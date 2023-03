El encubrimiento del antisemitismo musulmán

Israel Noticias- por Eleanor Krasne

Si no se dice la verdad, el problema del antisemitismo en Francia no desaparecerá. El 13 de febrero de 2023 se cumplió un año más del asesinato de Ilan Halimi. Una banda francesa liderada por un autoproclamado fanático islámico secuestró a un judío llamado Halimi, de 23 años, lo torturó y luego lo retuvo para pedir rescate. Crédito foto: Stephanie Schaerer

Ha habido homenajes y esfuerzos para conmemorar a Halimi, víctima de uno de los crímenes de odio antisemita más salvajes de Francia, pero como judía que vive en París, me he sentido descontenta porque no reconocen el papel que desempeñó el islam en el asesinato de Halimi.

Halimi fue secuestrado en enero de 2006 y sometido a quemaduras con ácido y cigarrillos mientras sus secuestradores contactaban constantemente con su familia, leían el Corán y exigían un rescate de 450.000 euros.

Los miembros de la banda dijeron que pensaban que “todos los judíos eran acaudalados” y que por eso insistían tanto en que les pagaran. Halimi, como muchos judíos franceses, procedía de una familia de judíos norteafricanos de clase trabajadora, pero sus captores no sabían que vivía en las mismas zonas que algunos de ellos.

Halimi fue torturado durante tres semanas antes de que sus secuestradores lo quemaran vivo y abandonaran su cadáver a un lado de la carretera. Quemaduras con ácido, la amputación de una oreja y un dedo del pie, y mutilaciones genitales fueron sólo algunas de las torturas que sufrió su cuerpo cuando lo descubrieron aún con vida. El 13 de febrero de 2006, Halimi falleció en un centro médico.

A pesar de que en un principio la policía francesa no investigó las motivaciones antisemitas del crimen, finalmente pudo detener al líder de la banda, Youssef Fofana, tras una persecución de tres semanas.

Fofana se puso una camiseta de “Allahu Akbar” ante el tribunal y se identificó como miembro del “ejército bárbaro salafista del levantamiento armado africano”, añadiendo: “Nací el 13 de febrero de 2006 en Sainte-Geneviève-des-Bois”. En esa ocasión, Fofana se jactó de formar parte del movimiento salafista dentro del Islam, que es un grupo político-religioso que aspira a crear un califato mundial. Los antisemitas de la Hermandad Musulmana y el ISIS también comparten esta filosofía. Fofana también afirmó que su “nacimiento” se produjo en el momento de la muerte de Ilan Halimi.

Fofana fue condenado a cadena perpetua, mientras que los demás miembros de la banda fueron condenados a penas de entre 12 y 15 años. Sin embargo, los actos violentos contra los judíos no han remitido desde entonces.

En 2012, islamistas de Toulouse perpetraron una serie de asaltos contra una guardería judía. Amedy Coulibaly, un musulmán que había jurado lealtad al Estado Islámico, mató a cuatro judíos en la tienda kosher HyperCacher en 2015. Sarah Halimi, una anciana doctora sin parentesco con Ilan Halimi, fue arrojada desde un balcón en 2017 mientras su asesino gritaba “Allahu Akbar”.

Hay que dejar claro que no todos los musulmanes son antisemitas ni siquiera comparten las mismas creencias que los que las tienen en Francia. Sin embargo, no se puede ignorar la contribución del islam extremista al antisemitismo en Francia. No obstante, un número sorprendente de empresas siguen esta práctica.

Mientras recuerdan el asesinato de Ilan Halimi, los grupos judíos de Francia y Estados Unidos que se proclaman defensores de los judíos parecen reacios a abordar directamente la religión islámica extrema que motiva estos asesinatos.

Por ejemplo, el Congreso Judío Europeo tuiteó en el aniversario del asesinato de Halimi: “Hoy se conmemoran 17 años del horrible asesinato de Ilan Halimi, judío francés de 23 años. Debido a su identidad judía, fue sometido a tres semanas de tortura antes de su muerte. Que Dios bendiga su memoria”.

A pesar del papel que tuvo el antisemitismo islámico en el asesinato de Halimi, el tuit no mencionaba que sus asesinos eran extremistas islamistas.

El Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia expresó un sentimiento similar y tuiteó: “17 años después, recordamos. Ilan Halimi, que llevaba desaparecido más de tres semanas tras su secuestro y tortura, fue localizado el 13 de febrero de 2006. Falleció en el hospital. Ilan, un judío asesinado por ser judío, no será olvidado”.

Ni una sola vez se mencionó la adhesión de los asesinos al islam.

Estados Unidos no es mucho mejor. Ni el retrato que hace la ADL de Ruth Halimi, la madre de Ilan, ni el mensaje del director general de la ADL, Jonathan Greenblatt, en Aish (un sitio web educativo judío), mencionan el islamismo.

Contrarrestar el antisemitismo contemporáneo en Francia exige abordar la ideología que alimenta el movimiento. En Francia viven actualmente unos tres millones de musulmanes, que se suman a los cerca de 450.000 judíos residentes en el país. Según la directora del American Jewish Committee France, Simone Rodan Benzaquen (2017), el antisemitismo islámico en Francia se debe a una serie de factores, como la “manipulación de la causa palestina”, el “fracaso de la integración en la sociedad francesa”, los “predicadores radicales”, la “financiación de mezquitas” y los “flujos constantes de discurso antisemita” en la televisión por satélite.

El hecho del antisemitismo islámico en Francia no puede seguir ignorándose, y otros grupos de Francia deben unirse a Benzaquen para enfrentarse a este problema.

Es cuestionable que Francia haya avanzado algo en la lucha intelectualmente honesta y valiente contra el antisemitismo moderno en los casi 20 años transcurridos desde el horrible asesinato de Ilan Halimi. Ante todo, el primer paso para arreglar cualquier cosa es ser honesto sobre la situación.

Sobre el autor: Eleanor Krasne es profesora visitante en el Foro de Mujeres Independientes. Es consultora política en París y tiene un máster en Historia Judía por la Universidad de Chicago.