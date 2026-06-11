El grupo de trabajo J7 advierte que el extremismo antisionista e islamista está alimentando la crisis de antisemitismo de Canadá

El Grupo de Trabajo de Grandes Comunidades contra el Antisemitismo (J7), una coalición internacional que representa a las siete comunidades de la diáspora judía más grandes, ha instado al primer ministro canadiense Mark Carney a enfrentar las ideologías islamistas antisionistas y extremistas como los principales impulsores del antisemitismo en Canadá. El J7 está integrado por organizaciones que representan a las mayores comunidades judías de la diáspora, incluyendo Argentina, Australia, Canadá, Francia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. Crédito foto: Screenshot

En una carta conjunta el lunes, el grupo de trabajo advirtió sobre un clima que se deteriora rápidamente para los judíos canadienses, diciendo que la violencia, la intimidación y el antisemitismo abierto amenazan la reputación del país como un refugio seguro para las comunidades judías.

“El antisemitismo no es sólo un asunto judío. Es una prueba de liderazgo democrático y una medida de la salud de las instituciones democráticas”, dice la carta. “Durante generaciones, Canadá fue visto en todo el mundo judío como uno de los países más seguros en los que los judíos podían vivir abierta y con orgullo”.

“Hoy en día, esa percepción está cambiando, y no para mejor”, continuó.

Judíos e israelíes en todo Canadá se han enfrentado a un aumento de la violencia antisemita en los últimos meses, incluidos tiroteos, intentos de ataques incendiarios, agresiones físicas e intimidación en espacios públicos. El grupo de trabajo también citó la hostilidad hacia los estudiantes judíos, el aumento de la seguridad en las instituciones judías y las manifestaciones que, según dijo, han contado con el apoyo a las organizaciones terroristas y la retórica abiertamente antisemita.

“El aumento del antisemitismo en Canadá se ha convertido en un asunto de creciente preocupación mucho más allá de las fronteras de Canadá”, dice la carta. “La sensación de inseguridad experimentada por los judíos canadienses ahora está atrayendo la atención internacional”.

El grupo argumentó que la crisis ya no requiere más estudios, diciendo que la amenaza ya ha sido ampliamente documentada por los organismos gubernamentales, las fuerzas del orden y los grupos de la sociedad civil.

En cambio, pidió un “esfuerzo de todo el gobierno” que reconozca explícitamente el odio antisionista y las ideologías islamistas extremistas como impulsores contemporáneos del antisemitismo. También instó a una aplicación de la ley más fuerte, sanciones significativas por odio e intimidación, y mayores protecciones para las comunidades judías y las instituciones democráticas.

“El problema ya no es la falta de información. Es una falta de urgencia, coordinación y aplicación. Y de acción real”, decía la carta. “La respuesta de Canadá debe reflejar la naturaleza del desafío que enfrenta”.

La semana pasada, Temple Emanu-El-Beth Sholom en Montreal fue el blanco de un intento de incendio. Menos de 24 horas después, una ventana fue destrozada en la Congregación Mishkan Avraham en el norte de York, Toronto.

Los ataques se produjeron días después de que Carney hablara en una sinagoga de Toronto, advirtiendo que el antisemitismo en Canadá había alcanzado niveles invisibles desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El domingo, se estima que 60.000 personas marcharon por Toronto en un “Caminar con Israel” para apoyar tanto al estado judío como a la comunidad judía de Canadá en medio de la creciente violencia antisemita, la discriminación y el extremismo anti-Israel.

Según los últimos datos, los incidentes antisemitas en Canadá aumentaron a un máximo histórico en 2025 por segundo año consecutivo, con 6.800 incidentes antijudíos reportados en todo el país, un promedio de casi 19 por día.

Los datos de principios de 2026 indican que Canadá está en camino para su año más violento contra los judíos en la memoria reciente, con ataques antisemitas más violentos registrados en lo que va del año que durante todo 2025, según el grupo de defensa judío B’nai Brith Canada.

En total, se han registrado 11 ataques antisemitas violentos en todo el país desde principios de 2026, superando los 10 incidentes violentos documentados durante todo el año pasado.