El médico de rehabilitación que hizo aliá y atiende a heridos de guerra

Ynet Español- por Eitan Gefen

“Aprendí de ellos lo que es el verdadero coraje”, cuenta el doctor Robin Bornstein, tercera generación de una respetada familia de médicos de los Estados Unidos. Crédito foto: Centro Médico de Rehabilitación Levinstein

Hace nueve años, el doctor Robin Bornstein se enfrentó a una encrucijada en su vida personal y profesional. Como tercera generación de una respetable familia de médicos en los Estados Unidos, ejerció bastante presión sobre los hombros del joven médico que acababa de terminar sus estudios de medicina.

Su padre era un conocido internista y gastroenterólogo, entre cuyos pacientes de toda la vida se encontraba el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Parecía que el camino hacia una carrera prometedora en los Estados Unidos ya estaba pavimentado, pero Bornstein sintió que necesitaba un cambio. Finalmente decidió actuar desde el corazón. Aunque nunca había visitado Israel, lo dejó todo, emigró a Israel y a la edad de 35 años construyó una nueva vida para sí mismo. Hoy, nueve años después, es médico rehabilitador en Beit Levinstein a cargo de tratar a los heridos de guerra, y no se ve viviendo en ningún otro lugar.

“Acababa de terminar todas las rotaciones y pruebas de licencia en los Estados Unidos, y no podía encontrar nada que realmente quisiera hacer. Fue un momento un poco difícil”, cuenta Bornstein sobre la cadena de acontecimientos que lo llevaron a mudarse a Israel. “Luego tuve una conversación con un amigo. Me dijo que pensaba que debía mudarme a Israel. Nunca había estado aquí, y pensé que era un poco extremo. Sólo sabía lo que decían en las noticias. Se quedó en mi cabeza por un tiempo y finalmente decidí venir. El primo de mi padre es Michael Oren, que fue embajador de Israel en Estados Unidos, así que tenía familia aquí”, cuenta.

Bornstein llegó a Israel y comenzó el proceso para convertirse en un israelí de pleno derecho. “Estaba en el estudio de Kiryat Yam, fue muy agradable”, recuerda. “Aparte de algunas bendiciones que dije en mi bar mitzvah, no sabía hebreo. Realmente empecé desde el lugar más básico, y poco a poco lo logré”. Poco después, fue aceptado para una pasantía en el Hospital Beilinson. Durante este período, se le dio la opción de una rotación de dos meses en otro lugar y, por recomendación del director del departamento de rehabilitación del hospital, el doctor Michael Bachar, optó por hacerlo en Beit Levinstein.

Esos dos meses en Beit Levinstein han continuado hasta el día de hoy. “Realmente conecté con el lugar y les dije que realmente quería ser aceptado. El día que recibí la respuesta de que estaba comenzando una pasantía fue uno de los días más felices que he tenido”, dice Bornstein. “Durante mi pasantía allí, estudié todos los días durante seis horas: decodificación, admisión de pacientes. Aprendí a escribir, leer y hablar. Tuve que hacerlo muy rápido”, señala.

A pesar de todo esto, llegó al campo de la rehabilitación por casualidad. Incluso pensó en convertirse en internista como su padre y su abuelo. “La última rotación que hice en la facultad de medicina en Estados Unidos fue en rehabilitación, en un hospital de Nueva York. No me decidí lo suficientemente rápido, así que me pusieron allí. No sabía nada sobre este campo y estaba molesto. Luego llegué allí y me robaron el campo y el enfoque holístico de los médicos. Todos los médicos eran muy inteligentes. Su medicina interna era mejor que la de los internistas”.

“Mi abuelo y mi padre eran internistas. Pensé que iba en esa dirección, pero en este campo hay menos tiempo para los pacientes y menos arte. Eso no es lo que quería hacer. Creo que mi personaje se adapta mucho más a este tipo de relación con los pacientes. Es algo que es más significativo para sus vidas”, considera.

Terminó su pasantía hace dos años. Desde entonces ha sido médico rehabilitador senior en el departamento de consultas externas. “Como parte de mi trabajo, cuido a las personas que vienen hasta cuatro veces a la semana y regresan a casa todos los días. Pero es una hospitalización a todos los efectos, hay una supervisión médica intensiva”, explica. Hoy en día, su función principal se centra en cuidar a los soldados heridos y devolverlos a su pleno funcionamiento después de lesiones graves. Esto le da mucho significado y le emociona mucho.

“Los médicos de rehabilitación tratan rutinariamente problemas neurológicos y ortopédicos. Desde la guerra, la mayoría de los pacientes han sido soldados y gente de la zona de frontera. Hay muchos problemas ortopédicos, fracturas, heridas de bala. Ahora tengo seis o siete soldados al mando. Niños. Significa mucho para mí tener la oportunidad de ayudar a nuestros soldados. Aunque no hice el servicio militar, les digo a todos los soldados que trato que aprecio mucho al país y su servicio. Todos los días aprendo de ellos lo que es el verdadero coraje. Es lo más importante que he hecho en mi vida.”

“La respuesta internacional es terrible, pero todavía tengo esperanza”.

Como alguien que también está íntimamente familiarizado con el sistema de salud estadounidense, Bornstein cree que el campo de la rehabilitación en Israel está más centrado en el bienestar de los pacientes. “No existe un marco de rehabilitación de este tipo en todo el mundo. Una persona en los EE.UU. que se somete a una amputación de pierna pasa un promedio de seis días en el hospital y luego es dada de alta y recibe varios tratamientos por parte de un fisioterapeuta. Aquí la gente pasa de seis a ocho meses en el hospital. Es un mundo diferente. En lo que a mí respecta, Beit Levinstein es el corazón del Estado, realmente muestra lo que el Estado piensa sobre el valor de una persona y la importancia de devolverla a funcionar. No estoy hablando sólo del estado funcional neto, estoy hablando de la calidad de vida. No solo brindamos tratamiento, sino que también nos adaptamos a los objetivos propios de la persona”.

–¿Dónde se manifiesta?

–Le pregunto a cada paciente cuáles son sus pasatiempos. Quiero conocer a la persona, entender si es cantante, ama el baloncesto o juega. Lo que hace en la vida. A partir de ahí trabajamos junto a todo un equipo de terapeutas: terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos. Obtenemos una muy buena imagen de la persona. Hay muchos objetivos en la rehabilitación y depende. Cada tratamiento es individual. Es muy inusual en el campo de la medicina.

–¿Qué por ejemplo?

–Hay muchas cosas a tener en cuenta. Cada paciente es un caso diferente. Tengo a alguien que recibió una bala en la cara. Tengo a alguien cuya bala entró por su mano, continuó hasta su estómago y se detuvo a centímetros de su médula espinal. Tuvo mucha suerte. Hay personas con fracturas de mano y después de una cirugía para transferir nervios, cosas muy complejas, que no siempre tienen un pronóstico claro al inicio del proceso. También hay bastantes complicaciones: muchos soldados quedan con cicatrices que cubren la zona de las articulaciones. Durante el proceso de cicatrización se produce un proceso de contracción de la cicatriz, que puede limitar los rangos de las extremidades y perjudicar su estado funcional. En tales situaciones, por ejemplo, realizamos un tratamiento con láser.

Es importante para nosotros monitorear la condición médica de todos e identificar lo que está mal. También podría ser un problema de salud mental o algo que les impida recibir tratamiento. Intentamos anticiparnos a todo y conocer las mejores herramientas para dar al paciente la oportunidad de mejorar según su potencial.

–¿Qué retos hay en la profesión?

“En un entorno ambulatorio, la persona regresa a casa, por lo que no podemos controlar todo. Los pacientes pueden tener problemas en el hogar u otras razones que les impidan progresar en la rehabilitación. Puede ser muy abrumador, pero hacemos un esfuerzo y traemos la mano de obra que necesitamos para hacer la consulta. Tienes que pensar fuera de la caja.

“Además, hay muchos soldados que están tratando de acelerar su proceso de rehabilitación. Quieren completar el proceso en casa para volver al trabajo lo antes posible. Esto puede complicar mucho las cosas. Algunas personas tienen pastillas, fracturas de cadera o de extremidades inferiores y quieren usar una extremidad en lugar de dos, o dejar de usar un andador. No se dan cuenta de que puede complicarles la vida. Puede causar síndromes de dolor, dolor de espalda”, añadió Bernstein.

Pero no fue sólo una pasión por la profesión lo que encontró dentro de las paredes del hospital. Allí también se forjó el amor. Durante su trabajo conoció a su esposa, Ina, fisioterapeuta en el hospital. “Encontré a una mujer encantadora con un gran corazón que podía entenderme. Ella también se entrega a hacer todo lo posible por los pacientes. Para la boda, vino todo el hospital y el director del hospital bendijo la séptima bendición. Todo mi departamento cantó para mí. Literalmente lloré. Ese fue el punto culminante de mi vida para mí hasta el momento en que llegamos a la guerra. Hoy tenemos un bebé dulce. Estoy enamorado de ella”.

Además de todo, tampoco olvida de dónde viene. Ciertamente tiene el estómago lleno para la opinión pública en su país de origen. “Estoy muy decepcionado con lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento, lugares como la universidad a la que fui y la ciudad donde nací. Hablan mal de nuestro país. Veo todos los días lo bien que está aquí y toda la movilización de la gente, y me duele mucho. Es como un cuchillo en el corazón escuchar la basura que la gente dice de nosotros. No se merece este país. Ningún lugar en el mundo es perfecto, pero no hay nada como el país. La respuesta internacional es terrible, pero junto a todo esto también hay mucha esperanza”.