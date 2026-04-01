El eterno mensaje de la libertad

En la víspera de Pesaj, el texto de Rafael Winter recorre los símbolos y pasajes de la Hagadá para rescatar el mensaje central del Éxodo: la libertad como valor universal. Entre la memoria de la esclavitud, la transmisión generacional y la vigencia del antisemitismo, se reafirma la importancia de recordar, enseñar y celebrar la identidad y la continuidad del pueblo judío.

Hoy a la noche comienza la festividad judía más familiar: Pesaj.

«En recuerdo de la salida de Egipto». El mensaje eterno de la libertad

La mesa del Seder, la matzá, la keará que también nos recuerda la esclavitud, la Copa del Profeta Eliahu, las «cuatro copas de vino», el afikomán para mantener a los niños despiertos.

Y por supuesto, la Hagadá que nos relata la historia del Éxodo de Egipto.

Quisiera recorrer, traducidos, algunos de los fragmentos de la Hagadá:

«Este es el pan de la pobreza que comieron nuestros antepasados en Egipto. Quien tenga hambre que venga y coma…»

El imperecedero mensaje social del judaísmo…

«Esclavos fuimos del faraón en Egipto…».

Celebrar la libertad. Recordar la esclavitud.

Y que, lamentablemente, aun siguen habiendo esclavos en este mundo.

«Es nuestro deber narrar la salida de Egipto.

El que se extienda en la narración del Éxodo de Egipto es digno de alabanza».

Pocos relatos han impactado tanto en la historia del pueblo judío como el relato del Éxodo de Egipto, a tal punto que la Hagadá dice que «quien se extienda en su narración es digno de alabanza»…

Acontecimiento central en la historia del pueblo de Israel.

«Estas son las diez plagas que D´os envió contra los egipcios en Egipto.

Y estas son…» (a continuación el texto menciona las diez plagas).

Las fuentes y la tradición judía considera a estos hechos -junto al posterior cruce del Mar Rojo- como «milagros». Más allá de cómo se consideren, lo fundamental es que, en la memoria colectiva del pueblo judío, estos hechos están y estarán grabados para siempre.

«En cada generación cada uno debe verse a si mismo como si él mismo hubiese salido de Egipto…y le contarás a tu hijo».

«Cada uno», no solamente «cada judío”. . Es el mensaje universal de la libertad.

«Y le contarás…» Tradición y continuidad. Lo que explica nuestra supervivencia.

«En cada generación se levantan contra nosotros para exterminarnos…»

Lo seguimos viendo incluso en nuestra generación. Al día de hoy.

Es lo que llamamos «ANTISEMITISMO».

Pero el pueblo judío existe y continuará existiendo siempre.

Aun teniendo que recordar la salida de Egipto…en los refugios.

JAG SAMEAJ!