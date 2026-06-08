El gobierno de Israel promueve la creación de un monumento nacional en memoria de la masacre del 7 de octubre, denominado «Museo de la Resurrección»

El gobierno está impulsando la creación de un monumento conmemorativo de la masacre del 7 de octubre, al que denomina «Museo de la Resurrección» en documentos internos.

El ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, se reunió con la Administración del Memorial del 11 de Setiembre durante su visita a Estados Unidos para dialogar sobre la cooperación en la creación de un monumento nacional en memoria de la masacre.

Como parte de las acciones para la creación del «museo», el gobierno está promoviendo la capacitación del personal en el tema. El ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, quien visitó Estados Unidos recientemente, se reunió con la dirección del Museo y Monumento Nacional del 11 de Septiembre para dialogar sobre la cooperación en la creación del sitio conmemorativo nacional de la masacre.

Documentos internos indican que se trata del «Museo del Renacimiento», pero la palabra «masacre» no aparece en absoluto. Esto, mientras el gobierno se abstiene de establecer una comisión estatal de investigación sobre la omisión ocurrida durante su mandato.

Este es un paso más en el intento del gobierno por ocultar el significado de la masacre, lo cual es una continuación de la decisión oficial de denominar a la guerra «Guerra del Renacimiento», la cual fue aprobada como decisión gubernamental vinculante.

Kan (traducido por UnidosxIsrael)