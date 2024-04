Por Esc. Esther Mostovich de Cukierman, para CCIU

¡El idish está de fiesta! Porque la próxima semana empiezan nuevamente los cursos de idish de la Kehila con el patrocinio del Fondo Peretz Hoiz para Cultura Idish. Será a partir del 9 de abril, con tres niveles de enseñanza.

El idish fue durante mil años el idioma de los judíos de Europa Central y Oriental, mi propia familia. En idish vivieron, amaron y discutieron, lucharon, estudiaron, publicaron decenas de miles de libros y periódicos, mandaron cartas y postales desde Europa a sus familiares en América. Pero la Shoa liquidó a seis millones de judíos en Europa y con ellos se dejaron de hablar el idish y el ladino de las comunidades judías europeas.

En los primeros años del Estado de Israel, los gobernantes prohibieron hablar y enseñar idish y ladino. Su objetivo lo consiguieron, el hebreo de la tradición bíblica es el idioma del Estado de Israel. Pero el idish y ladino casi desaparecieron en ese tránsito. Hace ya unos cuantos años que se han vuelto a enseñar en Israel idish, ladino y otros idiomas de las comunidades judías de la diáspora.

Primero fue la música

Dicen que los instrumentos musicales son “los altoparlantes de la voz interior que canta en el alma”. Curiosamente, en América la que trajo al idioma idish del olvido fue la revolución musical que llegó con la música “klezmer”, las tradicionales melodías europeas que volvieron a América a partir de los años 1970. ¿Cómo sucedió el revivir de la música tradicional europea?¿Quizás, ¿el punto de partida fue la presentación en Broadway del musical “El violinista sobre el tejado”, en 1964? Tal vez. La obra estuvo varios años en el escenario, pasó al cine y a traducirse al hebreo para Israel y a varios idiomas para los teatros alrededor del mundo.

Lo cierto es que en 1985 comenzó una oleada de resurgimiento de la música, el idioma y la cultura idish. La novedad de ese año fue el primer Klezkamp –un festival en el campo, en el Estado de Nueva York, con música, canción artística, canción folclórica, historia del folclore…

Las repercusiones no se hicieron esperar. El movimiento comenzó una vertiginosa espiral ascendente en Europa, Canadá y USA. La música klezmer vino primero, volver a enseñar el idish vino a continuación. Comenzaron a surgir por todos lados los “clubs de Idish” para conversar, las clases de idioma, baile y poesía en idish (escrito a la manera de Estados Unidos: “yiddish”)

La música klezmer se convirtió en una forma de identificación de los judíos con sus raíces y su pasado en las comunidades judías europeas. Hacia 1989, la música klezmer también reemergió en las Repúblicas de ex-Unión Soviética, Polonia y en otros lugares de Europa .

En 1996 se inauguraron cuatro festivales que unen la música klezmer con la enseñanza del idish en varios niveles: “Klezkanada”, entre las montañas a 120 kilómetros de Montreal, “Ashkenaz”, en la rambla de Toronto, frente a los lagos. El tercero fue Yiddish Voj, (Semana Idish) a unas cuatro horas de Nueva York, entre las colinas del “Borsht Belt”, los que fueron lugares de vacaciones de la colectividad judía neoyorquina en la primera mitad del siglo XX. En Yiddish voj no se permite hablar en otro idioma que idish durante toda la semana. Aunque sea para comer, nadar en la piscina, hacer gimnasia “tai chi” o jugar a la “hilke pilke” (juego de pelota).

Otro festival, de teatro en idish y música klezmer, comenzó en 1996 en la plaza central de la ciudad de Cracovia. En Cracovia no se brinda “cultura Idish”, sino teatro en idish, canciones y música klezmer .El público es polaco o de países vecinos, en su gran mayoría no es judío, viven muy pocos judíos en Polonia. Los polacos entienden el idish porque es muy parecido al alemán que casi todos conocen. La música klezmer tiene mucho parecido con a las viejas melodías polacas y europeas, no es extraño, se originaron en los mismos lugares.

¿Qué han comentado los alumnos de los cursos de Idish de la Kehila en sus evaluaciones de fines de cursos? Rescato algunas frases:

-Algo importante es que el Idish a esta altura no es simplemente un idioma “que se habla”, sino una lengua moderna que se habla y escribe con reglas gramaticales precisas.

– Ya no es solamente lo que escuchamos en casa de nuestros padres, sino entender la estructura del idioma. Por qué se dice como se dice. Eso me encanta.

– Me ha gustado mucho participar en la conversación con los compañeros de clase. Especialmente analizar qué dicen las letras de las canciones que todos tarareamos sin pensar en su significado.

– Qué satisfacción tener un profesor como Lucas.

– ¡Hurra para el Lerer! (Maestro) .Gracias por compartir con nosotros un poco del Idisher Tam! (sabor Idish).

Sin duda, ¡El idish se aprende mejor con música! Este año, en el curso de Principiantes, una clase por mes será con la Prof. Yasmine Garfunkel, del IWO Buenos Aires, que enseña idish apoyándose en la letra y significado de canciones. Las demás clases están a cargo del Prof. Lucas Fiszman, que ha sido el profesor de estos cursos desde 2019.

Este año empezamos los cursos el 9 de abril. Tendremos tres niveles de enseñanza del idish, un profesor excelente, clases entretenidas, métodos modernos de aprendizaje, compañeros de clase con ganas de aprender y verdadero cariño por lo que están estudiando. Más informaciones les pueden dar Raquel (096 666 001) y Marcela (098 824 305).

Para el Grupo Presencial de literatura idish traducida al español, la aventura comienza el 15 de abril, los segundos lunes de cada mes. Para este curso, llamar a Janet, 096 722 114, ¡periodista y “coach” en literatura!