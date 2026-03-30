El doble juego mediático de Qatar

Durante la guerra, los medios de comunicación de Qatar adoptaron narrativas alineadas con Irán, presentando a Israel y Estados Unidos de forma negativa y manteniendo una apariencia de imparcialidad.

El doble juego de Doha en el contexto de la campaña conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán se refleja claramente en su sofisticado aparato mediático estatal. La incitación, el fomento del terrorismo y el apoyo a regímenes islamistas son características recurrentes de estos medios, e incluso cuando Qatar ha sido blanco de ataques iraníes, la cobertura de Teherán por parte de sus medios estatales se ha mantenido favorable. Al mismo tiempo, en consonancia con la estrategia general de Qatar, estas plataformas se alinean con la política de ambigüedad de Doha. El problema no se limita a Al Jazeera, sino que también afecta a Al Araby TV.

A finales de marzo, el instituto de investigación Marsad Al I’lam Al Arabi, especializado en el análisis de las redes de medios árabes, realizó una encuesta sobre la audiencia de veintiún medios digitales, centrándose principalmente en las redes con sede en el Golfo Pérsico. Los resultados mostraron que los medios cataríes Al Jazeera y Al Araby representan aproximadamente el 80% de la audiencia total en el mundo árabe. La encuesta fue difundida por figuras públicas del Golfo para resaltar la importancia e influencia de estas redes.

Desde sus inicios, ambos medios han funcionado como pilares fundamentales de la comunicación regional de Qatar: Al Jazeera desde finales de la década de 1990 y Al Araby, fundada aproximadamente dos décadas después, en 2015. Su influencia se hizo especialmente patente tras el 7 de octubre, cuando Al Jazeera se convirtió en la principal fuente de información para gran parte del mundo árabe sobre los acontecimientos en Gaza. Esto provocó un claro cambio en las actitudes regionales. Si bien Al Jazeera había alimentado previamente la hostilidad árabe hacia Qatar, tras el 7 de octubre, el uso de su cobertura contribuyó a restaurar la legitimidad de Doha.

La cobertura de los medios qataríes incorporó narrativas y mensajes provenientes de Hamás. Desde el inicio del ataque, Al Jazeera emitió varios reportajes basados ​​en grabaciones de GoPro bajo el titular «Escenas del ataque de las Brigadas Al Qassam a un puesto militar», incluyendo material de Reim, el kibutz Beeri, el cruce de Erez y el puesto de avanzada de Nahal Oz. Al mismo tiempo, la cadena emitió intermitentemente contenido que no se ajustaba completamente a la narrativa de Hamás, en parte para mantener una apariencia de objetividad y en parte como reflejo de la complejidad inherente de las relaciones entre Qatar y Hamás, una dinámica que se acentuó durante el conflicto con Irán.

Durante la actual confrontación con Irán, ambos medios han adoptado una línea editorial claramente proiraní. Los canales dieron amplia cobertura a altos cargos iraníes, incluyendo representantes del régimen y figuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica. La cobertura incluía frecuentes ruedas de prensa iraníes, comentarios que reforzaban la postura de Teherán y un énfasis constante en las bajas iraníes. Paralelamente, también emitieron extensas entrevistas con la cúpula hutí y declaraciones de portavoces de Hamás, mientras que las perspectivas disidentes fueron marginadas o presentadas de forma distorsionada.

Además, durante la guerra de Gaza surgieron informes que alegaban que corresponsales de Al Jazeera estaban involucrados en actividades vinculadas con Hamás, incluyendo la asistencia en la toma de rehenes. La cadena también fue acusada de utilizar su infraestructura periodística para transmitir información operativa, haciéndose eco de las acusaciones formuladas durante la Segunda Guerra del Líbano, según las cuales sus reportajes revelaron la ubicación de los ataques. Se han planteado acusaciones similares contra corresponsales de Al Araby durante la guerra actual.

Este patrón era evidente incluso antes de la guerra, con Al Jazeera proyectando una imagen de aparente normalidad en Irán —por ejemplo, destacando la vida civil cotidiana— mientras minimizaba la cobertura de las tensiones internas. Durante la guerra, especialmente después del ataque iraní a Qatar, esta línea editorial recibió críticas de activistas y figuras públicas qataríes, quienes la consideraron excesivamente favorable a Irán.

En respuesta, surgió en Qatar un argumento alternativo: que Al Jazeera y Al Araby no están dirigidas a una audiencia local, sino al público árabe en general. Según esta lógica, los medios locales de Qatar deben reflejar la línea oficial, mientras que sus redes internacionales operan en un ámbito regional más amplio y se distinguen por presentar una variedad de puntos de vista, incluyendo entrevistas con figuras israelíes, reforzando así una imagen de apertura y pensamiento crítico.Tours Israel

Durante el conflicto con Irán, la cobertura mediática catarí también sirvió para señalar su alineación con Teherán. Su línea editorial se centró en el presidente Trump, presentándolo como el impulsor de la escalada, utilizando imágenes de gran carga ideológica y alineándose estrechamente con el mensaje iraní y el de los Hermanos Musulmanes, con los que estas redes mantienen vínculos de larga data. El mismo tono se extendió a medios afiliados a Catar publicados en Londres, tales como Al Araby, donde Trump fue retratado como un adicto al petróleo y una máquina de guerra bajo control israelí, con una caricatura que lo mostraba con esvásticas, haciendo el saludo nazi.

Al mismo tiempo, estos medios requieren gestos mínimos para mantener su pretensión de equilibrio. Críticas ocasionales y mesuradas a Irán —o un único artículo de opinión en apoyo de Israel o Estados Unidos— sirven para señalar objetividad y moderación ante el público occidental. Estos artículos suelen ser escritos por investigadores afiliados a centros de estudios con sede en Doha, que forman parte de un ecosistema más amplio que Qatar ha construido en los ámbitos de los medios de comunicación, la academia y la política. En conjunto, estos elementos conforman un modelo operativo coherente, en el que las diferentes plataformas se refuerzan mutuamente para impulsar narrativas a largo plazo tanto en el ámbito regional como internacional.

Las críticas a Al Jazeera se han traducido en ocasiones en acciones concretas. Israel bloqueó las emisiones de la cadena durante la guerra de Gaza, y las autoridades del Kurdistán han tomado medidas similares contra ella durante el actual conflicto con Irán. El mayor escrutinio también ha limitado la labor de sus periodistas en otros contextos. En Londres, tras el atentado terrorista contra la sinagoga Machsikei Hadass, que incluyó la quema de ambulancias, un corresponsal de Al Jazeera fue expulsado del lugar por miembros de la comunidad judía local. El periodista documentó el incidente en redes sociales, mientras que un medio con sede en Doha lo calificó de acoso y violación de la libertad de prensa.

Más revelador aún es que Al Araby ha seguido operando con relativamente pocas restricciones, lo que subraya hasta qué punto se subestima su influencia. En una ocasión, la cadena transmitió desde el lugar del impacto de un misil en Tel Aviv, donde un soldado israelí le pidió en directo a su reportero —que presentaba al medio como radicado en Londres— que mostrara sus credenciales, a lo que respondió en hebreo. Si bien el intercambio se manejó sin confrontación, el canal posteriormente lo difundió en redes sociales como prueba de que Israel socava la libertad de prensa al cuestionar a los periodistas.

Cualquier evaluación seria de los riesgos que plantea Al Jazeera debe tener en cuenta también a Al Araby, como parte de un sistema más amplio de influencia catarí.

Fuente: JISS – The Jerusalem Institute for Strategy and Security