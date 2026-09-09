El Dr. Claudio Elkan asumió la presidencia del CCIU

En un emotivo acto, en la noche de ayer el Dr. Claudio Elkan asumió la presidencia del Comité Central Israelita del Uruguay y presentó a su equipo de trabajo, y el nuevo nombre y simbología que tendrá nuestra institución. Roby Schindler, presidente saliente, dejó unas muy sentidas palabras y Susana Grimberg, en nombre de las cuatro comunidades fundadoras, homenajeó a Roby y dio la bienvenida al nuevo Presidente. Crédito fotos: Tamar Rausky

Claudio Elkan inició su alocución dirigiéndose al presidente saliente, “Roby, a vos y a toda tu mesa: les tocó conducir este Comité en el peor momento imaginable, y lo hicieron de pie, con jesed (bondad), amor y con compromiso. La comunidad entera lo reconoce”.

Al asumir la presidencia, afirmó que “este Comité y quienes nos precedieron llevan casi nueve décadas haciendo lo que hoy nos toca a nosotros. No empezamos de nuevo: venimos a continuar todo lo bueno, y a mejorar lo que falta.”

Al tiempo que agradeció a los presidentes de las cuatro comunidades fundadoras: Susana Grimberg de la Comunidad Israelita del Uruguay, Ariel Opoczynski de la Nueva Congregación Israelita, Ricardo Dalva de la Comunidad Israelita Sefaradí y Jorge Grunfeld de la Comunidad Israelita Húngara.

A continuación, explicó que la nueva Mesa Ejecutiva no se dividirá por cargos, sino que “se organiza por áreas”. Política y Relaciones Institucionales, Comunicación y Prensa, Finanzas y Fundraising, Legal.

“Cada uno conduce un área con autonomía y con responsabilidad. Cada uno encabeza un grupo técnico que ya está en marcha. Son más de veinte las personas que se han integrado a esos equipos de trabajo, y otros se irán sumando en las próximas semanas.”

“Para todos ellos, los que están acá adelante y los que presentaremos al final, para David Telias, Gaby Fridmanas y Adrián Epstein: un aplauso de respaldo, de aliento y de agradecimiento por su compromiso con la Comunidad Judía Uruguaya.”

El valor de la paz

“Nuestro pueblo conoce desde hace generaciones el valor de la paz. La pide en sus plegarias. La canta. La convierte en saludo y en esperanza. Por la paz bailábamos.

La paz que anhelamos no es pasividad. Nace de nuestro amor por la vida, de nuestro compromiso con la justicia y de la convicción de que cada ser humano fue creado con igual dignidad. Ese es el lugar desde el que hablamos. Siempre.”

El 7 de octubre y el antisemitismo

“No elegimos el 7 de octubre. Montevideo está a miles de kilómetros de Gaza y, sin embargo, la guerra llegó igual. Llegó al pasillo de la facultad. Al grupo de WhatsApp del trabajo. A la puerta del colegio. Al silencio incómodo del vecino, del socio, o del compañero que un día dejó de saludar. Nos vimos convertidos en representantes de decisiones que no tomamos. Volvimos a sentir que ser judío puede ponernos bajo sospecha, y que nuestro amor por Israel puede usarse para señalarnos. El antisemitismo cambió de lenguaje y de ropaje. No cambió su esencia. Y frente a eso, debemos hablar con toda claridad: ante la agresión y el odio, vamos a defendernos. Vamos a defender nuestro derecho a vivir plenamente como judíos y como uruguayos. Acompañaremos a quien sufra discriminación. Cuidaremos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros mayores y a nuestras instituciones. Lo haremos con firmeza, con inteligencia y con fidelidad a los valores democráticos. Porque defender nuestra identidad también es defender la convivencia entre todos los uruguayos.”

Referido a la diversidad en la colectividad, expresó que “el desacuerdo puede enriquecer a una comunidad cuando busca la verdad y la justicia, y no derrotar al otro.”

“Ese es el Comité que queremos construir: fuerte porque estará unido; integrador porque abrirá espacio para todos; relevante porque trabajará sobre problemas reales; y confiable porque hará lo que dice. Queremos representar a toda la Comunidad Judía Uruguaya: a las instituciones que lo integran y a las que aún no; a las históricas y a las nuevas; a las religiosas y a las laicas; y también a quienes no pertenecen a ninguna institución. Queremos que cada judío del Uruguay pueda decir: “ese también es mi Comité”. «Me representa». Queremos un Comité “central” porque articula, no porque concentra.”

Nuevo nombre y símbolo

“Desde esta noche, todo lo que les acabo de decir tiene además un nuevo nombre y un nuevo símbolo. Durante décadas nos autodenominamos Comité “israelita”. Hace 90 años “israelita” era la palabra prudente, la que nos evitaba tener que decir la otra en voz alta, la que podía incomodar. Somos el Comité Central de la Comunidad Judía Uruguaya. Orgullosamente judíos y uruguayos, las dos cosas juntas, sin pedir permiso y sin pedir disculpas.”

ROBY SCHINDLER: “EL DEBER CUMPLIDO”

Al inicio de su alocución, Roby Schindler destacó los sentimientos que lo envolvían al momento de la despedida: “tranquilidad, alegría, orgullo… y una tremenda emoción”.

Afirmó que “tenía el derecho de imprimirle mi propia impronta al Comité… Con mis virtudes y defectos, con mi manera de relacionarme con la gente, tendiendo puentes,… buscando el diálogo antes que la confrontación.”

“…representar a todos, implica muchas veces, hablar con quién piensa diferente,… escuchar, explicar, volver a explicar, y cuando parece que no te escuchan, volver a sentarse a conversar.

El 7 de octubre de 2023 cambió todo, sobre todo para los judíos. Significó “una realidad para la que no estábamos preparados”, marcó un crecimiento del antisemitismo el cuál se manifestó de varias formas: en redes, discursos de odio, pintadas, escraches y cancelaciones.

Al tiempo que “nos despertábamos cada mañana averiguando qué había pasado en Israel… y en el mundo.

Durante este tiempo, “vivimos elecciones internas, elecciones nacionales, ballotage, elecciones departamentales, un cambio de Gobierno y un cambio de signo político en el Gobierno. Y siempre hemos mantenido con todos, una relación cordial y respetuosa. Porque el CCIU no representa a un partido político. Representa a todos los judíos del Uruguay.”

“…tenemos una colectividad impresionante. En instituciones, en voluntariado, en educación, en solidaridad, en vida judía. Tenemos centros educativos de excelencia, tenemos movimientos juveniles, con jóvenes comprometidos, tenemos sinagogas de todas las corrientes, instituciones sociales, culturales y deportivas. Tenemos un hogar para nuestros adultos mayores que es ejemplo en América. Tenemos gente que dedica horas y horas de su vida, sin pedir nada a cambio. Y somos una comunidad profunda y orgullosamente sionista.”

“Esto no significa que todos pensemos igual. Discrepar, discutir, ser críticos…, está en nuestro ADN… no podemos permitir que las diferencias nos dividan”

“Representar a una colectividad tan diversa, nunca puede significar que todos pensemos igual. Significa conseguir que, aun pensando diferente, podamos caminar juntos.”

Luego Roby se refirió a quienes lo acompañaron en el desempeño de su tarea. “A los únicos que voy a nombrar, son a Gabriela Fridmanas, Adrián Epstein y Nico Cohen, el corazón, el motor y el seguro del Comité. Gracias, de todo corazón. Gracias por siempre haber estado a la altura.”

También quiero agradecer a todas las instituciones que conviven bajo el paraguas del Comité Central, incluidas las cuatro Kehilot, fundadoras del Comité Central Israelita del Uruguay, por haberme concedido, uno de los mayores honores de mi vida.”

Si tuviera que resumir estos tres años y medio en apenas dos palabras, diría: Deber cumplido.

No significa que hayamos hecho todo bien, pero puedo mirarlos a los ojos y decirles que pusimos todo lo que teníamos.

“Hoy, le toca a un nuevo equipo tomar la posta. A Claudio Elkan y a quienes lo acompañarán, quiero desearles, el mayor de los éxitos en esta noble tarea que significa liderar y representar, a la colectividad judía del Uruguay.”

SUSANA GRIMBERG: “LAS COMUNIDADES ESTAMOS”

El acto se había iniciado con las palabras de Susana Grimberg, Presidenta de la Comunidad Israelita del Uruguay, en representación de las cuatro comunidades fundadoras del CCIU.

Comenzó su alocución agradeciendo a Roby Schindler: “Gracias por estos años de conducción. Gracias por haber asumido esta responsabilidad y por haberla ejercido con compromiso, con dedicación y, sobre todo, con una enorme entrega. Te tocó conducir en una de las épocas más difíciles que recuerde nuestra comunidad. Una época atravesada por acontecimientos que nadie hubiera elegido vivir, y que exigieron mucho más que presidir una institución. Exigieron estar. Exigieron escuchar. Exigieron acompañar. Exigieron decidir. Y vos estuviste, siempre 24/7, con tu carisma, representándonos a todos nosotros de la mejor forma.”

“En nombre de las comunidades fundadoras y, estoy segura, de toda la comunidad judía uruguaya: gracias, Roby”.

Hay una palabra en nuestra tradición que se usa poco, porque se merece pocas veces: mesirut nefesh. Literalmente, entrega del alma. Es cuando alguien da por los demás más de lo que nadie tenía derecho a pedirle. Eso hicieron ustedes. Todos ustedes. Esta comunidad se los reconoce y se los agradece.

Y dirigiéndose al nuevo Presidente Claudio Elkan, expresó: “Las comunidades fundadoras te decimos esta noche, Claudio, delante de todos, lo mismo que nos dijimos entre nosotros durante todos estos meses: estamos. Con las diferencias que tengamos, que las vamos a tener y está bien que así sea, estamos. Uno al lado del otro. Para acompañar, para aportar y para construir juntos, con un objetivo que nos une: fortalecer la vida judía en Uruguay y asegurar su continuidad.”

“…las comunidades que fundamos este Comité les hablamos a todas las instituciones de esta colectividad. A las que están en esta sala y a las que no vinieron. A las grandes y a las chicas. A las de acá y a las israelíes que trabajan en Uruguay, que son parte de esta comunidad tanto como nosotros ,que esta casa también les pertenece y también las necesita.”