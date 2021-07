El dilema de la diplomacia pública de Israel

Hatzad Hasheni – Por Alan Baker (Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén)

En los últimos años, la participación de Israel en operaciones militares, ya sea frente a Hezbollah en el norte o Hamás en el sur y especialmente durante la operación “Guardián de los Muros” de mayo de 2021, se caracteriza por un dilema único que a menudo surge en los esfuerzos de Israel por explicarse en el campo de la diplomacia pública, o en su hebreo, “Hasbará”. La diplomacia pública de Israel, por profesional y práctica que sea, encargada de explicar sus operaciones militares para defenderse y responder a los ataques terroristas, no logra convencer a los medios internacionales y otros elementos políticos occidentales.

Está claro que muchos medios extranjeros y elementos políticos en general han mantenido un punto de vista general negativo, crítico e incluso hostil con respecto a todo lo que hace Israel. Esto se ve reforzado aún más durante las operaciones militares y antiterroristas, cuando los medios extranjeros y los actores políticos prefieren comprar la propaganda que retrata a Gaza como la víctima y el desvalido, luchando contra lo que se presenta como el poder militar de Israel.

El uso generalizado de imágenes gráficas que llaman la atención y a menudo sensacionalistas, proporcionadas al mundo por la propaganda de Hamás y las fuentes de relaciones públicas que muestran la destrucción y las víctimas, incluidos los niños, solo sirve para mejorar el punto de vista negativo, crítico y, a menudo, francamente hostil de Israel en los medios internacionales.

En los primeros días de cualquier operación de combate, generalmente se considera que Israel está a la defensiva cuando se enfrenta a la necesidad física y militar de proteger a sus civiles de ataques masivos con misiles y cohetes, así como de tiroteos arbitrarios y actos de terror a lo largo de sus fronteras. Esto incluye intentos de penetrar en su territorio soberano a través de túneles ofensivos utilizados para atacar a ciudadanos israelíes en pueblos y aldeas fronterizas.

Israel responde ejerciendo su derecho inherente, reconocido internacionalmente, a la legítima defensa cuando es atacado por terror agresivo y ofensivo. Dichas respuestas incluyen contraataques legítimos contra las fuentes de agresión, incluidos el emplazamiento de cohetes y objetivos militares tácticos, así como acciones ofensivas contra las fuentes del terror, incluidos los terroristas que participan activamente.

Israel recibe una ola de simpatía y reconocimiento internacional por parte de la mayoría de los líderes e instituciones occidentales por su derecho fundamental, según el derecho internacional, a la legítima defensa frente a la agresión y el terrorismo. Esto es así mientras Israel y sus ciudadanos sean percibidos por el mundo como víctimas del terror y la agresión.

En esta situación temporal, la tarea de la diplomacia pública, o hasbará, parece simple, evidente e incluso superflua. La mayoría de los funcionarios extranjeros son unánimes en cuanto a la legitimidad de la respuesta de Israel dirigida a proteger la vida de sus ciudadanos y la integridad territorial del estado.

Sin embargo, la ola internacional de simpatía y reconocimiento del derecho de Israel a la legítima defensa frente a la agresión y el terror tiene una vida útil muy breve.

Tan pronto como la maquinaria de propaganda de Hamás proporciona a los sedientos medios de comunicación occidentales imágenes gráficas de destrucción, incluidas fotografías de niños heridos y cadáveres, cualquier simpatía y comprensión por Israel desaparece y se olvida. La simpatía sufre una especie de “metamorfosis” y es reemplazada por el desdén, la crítica y la condena.

Con la difusión de imágenes gráficas, los líderes internacionales, los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos lanzan rápidamente contra Israel muchas acusaciones que se repiten con regularidad, entre ellas: “Uso de fuerza excesiva y desproporcionada”, “Castigo colectivo”, “Agresión deliberada e indiscriminada contra viviendas particulares y edificios públicos”, “Daños injustificados a la infraestructura civil”, “Víctimas civiles” y más.

La creación de una falsa equivalencia entre Israel y Hamás es un fenómeno regular y solo ocurre con respecto al estado judío. Tal equivalencia cínica oscurece e ignora, por un lado, la distinción lógica y necesaria entre las acciones de una organización terrorista autoritaria que arbitraria y deliberadamente busca atacar a civiles israelíes e incluso dañar a sus propios ciudadanos, y un estado soberano democrático que ejerce su reconocido derecho internacional a la legítima defensa.

Esa falsa equivalencia, así como el impulso irresistible de mostrar imparcialidad, ignoran deliberadamente las medidas que toma Israel para respetar y defender las normas humanitarias destinadas a reducir las víctimas. Tales esfuerzos incluyen proporcionar advertencias y llamadas para la evacuación de civiles antes de responder a los ataques con cohetes con acciones contra objetivos militares legítimos.

Parecería que la mayoría de los elementos políticos y de los medios de comunicación, ya sea por puro sensacionalismo o por prejuicios políticos inherentes o de otro tipo, prefieren abstenerse de presentar una representación verdadera, precisa y honesta de la situación. No reconocen el hecho de que Israel respeta su prerrogativa militar de defenderse y, al mismo tiempo, hace todo lo posible por respetar las normas humanitarias internacionales de protección de civiles.

En este contexto, quizás la acusación más ridícula formulada contra Israel a nivel internacional, incluso por parte de los líderes políticos, es la de “bajas desequilibradas”. Según este punto de vista, el número generalmente bajo de bajas israelíes (debido a los sistemas de defensa antimisiles y las salvaguardias de defensa civil de Israel) en comparación con el número relativamente alto de bajas palestinas (debido a la práctica palestina de desplegar sus depósitos y lanzadores de armas en áreas residenciales y poner a sus civiles en peligro al usarlos como escudos humanos) significa que los esfuerzos de autodefensa de Israel son ilegítimos.

El cínico mensaje implícito es que las acciones de Israel serían más morales si el número de bajas israelíes fuera mayor. El dilema de la diplomacia pública de Israel radica en las circunstancias únicas y sin precedentes que existen en la región:

Uso palestino de disparos masivos e indiscriminados de cohetes contra la población civil de Israel con el fin de causar el máximo de bajas humanas y destrucción de propiedades.

La capacidad de Israel para proteger a su población de los misiles con el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro, que reduce significativamente el riesgo de daños a civiles y propiedades.

El abuso palestino de su población civil, hospitales, escuelas, mezquitas, hogares privados y edificios públicos como escudos humanos, en clara violación del derecho internacional humanitario, exponiéndolos al riesgo de daños por cualquier represalia israelí contra objetivos militares legítimos.

Uso palestino de las casas particulares de sus líderes y comandantes superiores para el almacenamiento de armas, como cuarteles generales y centros tácticos para la coordinación, convirtiéndolos así en objetivos militares legítimos.

Las decenas de kilómetros de túneles de Hamás bajo carreteras, plazas públicas, estructuras civiles, escuelas, hospitales y mezquitas en Gaza (conocido como el “Metro” de Gaza).

La práctica militar de Israel de minimizar el daño colateral a los civiles no involucrados en el conflicto, como se requiere de un estado respetuoso de la ley comprometido con la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario.

Estas características únicas no son reportadas por los medios internacionales, que prefieren enfocarse en imágenes gráficas de destrucción y víctimas. También hay un impulso natural de prejuzgar a Israel negativamente y favorecer a los “desamparados”.

Lamentablemente, existen razones para suponer que la actitud persistentemente sesgada y hostil de los medios internacionales hacia Israel, especialmente durante sus operaciones militares defensivas periódicas contra Hamás y Hezbollah, también puede emanar de un antagonismo arraigado y de larga data hacia Israel, e incluso un grado de antisemitismo, por parte de periodistas, editores y juntas editoriales.

El problema único de la diplomacia pública de Israel, cuando va acompañado de la inherente falta de equidad e integridad en la cobertura de los medios de comunicación mundiales, tiene serias implicaciones para los esfuerzos de los diplomáticos israelíes en todo el mundo. Este no es menos problema para los líderes de las comunidades judías en Europa y América del Norte, de los que sus conciudadanos esperan que respondan a las acusaciones formuladas contra Israel por los medios de comunicación y los principales actores políticos.

A la luz de estas características singulares del desafío de la diplomacia pública de Israel, surge la pregunta de si es posible aprovecharlas con más éxito para crear una mejor comprensión de los desafíos morales y de seguridad que enfrenta Israel.

Dada la tendencia internacional automática y constante de ignorar estos atributos particulares, y a la luz de la facilidad y disposición de la comunidad internacional para culpar y condenar a Israel, declarar la culpabilidad de Israel de antemano y crear una equivalencia falsa y distorsionada, será difícil cambiar esta realidad.

Sin embargo, es posible fortalecer el contenido y la credibilidad de la diplomacia pública de Israel. Los elementos políticos y de los medios de comunicación extranjeros podrían quedar convencidos por la lógica y la legitimidad de la actividad militar de Israel haciendo hincapié en varios puntos:

En lugar de entrevistas con los medios de comunicación de líderes, políticos, personal militar, diplomáticos y juristas israelíes, sería preferible contar con destacados expertos militares y legales extranjeros, incluidos oficiales con experiencia en combate en varias zonas de batalla de todo el mundo, que puedan, de manera creíble y nada explicar profesionalmente las operaciones militares y las prerrogativas legales de Israel, sin ser percibidos como propagandistas políticos israelíes.

No se debe permitir que los oficiales superiores, comandantes y otro personal israelí que participen en las operaciones militares en curso comparezcan ante los medios de comunicación israelíes e internacionales. Dicha divulgación no solo pone en peligro su seguridad personal y familiar, sino que también los expone al peligro de posibles acusaciones y comisiones internacionales de investigación, así como a posibles acciones legales en tribunales internacionales.

Cualquier informe sobre la actividad de combate y el desempeño de las fuerzas de las FDI debe realizarlo únicamente la Unidad de Portavoces de las FDI designada, sin necesidad de revelar la identidad de los comandantes operativos y los comandantes superiores de división involucrados en la operación. Los hombres y mujeres de la Oficina del Portavoz deben ser seleccionados por su intelecto, sinceridad y habilidades de comunicación. Los oficiales de unidades como la División de Inteligencia pueden tender a ser taciturnos y reacios a involucrar a sus interlocutores.

En la medida de lo posible en términos de su seguridad personal y familiar, deben alentarse las apariciones en los medios de comunicación y las misiones diplomáticas internacionales de ciudadanos árabes y drusos israelíes de alto nivel, incluidos académicos, profesionales de los medios de comunicación, clérigos y líderes municipales.

El reciente establecimiento de relaciones normales y amistosas con los líderes de los países árabes en el Golfo y Marruecos después de los “Acuerdos de Abraham” proporciona contactos profesionales con instituciones académicas, personal militar e institutos de investigación. A la luz de los intereses comunes entre estos estados e Israel al tratar con elementos islámicos militantes, se podría alentar a las personalidades destacadas de estos países a ofrecer apoyo público y mediático a los esfuerzos de Israel por defenderse del terrorismo. Dicho apoyo tendría una gran credibilidad internacional y valor mediático.

Para evitar un vacío en los esfuerzos de la diplomacia pública de Israel y evitar retrasos en la respuesta a las quejas de los medios de comunicación, los representantes diplomáticos de Israel en el exterior y el liderazgo de las comunidades judías en Europa y América del Norte deben estar equipados, en tiempo real, con respuestas sustantivas y profesionales. a las acusaciones de los medios de comunicación y la propaganda hostil dirigida contra Israel.

La propaganda generalizada de Hamás que muestra a niños palestinos en manifestaciones y desfiles militares, a menudo con uniformes militares y portando armas, es, desde cualquier punto de vista moral, una explotación infantil escandalosa, inmoral e ilegal. Se trata de una flagrante violación de las convenciones internacionales que prohíben la explotación de niños con fines de combate.

Dada la aguda sensibilidad internacional, especialmente en Europa y América del Norte, al fenómeno del abuso infantil, y especialmente a la luz del uso constante de imágenes de niños heridos por parte de Hamás en su propaganda, cualquier explotación de niños con fines de guerra y propaganda debería figurar ampliamente como un componente central de la diplomacia pública israelí.

Del mismo modo, los países europeos y norteamericanos y su público son particularmente sensibles al daño ecológico y biológico causado por Hamás a través del uso repetido de globos incendiarios y otros dispositivos para encender incendios forestales y destruir campos de cereales y reservas naturales y animales. Los ataques de Hamás también causan una gran contaminación y asfixia al dirigir olas masivas de humo contra la población israelí en las cercanías de la frontera de Gaza.

El uso recurrente por parte de Hamás y Hezbollah del terror ecológico, biológico y agrícola contra la población civil de Israel contraviene una serie de convenciones internacionales sobre ecología y derecho humanitario, y estos crímenes deberían convertirse en un componente central de la diplomacia pública de Israel.

El intento de Hamás en el contexto de la “Operación Guardián de los Muros” de Israel de establecer una interdependencia completamente falsa y artificial entre los eventos en Jerusalén, por un lado, y las acciones de Hamás vis-à-vis Israel por el otro, llama para que la diplomacia pública concertada bloquee tal intento.

Esto es tanto más porque los medios de comunicación serios (especialmente The New York Times) han comprado e indicado apoyo para tal vínculo, usándolo como otra palanca de crítica contra Israel en el contexto de Jerusalén.

El mensaje de Israel en este contexto debe basarse en la premisa de que la gobernanza de la ciudad de Jerusalén, en todas sus áreas, incluida la protección de los lugares sagrados, el mantenimiento del orden público, la gestión de la vida diaria y cualquier cuestión legal civil relacionada con la propiedad de la propiedad. en la ciudad son responsabilidad exclusiva de Israel y no tienen ninguna afinidad o conexión con la Franja de Gaza.

Los Acuerdos de Oslo de 1995, firmados por la OLP e Israel, atestiguados y refrendados por los líderes políticos mundiales y aprobados por las Naciones Unidas, se basan en el acuerdo entre Israel y los líderes palestinos (la OLP, no Hamás) de que la cuestión de Jerusalén es objeto de negociaciones sobre el estatuto permanente de los territorios. Como tal, Hamás no tiene legitimación y no puede manipular artificialmente a la comunidad internacional para que acepte ese vínculo falso.

Se espera que una diplomacia pública eficaz, convincente y creíble utilice estos puntos como un medio para mejorar la comprensión de la actividad militar de Israel para defenderse del terror y contrarrestar la propaganda falsa en su contra.

También se espera que una mejor comprensión del caso de Israel redirija a los actores políticos internacionales, los medios de comunicación y las instituciones internacionales, que han hecho un hábito lamentable de prejuzgar a Israel sin considerar los hechos, la información confiable y la verdad.

Alan Baker es director del Instituto de Asuntos Contemporáneos del Jerusalem Center y director del Global Law Forum. Participó en la negociación y redacción de los Acuerdos de Oslo con los palestinos, así como acuerdos y tratados de paz con Egipto, Jordania y Líbano. Se desempeñó como asesor legal y subdirector general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y como embajador de Israel en Canadá.