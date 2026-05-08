El efecto Mamdani: la resiliencia judía frente al antisemitismo en Nueva York

En los últimos días, la ciudad de Nueva York ha sido testigo de nuevo de manifestaciones dirigidas contra sinagogas y hogares judíos bajo la bandera del activismo político vinculado a Israel y a la guerra en Gaza. Crédito foto: Reuters/Eduardo Muñoz

Nueva York, donde reside una de las comunidades judías más numerosas del mundo, debería comprender mejor que nadie que el terrorismo solo sirve para reforzar la solidaridad judía y lazos con Israel.

Hubo un tiempo en el que rodear una sinagoga mientras se coreaban consignas que pedían la muerte de judíos e israelíes se habría reconocido al instante como lo que es: intimidación antisemita.

En los últimos días, la ciudad de Nueva York ha sido testigo de nuevo de manifestaciones dirigidas contra sinagogas y hogares judíos bajo la bandera del activismo político vinculado a Israel y a la guerra en Gaza. En esta ocasión, las protestas se dirigieron contra una exposición inmobiliaria israelí que, según se dice, estaba prevista que se celebrara en la sinagoga Park East.

Las críticas a Israel y las protestas pacíficas son legítimas. La ira por la guerra, las muertes de civiles y la política gubernamental también es legítima en cualquier sociedad democrática, incluida la propia sociedad israelí, profundamente dividida y devastada por la guerra.

Pero en Nueva York y en otros lugares de la diáspora, atacar los espacios comunitarios y religiosos judíos bajo el pretexto del activismo político ha vuelto a traspasar los límites, borrando las distinciones y obligando a los judíos de todo el mundo a verse envueltos en un conflicto del que se les acusa de ser responsables únicamente por su identidad.

La sinagoga Park East no es la embajada israelí, y la casa de una familia judía en Queens no es un centro de mando de las Fuerzas de Defensa de Israel. Sin embargo, a los judíos de todos los ámbitos de la vida, muchos de los cuales tienen opiniones muy diversas sobre el propio Israel, se les hace sentir cada vez más que se les acusa y se les señala colectivamente.

Lamentablemente, el pueblo judío está más que familiarizado con la intimidación.

Según un reportaje de Michael Starr, del Jerusalem Post, una activista se grabó a sí misma acosando a una mujer que llevaba una bandera israelí, llamándola «violadora», mientras que a otro hombre se le tildó de «sociópata». También se pudo ver una bandera de Hezbolá entre un mar de banderas palestinas ondeando en la protesta.

El grupo que está detrás de las manifestaciones, la Asamblea Palestina para la Liberación Al-Awda en la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey (PAL-Awda NY/NJ), es el mismo que organizó las protestas contra Israel dirigidas contra la sinagoga Park East en noviembre. En aquellas manifestaciones, los manifestantes corearon abiertamente consignas que incitaban a la violencia, como «Muerte a las FDI», «Resistencia, nos hacéis sentir orgullosos; acabad con otro colono» y «Revolución de la Intifada».

PAL-Awda argumentó que el acto promovía los asentamientos en los territorios en disputa, lo que constituía, aparentemente, una violación de la legislación local, federal e internacional.

Zohran Mamdani, que era alcalde electo en aquel momento, no condenó claramente los ataques contra las sinagogas judías de la ciudad. Aunque «desaprobó» parte de la retórica utilizada en las manifestaciones, también defendió la decisión de protestar frente a la sinagoga, argumentando que «los espacios sagrados no deben utilizarse para promover actividades que violen el derecho internacional».

En esta ocasión, los cánticos se volvieron aún más explícitos, con manifestantes que clamaban por «una única solución: la revolución de la Intifada». En otros lugares, sinagogas y hogares judíos de Queens fueron vandalizados con grafitis neonazis, en los que se utilizaban imágenes de esvásticas y se pintaban las palabras «Heil Hitler».

Para demasiados dentro de los círculos activistas pro-palestinos, los judíos de cualquier lugar y en todas partes se han convertido en blanco legítimo de confrontación y acoso. Para justificarlo, recurren cada vez más a la misma lógica conspirativa que utilizan quienes vandalizan hogares con imágenes neonazis: la idea de que los judíos actúan y piensan colectivamente y, por lo tanto, merecen un castigo colectivo.

No se puede condenar la equiparación del antisionismo con el antisemitismo y, al mismo tiempo, atacar sinagogas en nombre de la causa palestina. No se puede insistir en que el judaísmo y el sionismo son conceptos totalmente separados y, al mismo tiempo, tratar a los judíos comunes y corrientes como representantes de un Estado extranjero.

Si los activistas consideran que las sinagogas son lugares aceptables para la confrontación política, entonces esa misma lógica puede utilizarse en su contra contra cualquier minoría étnica o religiosa vinculada a conflictos en el extranjero.

Estos manifestantes suelen argumentar que son simplemente antisionistas, no antisemitas, y, en consecuencia, han modificado su retórica para centrarla en el «colonialismo» y la «resistencia». Pero cuando los manifestantes acuden en masa a las sinagogas para perturbar la vida judía, el mensaje que reciben los judíos es que su identidad los ha convertido una vez más en un blanco —y la retórica política no es más que una excusa.

Lamentablemente, el pueblo judío está muy familiarizado con la intimidación. Por lo tanto, los intentos de aterrorizar a las comunidades judías rara vez producen solo miedo. Con mayor frecuencia, fortalecen la solidaridad judía e incluso podrían profundizar el vínculo que los judíos de la diáspora sienten hacia Israel.

Nueva York, hogar de una de las mayores poblaciones judías del mundo, debería comprenderlo mejor que nadie. Su alcalde, Mamdani, tiene la obligación de reconocer cuándo la protesta se convierte en intimidación.

En una ciudad donde las sinagogas se convierten en campos de batalla y los hogares judíos en lienzos para el vandalismo neonazi, el debate sobre Israel es secundario frente a la amenaza que se cierne sobre la vida judía.