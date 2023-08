El discurso de odio de los palestinos no ayuda a nadie

Enlace Judío México- por Sabrina Soffer (The Jerusalem Post)

“Los abusos de los derechos humanos por parte de Hamás no son triviales, ni tampoco la protesta de la semana pasada pasó desapercibida. Esto hace que el silencio de los activistas pro palestinos, que nunca pierden la oportunidad de criticar a Israel, sea muy curioso.”

La semana pasada, miles de palestinos salieron a las calles de la ciudad de Gaza para expresar sus quejas sobre las privaciones económicas y la escasez de gas y electricidad bajo el gobierno de Hamás. Esta “Primavera de Gaza” fue repelida con palizas infligidas por las fuerzas de seguridad de Hamás.

Los principales defensores pro–palestinos del mundo no dijeron nada al respecto.

En la batalla de las causas del conflicto sociopolítico, buscar la justicia requiere distinguir entre lo que uno lucha por y contra. En los círculos pro-palestinos, uno a menudo se opone a Israel y al sionismo, empleando las tres D del antisemitismo del ex viceprimer ministro israelí Natan Sharansky: la “demonización” y la “deslegitimación” de Israel, y mantenerlo en el más alto “doble rasero”.

Cuando las tres D del antisemitismo dominan la narrativa de la liberación palestina, el desempeño importa más que la sustancia. El mes pasado, por ejemplo, la representante estadounidense Rashida Tlaib colgó una bandera palestina frente a su oficina en Washington y boicoteó el discurso ante el Congreso del presidente israelí Herzog. Sin embargo, nunca ha condenado, y mucho menos mencionado, la opresión iliberal a la que están sujetos los palestinos a los que dice apoyar.

Los principales grupos de defensa pro palestinos como Amnistía Internacional y Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) también mantienen su consejo, sin abordar nunca las condiciones que impiden que los palestinos creen una sociedad civil sólida.

¿El resultado? Los palestinos son los que más sufren, excluidos de un diálogo que determina el destino de su pueblo.

Los abusos de los derechos humanos por parte de Hamás no son triviales, ni tampoco la protesta de la semana pasada pasó desapercibida. Esto hace que el silencio de los activistas pro palestinos, que nunca pierden la oportunidad de criticar a Israel, sea muy curioso.

En las Naciones Unidas, a menudo se acusa a Israel de “alimentar un mayor resentimiento entre el pueblo palestino” y de “alimentar” un “ciclo interminable de violencia”, sin que nadie mencione las violaciones del derecho internacional por parte de Hamás.

Aunque, seguramente, el reclutamiento de niños soldados y el uso de escudos humanos contribuye a los ciclos de violencia que perjudican a los palestinos. De manera similar, en los campus universitarios estadounidenses, los estudiantes pro-BDS culpan a Israel por hacer de Gaza una “prisión al aire libre” sin un contexto histórico y circunstancial integral.

No sorprende que los defensores palestinos no expongan los pecados de los líderes palestinos. Más de 100 enlaces vinculan a las organizaciones antiisraelíes que promueven el BDS con los grupos terroristas palestinos, a saber, Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Los receptores de ayuda filantrópica y extranjera han desviado recursos sustanciales de los servicios sociales hacia la financiación de actividades terroristas en la región.

Eventos como el levantamiento palestino más reciente contra Hamás el 30 de julio son raros, pero no sin precedentes. En 2019, cuando los habitantes de Gaza protestaron de manera similar por los aumentos de impuestos de Hamás, la policía apaleó a los manifestantes y allanó sus hogares, arrestando a los organizadores, periodistas y manifestantes individuales.

Los medios de comunicación masiva promueven titulares relacionados con las acciones de Israel mientras trivializan la lucha interna palestina.

Proyectos para difundir información sobre su situación real, como la cuenta anónima de Instagram con 160.000 seguidores, Al-Virus Al-Sakher (“El Virus Burlón”), y la serie animada Whispered in Gaza (del Center for Peace Communications) no recibe suficiente publicidad, incluso cuando periodistas como Anjana Gadgil de la BBC usan su plataforma para acusar a las FDI de estar “felices de matar niños”, una declaración por la que más tarde se disculpó.

Para ser claros, los activistas propalestinos en cuestión son aquellos que creen que la liberación palestina requiere la destrucción de Israel: Nerdeen Kiswani, Fatima Mohammad y Mohammed el-Kurd no critican las políticas israelíes para ayudar a las vidas de los palestinos, sino que defienden la aniquilación de los Estado judío mientras que los palestinos son aplastados por sus propias autoridades.

Otros han sido más productivos.

Poco después de que las autoridades de Gaza sofocaran las manifestaciones, Bassem Eid, un residente de Jericó que una vez fue arrestado por funcionarios palestinos por criticar al liderazgo palestino, expresó su solidaridad con los manifestantes, tuiteando un video con el hashtag #FreeGazaFromHamas. Eid lucha constantemente por los derechos de los palestinos mientras desacredita los mitos sobre Israel.

“El antisemitismo no ayuda a los palestinos como yo”, escribió para The Washington Examiner en marzo, discutiendo las acusaciones de que un profesor de la Universidad George Washington acosó a estudiantes israelíes y difundió el odio a Israel durante las lecciones.

Ghaith Al-Omari, involucrado en las relaciones entre EE. UU. e Israel y en el Grupo de Trabajo Estadounidense sobre Palestina, también ocupó anteriormente cargos dentro de la Autoridad Palestina, donde participó en conversaciones de negociación de estatus permanente de 1999-2001. Omari escribe sobre la fragilidad del liderazgo palestino y cómo su mal gobierno forja un arduo camino hacia la perspectiva de un Estado palestino.

Ninguno duda en criticar la política israelí o pedir la reforma de los asuntos internos palestinos como la UNRWA, creyendo que tal enfoque es clave para fomentar la paz entre israelíes y palestinos. Pero están desplazados por los favoritos de los medios más ruidosos y de moda.

Bassem Eid, y similares, reconocen que basar la defensa palestina en difamar al único Estado judío del mundo nunca “liberará a Palestina” ni mejorará el bienestar de los palestinos. El odio a los judíos ha sido durante mucho tiempo una curita en la herida profunda de los problemas internos de una comunidad. A lo largo de la historia, el antisemitismo, que debuta como chivo expiatorio del colectivo judío, ha demostrado desestabilizar entornos donde el odio a los judíos prevalece sobre la superación personal.

Esto se ilustró al acercarse el nombramiento de Adolf Hitler como canciller de Alemania, cuando los nazis acusaron al colectivo judío de planear la dominación mundial, causando la pérdida de Alemania en la Primera Guerra Mundial y la responsabilidad de la depresión económica. Sus odiosas conspiraciones llevaron a la muerte de seis millones de judíos en el Holocausto, pero cuando los Aliados forzaron la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba en ruinas y ocupada por cuatro países diferentes.

Esta vez, no se puede culpar al colectivo judío por tratar de resolver el conflicto palestino-israelí de una manera que deje a ambas partes dignas y seguras. En busca de un acuerdo de tierra por paz, la retirada de Israel de 2005 expulsó a 9.000 ciudadanos israelíes de sus hogares en Gaza y el norte de Samaria.

En 2007, Hamás asumió el control de la Franja de Gaza y tomó el poder del jefe de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Desde entonces, los habitantes de Gaza han sido gobernados primero por el hierro de Hamás, una facción yihadista respaldada por Irán culpable de malversar la ayuda internacional, asesinar a personas LGBT, convertir a niños en mártires y más. El “bloqueo” de Israel y Egipto en Gaza se esfuerza por frustrar el terrorismo y revertir la creciente influencia iraní.

Hoy en día, la mayor parte de la defensa a favor de los palestinos causa más daño que bien. El fundador de BDS, Omar Barghouti, califica la ruptura de las asociaciones entre israelíes y palestinos, como en la fábrica Mishor Adumim SodaStream, donde 500 palestinos fueron despojados de sus trabajos, como éxitos.

Del mismo modo, los defensores de BDS buscan cerrar las iniciativas industriales israelíes que brindan a los palestinos la oportunidad de ganar 500 shekels (alrededor de $140) por día frente a 30 shekels (alrededor de $8) cruzando a Israel para trabajar”, en palabras de un residente de Nir Am.

Su estrategia y retórica son absurdas. Además, traicionan los intereses palestinos y los mismos valores de igualdad y justicia que dicen defender.

Los defensores de la justicia social tienen el deber de estar a la altura de sus títulos y proponer soluciones prácticas para aliviar la difícil situación palestina y reducir la influencia de Hamás, otras facciones militantes e Irán.

El panorama actual, marcado por la fragilidad de la Autoridad Palestina, el resurgimiento de jóvenes militantes y la división Hamás–Fatah, presenta una oportunidad para que las audiencias globales defiendan la verdadera libertad palestina, de sus autoridades, y la libertad de normalizar las relaciones con el mundo judío.

Para redirigir el activismo palestino, podemos generar conciencia en los círculos de justicia social y en línea sobre eventos como las protestas de Gaza y encabezar iniciativas dirigidas a Hamás.

Podemos volver a publicar narraciones de Whispered in Gaza, una colección de 25 videos animados de historias personales de los habitantes de Gaza, junto con imágenes vívidas con subtítulos, preguntando: “¿Israel está haciendo esto?”, que demuestran que es Hamás, no Israel, quien debe rendir cuentas primero.

Los esfuerzos masivos contra Hamás y los líderes palestinos corruptos pueden influir en las entidades extranjeras para que reconsideren su compromiso con los palestinos. Pueden presionar a los organismos internacionales para reformar la UNRWA (la agencia de refugiados dedicada por completo a los refugiados palestinos), que perpetúa el estatus de refugiado palestino y adoctrina a los niños con materiales antisemitas destinados a la erradicación de Israel.

En el discurso contemporáneo, una acción sencilla pero impactante sería reformular nuestro lenguaje, diferenciando entre los partidarios palestinos moderados, como Bassem Eid o Ghaith al-Omari, y aquellos que únicamente persiguen una agenda antiisraelí en detrimento de los derechos de los palestinos.

Abstenerse de etiquetar a quienes tienen un doble rasero en la defensa de los palestinos como “pro palestinos” y alzar las voces que están genuinamente dedicadas a la autodeterminación palestina puede contribuir significativamente a su causa.