblemente también hacia el este», afirmó. «Por tanto, solo tenemos una parte del mismo».

Tras la documentación científica del yacimiento, este será cubierto para garantizar su conservación mientras se construye la terminal de autobuses.