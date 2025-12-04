El cuerpo entregado por Hamás es del rehén tailandés, solo queda un israelí cautivo en Gaza

Representantes de los Ministerios de Defensa y Exteriores informaron a los familiares del ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak, que los grupos terroristas palestinos de la Franja de Gaza han regresado a Israel su cuerpo, luego que los expertos del Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, completaran el proceso de identificación. Crédito foto: FDI vía Facebook

Rinthalak, un trabajador agrícola tailandés, fue asesinado por terroristas palestinos encabezados por Hamás cerca del kibutz Beeri, el 7 de octubre de 2023. Su cuerpo fue secuestrado y llevado cautivo a Gaza. En el momento de su asesinato tenía 42 años.

El cuerpo de Rinthalak fue localizado ayer por efectivos del grupo terrorista Yihad Islámica Palestina en el norte de la Franja de Gaza. La Yihad Islámica Palestina y Hamás entregaron ayer por la tarde el cadáver a la Cruz Roja Internacional que a su vez lo concedió a las Fuerzas de Defensa de Israel.

De esta manera, solo queda un rehén en la Franja de Gaza, el sargento primero de la Policía de Israel, Ran Gvili, quien fue asesinado y secuestrado, tras combatir a los terroristas palestinos en la comunidad fronteriza de Alumim, en territorio israelí, el 7 de octubre de 2023.

“El Gobierno de Israel comparte el profundo pesar de la familia Rinthalak y de todos los familiares de los rehenes caídos”, apuntó la Oficina del Primer Ministro, en un comunicado.

La Oficina del Primer Ministro aseguró que el Estado judío está “decidido, comprometido y trabajando incansablemente” para traer de vuelta al último rehén caído para su entierro, y añadió que el grupo terrorista Hamás está “obligado a cumplir sus compromisos con los mediadores y a devolverlo como parte de la implementación del acuerdo”.