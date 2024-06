“El derecho internacional no existe”. ¿Qué hay detrás de las dos resoluciones de las Naciones Unidas que equiparan a Israel con Hamás?

Enlace Judío México

La periodista Amanda Borschel Dan condujo la semana pasada una conversación especial en What Matters Now (Times of Israel) con el analista principal de times of Israel, Haviv Rettig Gur, a la luz de dos informes de las Naciones Unidas que equiparan a Israel con el grupo terrorista Hamás.

Amanda Borschel Dan: Nos sumergimos en el papel del derecho internacional y cómo está fallando en su misión de proteger a Israel.

Reportes de la ONU dicen que las acciones de Israel también constituyeron crímenes contra la humanidad debido a las inmensas pérdidas civiles, y que incluyeron actos de, cito, “exterminio”. Así que este informe en particular es el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Territorio Palestino Ocupado, incluidos Jerusalén Este e Israel. Lo que es realmente interesante para mí, apenas al comienzo de este informe, es que el informe dice que la Comisión envió al gobierno de Israel seis solicitudes de información y acceso y una solicitud de información al “Estado de Palestina”. El “Estado de Palestina” proporcionó extensos comentarios. No se recibió respuesta de Israel.

¿Por qué se habla de “Estado de Palestina”?

Haviv Rettig Gur: Según la Asamblea General de la ONU, en 2012, votaron a favor de otorgar el estatus de observador al Estado de Palestina. Ese voto en la Asamblea General permitió que el Estado de Palestina se uniera al Estatuto de Roma y por lo tanto, ya sabes, darle a la CPI, la Corte Penal Internacional fundada por ese estatuto, jurisdicción sobre cualquier cosa, sobre Israel, sobre el conflicto palestino israelí, tal como lo ve la ONU.

Así que creo que ciertamente hay un pueblo palestino, (pero) el Estado de Palestina es una organización, una institución sin fronteras claras. Es una institución sin poderes claros. Es una institución sin la infraestructura de un Estado, (pero con) el monopolio monetario sobre la violencia y la capacidad de gobernarse a sí misma. Bueno, el organismo de gobierno más poderoso en el territorio reclamado por el Estado de Palestina es Hamás o posiblemente Israel.

Si estás mirando a Cisjordania y por lo tanto no, ya sabes, ¿y qué? ¿Qué significa que es un Estado? Es una especie de aspiración. Supongo que la palabra sería un deseo emitido por la Asamblea General, que tiene ramificaciones legales internacionales más que cualquier otra ramificación.

Amanda Borschel Dan: Entonces, hablemos sobre el uso de estos organismos internacionales. Y como una extensión o quizás esencialmente el uso del derecho penal internacional. Básicamente, digámoslo de esta manera contra Israel y posiblemente contra el pueblo judío en su conjunto.

Haviv Rettig Gur: Sí. Esto es algo que es, ya sabes, el derecho internacional, las instituciones ilegales, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, en teoría juzgan ciertos tipos de crímenes cometidos por los Estados. Y se han fascinado con Israel y no con esta guerra. Es de larga data. La CIJ tuvo un fallo famoso, sobre el muro-o valla- que Israel construyó.

El 95% es una valla que se construyó para separar Cisjordania o la mayor parte de Cisjordania de Israel como respuesta a las oleadas de atentados suicidas con bombas de la Segunda Intifada. Y por eso ha habido esta atención real sobre Israel por parte de los organismos legales internacionales.

Llegó a un punto crítico cuando Sudáfrica llevó a Israel ante la CIJ, eh, bajo cargos de genocidio. Y realmente, ya sabes, lo que es interesante para mí es que siempre está en estas preguntas, la brecha entre el discurso de las élites y lo que experimenta la gente común, lo cual creo que es realmente fascinante e importante.

Y de repente ves cosas nuevas si intentas llegar a la experiencia social de la gente corriente. Existe este discurso de élite que crea el vocabulario y elimina ciertas formas de ver el mundo. Entonces, si las élites en las instituciones internacionales, si las élites mediáticas, si las élites académicas hablan constantemente de genocidio, la gente corriente empezará a pensar si tal vez se esté produciendo un genocidio en Gaza o en Cisjordania, o en general contra los palestinos.

Y es una forma en que el derecho internacional funciona no tanto como un sistema legal, sino como un sistema social, o es una forma de imponer una opinión política al mundo a través de estas instituciones de élite. Los judíos israelíes tienen una profunda desconfianza en el derecho internacional. La gente a la que no le gusta Israel se ríe de eso, por supuesto que sí, porque están violando el derecho internacional. En realidad, tiene una historia muy antigua y muy profunda de un judío general desesperado con el derecho internacional, que viene acompañado del simple hecho de que, en algún sentido significativo, no en todas partes, no en todos, no en todo momento, pero los judíos inventaron el derecho internacional.

Y no quiero decir que la Biblia haya creado una moralidad universalista en un mundo pagano de moralidad local ni nada filosófico por el estilo. Quiero decir, hemos tenido esencialmente tres generaciones de, en el derecho internacional, de judíos intentando crear, en el transcurso del siglo XX, sintiendo la violencia que se avecinaba, y ya experimentando una gran violencia antes de la Primera Guerra Mundial, en el período de entreguerras, desde la Segunda Guerra Mundial y tratando de construir al menos tres versiones del derecho internacional que los protegieran, y cada vez esa versión les falla desastrosamente.

Amanda Borschel Dan: Sólo voy a mencionar aquí que, de hecho, el término genocidio fue acuñado por un judío, un abogado judío, Raphael Lemkin, y es bastante irónico escuchar que se use contra Israel hoy.

Haviv Rettig Gur: Absolutamente. Y Lemkin es parte de una tradición mucho más amplia, una tradición mucho más amplia que intenta mirar directamente a una especie de comunidad internacional, mirar esta cultura que los judíos tienen de la ley. Quiero decir, los judíos tienen esto, ya sabes, la derecha durante la protesta por la reforma judicial tenía razón sobre la Corte Suprema de Israel, y es que es, con diferencia, la Corte Suprema más poderosa del mundo, en el mundo libre. Y también es una de las instituciones más confiables del gobierno israelí, a pesar de ser muy poderosa. Y eso tiene algo de que tanto su poder como la confianza en él tiene mucho que ver con la cultura legalista judía.

Bueno, el judaísmo es, según muchos pensadores, filósofos y rabinos judíos, más un sistema legal que cualquier otra cosa que incluso una tradición espiritual. No es necesario creer en Dios para ser judío, pero si eres judío o no está determinado por la ley judía. Entonces hay una profunda identificación con la ley como una especie de fuente fundamental de identidad entre los judíos.

Y también Israel tiene, creo que la última vez que lo comprobé, el mayor número per cápita de abogados del mundo lo cual sería una gran broma judía si no fuera cierto. Bien. Entonces, hay una cultura legal judía profunda, pero supongo que, ya sabes, ni siquiera quiero explicarle a la gente esto porque es una conferencia legal completa. No soy un experto legal. Mucho de esto lo aprendí de un fantástico y vital experto en derecho internacional que da conferencias sobre estas cosas y que de hecho ha dirigido algunas de las respuestas israelíes en la CIJ y la CPI: Tal Becker, asesor jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Básicamente, la historia es que después de la Primera Guerra Mundial, la comunidad internacional, al principio con la insistencia de Estados Unidos y luego con su retirada, formó la Sociedad de Naciones y la Sociedad de Naciones fue en parte un intento de tomar esta horrible, terrible, sorprendentemente violenta y guerra brutal, esta guerra con 10 millones de muertos, esta guerra que esperaban que fuera lo que la gente llamaba la guerra para poner fin a todas las guerras y convertirla en realidad en la guerra para poner fin a todas las guerras mediante la creación de nuevas formas de conducir los asuntos internacionales que evitarían otra guerra.

Y los judíos eran intelectuales judíos, pensadores judíos, juristas judíos muy entusiasmados, muy entusiasmados con la Liga de las Naciones. Una de las cosas que incluyó la Liga de las Naciones fueron derechos específicos para las minorías y protecciones para las minorías, algo a lo que esencialmente se comprometía ser miembro de la Liga de las Naciones. Y los judíos intentaron hacer campaña para ser incluidos en la lista de minorías y fueron rechazados.

No fueron reconocidos.

Luego hubo una especie de impulso, todo un período. Y no fue sólo en la Liga de Naciones. También se encontraba en varios sistemas legales nacionales entre los nuevos estados nacionales formados con el colapso de los imperios en la Primera Guerra Mundial. Y luego hubo un impulso diferente, liderado por personas como Hirsch, a quienes se les permitió separarse de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, donde la idea era: podemos proteger a los judíos, pero podemos proteger a los judíos, no como minorías, como etnias reconocidas, sino como individuos. Y entonces estaría esta protección individualista de los derechos humanos que salvaría a los judíos en el siglo XX.

La Declaración Universal de Derechos Humanos llega después de la guerra, obviamente con el establecimiento de la ONU. Pero la idea había estado ahí antes y no protegía a los judíos como individuos titulares de derechos humanos. Así pues, con la fundación de la ONU, el sistema estatal se convierte en el fundamento esencialmente del derecho internacional. El derecho internacional siempre había sido algo que son básicamente tratados entre estados. Es derecho internacional, derecho o derecho interestatal. La mayor parte del derecho internacional es esencialmente lo que yo piense en al menos como burocrático, logístico.

Es la ley de la navegación marítima y la ley de los servicios postales del mundo están todos interconectados, y hay leyes que protegen eso. Hay muchas leyes comerciales, pero leyes en el sentido internacional, en el sentido de tratados. Pero cuando el derecho internacional humanitario o el derecho de los conflictos armados se convierten en leyes estatistas, no vamos a tener un derecho internacional que no proteja a las minorías dentro de los nuevos estados nacionales.

Y no se trata de leyes de derechos humanos que se refieren a los individuos. Pero, de hecho, es el derecho internacional entre estados el que obligará a los estados a comprometerse a comportarse únicamente de una determinada manera. Los judíos también están a la vanguardia de eso. Así, tenemos, por ejemplo, al primer asesor jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Shavtai Rosenne, que alrededor de 1950 escribe un artículo interministerial y sabe que es fundamental para los primeros libros de texto de todo el mundo, básicamente sobre este tema del derecho humanitario internacional. Y argumenta en una nota interministerial al gobierno de Israel en 1950, mientras está considerando firmar la Convención sobre el Genocidio, razón por la cual ahora es susceptible a la reclamación de genocidio por parte de la CIJ, que nos uniríamos a la convención porque, entre otras cosas, nos protegería.

En otras palabras, el derecho es contractual. La ley te protege y por lo tanto puede exigirte cosas. No te preocupes, nos exige cosas, pero también nos protegerá. Y entonces tenemos una larga historia de judíos que intentan una y otra vez, de diferentes maneras, convencer al mundo de que el derecho internacional es algo grandioso, diferentes versiones del mismo en diferentes estructuras y diferentes maneras, y cada vez quedan desastrosamente decepcionados. Básicamente, esta organización internacional se vuelve contra ellos.

Amanda Borschel Dan: Una de las cosas más frustrantes acerca de lo que está sucediendo en términos de la equivalencia entre Hamás e Israel es, por supuesto, que Israel es un firmante de la Convención sobre el Genocidio, mientras que Hamás, porque es una organización terrorista y no el cuasi Estado de Palestina, ni siquiera Hamás está obligado por todos estos diferentes tratados y directivas de derecho internacional como sí lo está Israel. Y así, aunque Israel está siendo puesto en el mismo nivel que Hamás en esta lista de las Naciones Unidas de la que les acabo de hablar, sólo Israel va a sufrir, entre comillas, esto.

Haviv Rettig Gur: Es realmente fascinante porque tomemos, por ejemplo, la CPI. Quiero decir, eso es exactamente correcto. ¿Cómo se va contra Israel? ¿Por qué los israelíes sienten que esto es injusto?

Una persona decente que no necesariamente tenga un título en derecho internacional, sino que simplemente lea las noticias, podría pensar: “Los israelíes se quejan de que los señalan, pero en realidad le están sucediendo cosas terribles a la gente de Gaza, a los seres humanos, a los que tienen derechos, a seres humanos iguales a todos los demás seres humanos. Y están sufriendo terriblemente”. Y Dios sabe que hay suficientes antecedentes de retórica estúpida o, a veces, retórica realmente viciosa por parte de suficientes funcionarios israelíes.

Ahora puedo analizarlo y mostrarle a la gente que en realidad son solo de ciertas maneras. Y por alguna razón la gente no importa todo eso. Pero si eres una persona común y corriente cuyo acceso es básicamente lo que lees en las noticias, podrías pensar que los israelíes no tienen derecho a fingir que la internacional los está persiguiendo. Hay sufrimiento real y ellos lo están causando.

Entonces, ¿por qué tienen esa pretensión de que el derecho internacional intenta atraparlos? Y la respuesta está en las estructuras más grandes que son un poco más difíciles de ver. Así, por ejemplo, la Corte Penal Internacional ha solicitado directamente a los jueces de la CPI, órdenes de arresto para líderes israelíes y líderes de Hamás.

¿Cómo pudo la Corte Penal Internacional, basada en el Estatuto de Roma, que tiene jurisdicción sólo sobre los países que firmaron el Estatuto de Roma, tener jurisdicción sobre Israel, cuando en realidad Israel no se adhirió al Estatuto de Roma y nunca se unió a la CPI? Y la respuesta es que hay un Estado llamado “Palestina” que se adhirió al Estatuto de Roma. Y si los crímenes se cometen en el territorio, según, ya saben, la Asamblea General de la ONU, básicamente de ese “Estado de Palestina”, que incluye a Gaza, a pesar de que no hay ningún reclamo del Estado de Palestina de controlar realmente Gaza en ningún sentido bajo Hamas o bajo el gobierno israelí de alguna manera existe realmente en cualquier sentido real, ese “Estado de Palestina” le ha otorgado a la CPI la jurisdicción que necesita sobre Israel.

Eso es realmente interesante porque la forma en que se formó el Estado de Palestina como entidad legal capaz de adherirse al Estatuto de Roma fue mediante una votación en la Asamblea General. Fue un concurso de popularidad en la que los palestinos siempre han tenido más votos que los judíos, muchísimos más votos, infinitamente más votos. Quiero decir, 65 a 1 o algo así, algunos votos, nueve, 90 a 1, superan en número a los judíos. Y así, el derecho internacional es esencialmente un concurso de popularidad.

Y se los mostraré de otra manera. Quien no sea miembro del Estatuto de Roma y no sea susceptible a la jurisdicción de la CPI, todo el mundo sabe que Israel no es miembro. Y los liberales estadounidenses de izquierda, o frustrados por este hecho, saben que Estados Unidos no es miembro de la CPI. Tampoco lo es China. China no es miembro de la CPI. ¿Sabes quién más no es miembro? India. ¿Sabes quién más no es miembro? Todos los países árabes excepto Túnez. ¿Sabes quién más no es miembro? En conjunto, un gran número de países en América Latina, en el Sur global, algo así como el 80% de los ejércitos permanentes, o me olvido de la estadística exacta, pero una gran mayoría de los ejércitos permanentes en realidad no están sujetos a la jurisdicción de la CPI porque nunca se adhirieron al Estatuto de Roma.

Por lo tanto, la CPI no es, de hecho, una herramienta del derecho internacional en dos sentidos muy simples. El voto popular de los estados, la gran mayoría de las personas que votaron para que Palestina fuera reconocida en este sentido como estado no eran democracias, eran del mundo musulmán y estaban involucrados en el conflicto palestino-israelí, no por los derechos palestinos, sino como una especie de idea musulmana más amplia y como un conflicto árabe-israelí más amplio y como cuestiones políticas, religiosas e históricas mucho más amplias. Y así, la contienda de popularidad que los judíos están perdiendo en la Asamblea General los está arrastrando a regañadientes ante un tribunal internacional que nunca, estructuralmente, nunca podrá arrastrar al presidente estadounidense antes, o el presidente chino antes que él, o el líder iraní, o cualquier dictador árabe.

Es un hecho estructural, un simple hecho, que Israel es llevado ante ese tribunal porque es pequeño e impopular y no estaría ante ese tribunal si no fuera susceptible de un voto de la Asamblea General en contra.

Entonces el derecho internacional no parece justo. ¿Cómo se llama una ley que en realidad no puede protegerte? Nadie ha afirmado nunca seriamente que la CPI tenga influencia alguna sobre Hamás, sobre Hezbolá, sobre Irán, sobre cualquier milicia que esté disparando contra Israel y quiera destruir a Israel, o a cualquiera, en cualquier lugar, que busque el exterminio de Israel.

La CPI tiene capacidad cero para protegernos. Pero todavía puede exigirnos. No puede arrastrar a Estados grandes y poderosos ante ningún juez, pero puede arrastrarnos a nosotros porque somos pequeños. Así que hay un problema real incorporado en el derecho internacional humanitario y de derechos humanos y en el derecho de los conflictos armados.

Si no se puede hacer cumplir, ¿es una ley si estructural e innatamente no se puede aplicar por igual? ¿Es una ley? ¿Y esos no son problemas que desaparecen simplemente porque usted llega a la conclusión de que Israel es en realidad el malo de Gaza. Imaginemos que tienes razón en que Israel es el malo. Ignoremos a Hamás por un minuto. Un delincuente que comparece ante el tribunal por robar un coche. Pero el tribunal sólo condena a criminales negros y no a criminales blancos por el mismo delito. No es una defensa del tribunal que el tipo realmente robó un auto. Sí, de hecho robó un coche. ¿Y qué pasa si no se puede condenar a una persona blanca por el mismo delito? Si puedes condenar a una persona rica por el mismo delito, puedes condenar a una persona pobre, no eres un tribunal. Eres algo más.

Y ese es el argumento israelí acerca del derecho internacional. Es realmente difícil ver cómo eso no es cierto. Y lamento haber hablado demasiado. Pero hay un último punto, y es que incluso los grandes defensores del derecho internacional lo tratan como política. Y daré un ejemplo. La asombrosa operación de rescate de esos cuatro rehenes el pasado sábado.

El exdirector de Human Rights Watch, un tipo llamado Ken Roth, por decirlo suavemente, no le gusta Israel y habla constantemente, solo habla obsesivamente en el lenguaje del derecho internacional, ese vocabulario. Pertenece a la clase de activistas del mundo que piensa que si se introduce todo en el vocabulario del derecho internacional, el mundo entero será una utopía pacífica en cualquier momento. Y publicó un mensaje en Twitter, en el que dijo que el hecho de que algunos de los policías de la unidad de policía de Yamam que entraron para sacar a los rehenes para sorprender a las personas que los retenían para que no maten a los rehenes estaban vestidos de civiles.

Ahora, a los ejércitos no se les permite vestirse como civiles en el campo de batalla. Eso es un delito en las leyes de los conflictos armados, se llama perfidia o básicamente mentira. Si los ejércitos se visten como civiles, entonces los enemigos, sus enemigos atacarán a los civiles. Y entonces es una forma de atraer fuego contra los civiles. Y es ilegal según el derecho internacional. Y es genial que sea ilegal según el derecho internacional. Pero aquí está la cuestión.

El derecho de los conflictos armados en realidad aclara que sólo se trata de perfidia en los casos en que se intenta matar o capturar a combatientes enemigos. Una operación de rescate de rehenes en la que los rehenes pueden morir si no estás entrando silenciosamente en la oscuridad de la noche, eso no funciona.

Ahora bien, ese no es el único problema con el tuit de Ken Roth, en el que dijo que se trata de un crimen de perfidia, un crimen de guerra según el derecho internacional. Pero la única estrategia de Hamás, su método fundacional de guerra, su doctrina de batalla -no tiene otra- es la perfidia. No ha habido un solo miembro de las fuerzas de Hamás en ocho meses de combates en la superficie y bajo tierra, vestido como un militar con uniforme.

Amanda Borschel Dan: Excepto cuando vestían el uniforme de las FDI, por supuesto.

Haviv Rettig Gur: Sí. Y entonces, la idea de que descubrirías, por punto cultural, este es un punto sobre la cultura de estos activistas y defensores, sin importar todos los problemas técnicos con el derecho internacional y los problemas sustantivos de igualdad en el derecho internacional, que no desaparece si Israel es malvado, si Israel es malvado, todavía hay un problema. Un sistema de justicia supone que se trata con personas que tienen problemas y cometen delitos y que tiene que ser justo, pero culturalmente para descubrir la perfidia en un rescate de rehenes. ese es exactamente el punto. El derecho internacional es algo que estos defensores políticos descubren y descubren nuevos vocabularios y nuevas formas de pretender que esto es algo, algún principio absoluto cuando Israel está involucrado y no cuando hay enemigos involucrados, que lo hacen mil o cien mil veces.

El derecho internacional simplemente no le importa a nadie y por eso también sabemos que no es derecho.

Amanda Borschel Dan: Es muy complicado el informe que acaba de salir esta semana. ¿Importa que en este informe de las Naciones Unidas también se registren los abusos sexuales, las violaciones, las decapitaciones, todo esto? De todas las atrocidades o muchas de las atrocidades que Hamás perpetró contra los israelíes también se incluye en este informe. Por un lado, por supuesto, existe esta equivalencia. Pero, por otro lado, las Naciones Unidas en realidad están aceptando que así sucedió.

Haviv Rettig Gur: Mi opinión es que después de que le impongamos los costos a Hamas por sus crímenes, aquellos que quieran usar el lenguaje y las instituciones del derecho internacional contra nosotros como un acto político, en lugar de cualquier tipo de intento serio de tener un marco jurídico internacional más basado en el derecho. Nos dan esto porque es gratis. En otras palabras, sí, Hamás cometió crímenes de guerra.

“Dedicaré totalmente cinco páginas a esto en el informe para luego poder dedicar el resto del tiempo a explicar por qué la existencia fundacional de Israel y cada uno de sus actos es una profunda violación de la moralidad fundamental. Con lo que me refiero a la ley. Con lo que me refiero realmente a la política, a mi política moral”.

Entonces ya sabes, ¿qué me aporta eso? Sé que dijeron que en realidad hay bastante evidencia de que Hamás cometió bastantes crímenes de agresión sexual de diversos tipos. Y es muy amable de su parte decir eso, pero no es procesable ni significativo. No hay ninguna exigencia a Hamás en ningún sentido. No hay ramificaciones o consecuencias serias para Hamás. No hay protección de ningún tipo.

Ahora. A nadie le importa porque parecemos poderosos. No nos sentimos poderosos. Nosotros, cientos de miles de israelíes, nos vemos profundamente afectados por esta guerra y somos vulnerables. Decenas de miles todavía no pueden regresar a su hogar en el norte. ¿Qué diablos dice el mundo jurídico internacional sobre eso? ¿Cuál es la responsabilidad del Líbano por el hecho de que la gente no pueda vivir en la frontera libanesa detrás de fronteras aprobadas por la ONU?

El derecho internacional no existe.

¿Y sabes qué? Lo llevaré hasta el final. Sólo diré lo que realmente quiero decir, y lo que quiero decir es que este derecho internacional en su esencia más profunda es una falsificación en las facultades de derecho, en primer lugar, en las facultades de derecho.

El día uno de la clase de derecho internacional, se hace la pregunta, ¿es esta ley? Es una ley algo curiosa. Es una ley que no protege ni hace cumplir. ¿Y en qué sentido es ley? Pero también está la realidad social más simple del derecho internacional, que es que todo el mundo se remonta a los juicios de Nuremberg.

En los juicios de Nuremberg, los fiscales estadounidenses hicieron una afirmación sobre estos nazis. Parecen haber seguido perfectamente las leyes de su país, de su gobierno, de su nación. Y, sin embargo, cometieron otros tipos de violaciones que son crímenes contra la humanidad. Hay una ley universal, y esto tiene sus raíces en las doctrinas católicas, etc., etc.

Pero lo que me resulta fascinante, como lo que a menudo se describe como el comienzo del derecho internacional tal como lo conocemos hoy, los juicios de Nuremberg, es que fueron un tribunal militar estadounidense.

¿O qué fue el juicio de Nuremberg? No lo fue el derecho internacional, era el poder estadounidense. Después de la guerra, Estados Unidos se convierte en una hiperpotencia. Este país asombrosamente poderoso, probablemente el país más poderoso en la historia de la humanidad, con poderes que alguna vez se imaginó que pertenecían Dios, con armas nucleares.

Quiero decir, Estados Unidos descubre que tiene el control del mundo frente a un adversario, la Unión Soviética, que entonces parecía muy poderosa, pero hoy sabemos que en realidad no estaba ni podría llegar a ser un rival real para el poder estadounidense. Y los estadounidenses siempre están preocupados por su poder y siempre necesitan describir todo en términos morales.

Tienen esta vieja tradición religiosa y, en pocas palabras, hablan constantemente de política exterior y términos morales y luchan con la idea de que podría haber inmoralidad en el uso del poder y en la política exterior. Y entonces los estadounidenses buscaron un lenguaje en el que pudieran hablar de su poder, de manera moralmente validadora.

En otras palabras, somos poderosos, pero es bueno que seamos poderosos, porque eso sólo significa que hay algo llamado derecho internacional y lo seremos. Y ahora todo el mundo tiene que obedecer y haremos que lo obedezcan, y todo el mundo es más moral, más justo y más feliz.

Y ahora el mundo que los estadounidenses construyeron con la Pax Americana después de la Segunda Guerra Mundial es el momento más feliz, más seguro y más próspero de la historia de la humanidad. Puede que esté llegando a su fin, no lo sé. Ese es un gran debate que están teniendo en Estados Unidos. Pero esa preocupación estadounidense por la moralidad fue algo bueno para el mundo. Pero terminó construyendo o creando un respaldo político para la construcción de un mundo legal internacional que pensaba que era él y no el poder estadounidense el que estaba haciendo del mundo un lugar mejor.

Y a medida que retrocede, las guerras aumentan en todas partes, y el derecho internacional en realidad no ha creado ninguna manera seria de hacer cumplir, de incorporar a la gente al mundo del derecho internacional. Si la mayoría de los ejércitos del mundo no son parte de la CPI, ¿para qué sirve la CPI? Es una forma para que los seguros y los poderosos moralicen sobre su seguridad y poder.

El derecho internacional no puede protegerme. No pudo proteger a los bosnios. No pudo proteger a los ruandeses. No pudo proteger la limpieza étnica que ocurrió entre Armenia y Azerbaiyán. La guerra civil yemení, la guerra siria. No puede proteger a nadie en ningún lugar. ¿Y entonces cuál es el punto? Y la cuestión es que las elites occidentales seguras y poderosas llegan a sentirse moralmente seguras y poderosas.

Y el resto de nosotros que vivimos en el mundo real, donde hay verdadero peligro y crueldad, y personas como Hamás, líderes como Sinwar que piensan que el sufrimiento de su propio pueblo es su principal palanca de influencia sobre Estados Unidos e Israel y, por lo tanto, necesitan aumentarlo.

El derecho internacional no tiene un lenguaje para abordar ese problema tan básico, simple y obvio.

Por eso creo que el derecho internacional es una mentira.

Y es una mentira hecha por personas bien intencionadas que no reconocen su propio privilegio y seguridad ante personas que, cuando se encuentran en peligro real, no pueden recurrir a él. En realidad, no les ofrece nada.

Los palestinos ahora están recibiendo el apoyo del derecho internacional, y no porque estén en peligro. Ningún sirio obtuvo ese apoyo. Ningún yemení obtuvo ese apoyo. Nadie oprimido por el régimen iraní obtiene ese apoyo. Los uigures en China no reciben ese apoyo. (Los palestinos) reciben ese apoyo porque son populares y eso es todo.

Y así, como esa especie de, no sé cómo llamarla, izquierda occidental escoge y elige las versiones caricaturescas en su propia cabeza del conflicto del que quiere tomar partido en historias morales con las que pueda identificarse para su propia edificación moral, ocasionalmente aplica el derecho internacional para hacerlo como vocabulario para hacerlo.

Así que el derecho internacional no sólo no puede proteger a los judíos cuando las cosas se ponen difíciles, sino que si avanza la política estatal básica de aniquilación hecha por Irán, para lo cual Irán está dispuesto a gastar un porcentaje de dos dígitos de su economía, nada de esto nos protegerá.

Y nadie siquiera finge lo contrario.