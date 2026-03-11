El dramático giro de la guerra que está haciendo retroceder a los chiítas

La guerra contra Irán marca el comienzo del declive de la hegemonía chiíta en el mundo árabe tras décadas de crecimiento. Los temores de los estados del Golfo se han hecho realidad, y el próximo orden regional se verá acorde con ello. Israel puede emerger de la guerra, solo para descubrir que, después de Irán, surge un nuevo desafío regional.

Uno de los fenómenos más impactantes de la guerra contra Irán es el resurgimiento de la rivalidad y la lucha entre chiítas y suníes en Oriente Medio. Lo que se está desarrollando ante nuestros ojos no es solo un ataque contra el régimen chií en Irán, que podría incluso conducir a su derrocamiento, sino algo mucho más amplio, que probablemente marcará un punto de inflexión en cuanto al lugar que ocupan los chiítas en el mundo árabe, y quizás en el mundo islámico en general.

El conflicto entre chiítas y suníes comenzó en el año 680 d. C. tras la batalla de Karbala, en la que el califa omeya Yazid derrotó al nieto del profeta Mahoma, Hussein ibn Ali. Con la excepción del gobierno de la dinastía fatimí en el norte de África durante los siglos X y XI, los chiítas se encontraban en desventaja frente a la mayoría sunita en el mundo árabe, y en muchos lugares se vieron obligados a ocultar su identidad religiosa. Aunque la religión chiita ha dominado Irán desde que fue adoptada por la dinastía Zawit a principios del siglo XVI, el gobierno del Sha en el siglo XX (padre e hijo) adoptó muchos gestos de la cultura occidental, debilitó el sistema religioso y fue aliado de Estados Unidos (abiertamente) e Israel (secretamente).

Todo esto cambió en 1979 con la Revolución de Jomeini, que no fue solo una revolución chiita, sino una revolución dentro del chiismo que, por primera vez, legitimó el gobierno de los eruditos religiosos. Jomeini esperaba que sus ideas también influyeran en el islam sunita, pero no generalizó porque muchos en el mundo sunita la vieron como un intento de establecer la hegemonía chiita-iraní. No obstante, la Revolución de Jomeini sirvió de trampolín para el resurgimiento de las comunidades chiitas en todo el mundo árabe y musulmán.

La guerra contra Irán supone un duro golpe para el islam chiita.

El primer cambio fue el proceso de despertar entre los chiitas del Líbano, que constituyen al menos un tercio de la población. El establecimiento de Amal en la década de 1970, pero especialmente el de Hezbolá tras la Primera Guerra del Líbano, expresaron este resurgimiento social y políticamente. Irán se disfrazó en gran medida de los cambios internos en el Líbano para establecer su control sobre él, y Hezbolá tomó al Estado libanés como rehén de los intereses dictados desde el exterior por Irán.

El segundo cambio fue la conexión entre Irán y Siria, que comenzó con la guerra entre Irán e Irak que estalló en 1980, siendo Siria el único país árabe que apoyó a Irán. El hecho de que Siria estuviera gobernada por una minoría alauita —que recibió la autoridad del principal clérigo chií del Líbano, Musa al-Sadr— incrementó la influencia de Irán en la región, especialmente tras el fin de la guerra en 1988.

El tercer y más importante cambio se produjo tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, cuando el régimen de la minoría sunita de Saddam Hussein fue derrocado y reemplazado por un régimen que representaba a la mayoría chiita. Este cambio allanó el camino para la expansión de la influencia iraní en Irak, lo que también le permitió crear lo que el rey jordano denominó en 2004 la «Media Luna Chiita», que se extiende desde Irán, a través de Irak y Siria, hasta el Líbano.

Finalmente, la década de la «Primavera Árabe» ha propiciado un resurgimiento del conflicto entre suníes y chiíes, liderado por organizaciones yihadistas suníes en todo el mundo árabe, como Al Qaeda e ISIS (Estado Islámico). Uno de los resultados de las revoluciones de la «Primavera Árabe» fue la toma de control de partes de Yemen por los hutíes chiíes en 2014 con la ayuda de Irán. Así, se completaron los aliados iraníes, conocidos como el «Eje de la Resistencia», al que Hamás sunita se unió por interés propio más que por motivos religiosos. En retrospectiva, esta parece la «época dorada» del eje de la resistencia chií.

La guerra regional que estalló después del 7 de octubre debilitó al «Eje de la Resistencia», pero no de forma drástica. Una importante y primera fisura fue la «deserción» de Siria de este bando tras el derrocamiento del régimen de Asad y la toma del poder de Ahmed al-Sharaa. Aunque represente al Islam yihadista o modere sus posiciones, es un régimen islámico sunita que ve al Irán chiita como un enemigo y espera su derrocamiento.

En la guerra actual, Irán ha lanzado cientos de misiles y drones contra los seis estados del Golfo. Estos estados siempre han temido las intenciones expansionistas de Irán e incluso fundaron el Consejo de Cooperación del Golfo con este fin en 1981. Estos estados también ayudaron a Irak en su guerra contra Irán, considerada una guerra defensiva para el mundo árabe. A pesar de ello, entre 2022 y 2023, se produjo un acercamiento entre los estados del Golfo e Irán como parte de su política de «doble seguro»: Occidente por un lado e Irán por el otro. Sin embargo, el ataque sorpresivo y desproporcionado de Irán contra ellos reavivó no solo el conflicto entre los estados, sino también el conflicto entre chiítas y suníes.

Además, los golpes que Hezbolá está sufriendo en el Líbano no solo están debilitando la amenaza contra Israel, sino que también están alterando el equilibrio de poder político en el propio Líbano, ya que el gobierno declaró a la Guardia Revolucionaria una organización ilegal, prohibió las actividades militares de Hezbolá y exigió a los iraníes que obtuvieran visados ​​antes de llegar al país. Todas estas medidas no eran posibles antes. Esto significa que el gobierno libanés ya no estará cautivo de la organización, sino que podrá implementar políticas que beneficien los intereses del país, no los de Hezbolá.

¿Quién llenará el vacío dejado por los chiítas?

El debilitamiento de Irán y Hezbolá también afectará a los chiítas en Irak. Durante años, entre ellos —que son étnicamente árabes, no persas— se ha librado una lucha entre la lealtad a Irak y la identidad iraquí, y la lealtad a los chiítas e Irán. El debilitamiento de Irán sin duda influirá en esta lucha a favor de los leales iraquíes. El asunto de los hutíes sigue abierto, pero si se unen a la guerra, experimentarán este proceso.

La Revolución de Jomeini de 1979, los cambios demográficos en el Líbano, la ocupación estadounidense de Irak y la «Primavera Árabe» fortalecieron a los chiítas y a la religión chiíta en Oriente Medio. Sin embargo, tras la guerra, los gobiernos y organizaciones sunitas podrían enmarcar el conflicto en términos religiosos e ideológicos, en lugar de solo geopolíticos o económicos. Esto implica una profundización de la división entre suníes y chiítas. De ser así, la guerra contra Irán constituirá un punto de inflexión y podría marcar el inicio del declive del chiismo tras varias décadas de renovación y crecimiento.

Este desarrollo podría tener varias consecuencias, algunas de ellas contradictorias: una, el fortalecimiento de la estabilidad regional basada en países de mayoría sunita; la otra, un fortalecimiento religioso de elementos del islam suní moderado, por un lado, pero quizás también de elementos yihadistas que intentarán llenar el vacío ideológico; y, por último, el fortalecimiento de dos importantes estados suníes: Turquía, por un lado, y Arabia Saudí, por otro.

Fortalecer la estabilidad regional con base en estados de mayoría sunita beneficia, por supuesto, a Israel, pero el temor de algunos estados a su hegemonía en la región podría generar un nuevo y diferente desafío para Israel.

El profesor Eli Fouda imparte clases en el Departamento de Estudios Islámicos y de Oriente Medio de la Universidad Hebrea, es miembro de la Junta Ejecutiva de Mitvim y de la Coalición para la Seguridad Regional. Agradezco a la Dra. Elisheva Machlis, de la Universidad Bar-Ilan, sus útiles comentarios.