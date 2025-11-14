El cuerpo de Meny Godard, de 73 años, amante de los deportes, el océano y la gente, fue repatriado desde Gaza

El cuerpo del rehén asesinado Meny Godard fue devuelto a Israel por Hamás la noche del jueves, según confirmaron las autoridades, después de que expertos forenses completaran la identificación de los restos entregados por el grupo terrorista y representantes militares notificaran a la familia de Godard.

Godard, de 73 años, fue asesinado por terroristas de la Yihad Islámica Palestina en el kibutz Be’eri el 7 de octubre de 2023, al igual que su esposa Ayelet, de 63 años. Su cuerpo fue secuestrado y llevado a Gaza por el grupo terrorista aliado de Hamás. A la pareja le sobreviven sus cuatro hijos, Mor, Gal, Bar y Goni, siete nietos y varios hermanos.

El cuerpo de Godard fue trasladado por la Cruz Roja desde el grupo terrorista a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dentro de la Franja de Gaza, donde se llevó a cabo una breve ceremonia, dirigida por un rabino militar, según informaron las FDI. Posteriormente, el féretro fue escoltado por la policía al Instituto Forense Abu Kabir en Tel Aviv para su identificación.

Multitudes de personas con banderas israelíes y amarillas se congregaron a lo largo de las carreteras para rendir homenaje al paso del convoy que transportaba el cuerpo.

El viernes, el Hospital Nasser de Gaza, en la ciudad sureña de Jan Yunis, informó haber recibido los cuerpos de 15 palestinos, en cumplimiento del acuerdo de alto el fuego, según el cual Israel debía entregar los cuerpos de 15 palestinos por cada israelí fallecido.

En marzo, las tropas recuperaron objetos pertenecientes a Godard en un puesto de la Yihad Islámica en Rafah, al sur de Gaza. Los objetos encontrados en el puesto fueron llevados a Israel e identificados como pertenecientes a Godard, pero su cuerpo permaneció retenido en Gaza.

Hamás, en un comunicado conjunto con la Yihad Islámica Palestina, afirmó que el cuerpo había sido localizado en la zona de Jan Yunis, al sur de Gaza, el jueves por la mañana. Imágenes transmitidas por Al Jazeera ese mismo día mostraban maquinaria pesada excavando entre los escombros en Jan Yunis, antes de que hombres armados y enmascarados desenterraran una lona de plástico blanca que aparentemente contenía el cuerpo.

Los cuerpos de tres rehenes asesinados permanecen retenidos en la Franja: dos israelíes y un ciudadano tailandés: el sargento mayor Ran Gvili, Dror Or y Sudthisak Rinthalak.

«El gobierno israelí comparte el profundo dolor de la familia Godard y de todas las familias de los rehenes caídos», declaró la Oficina del Primer Ministro en un comunicado.

La Oficina del Primer Ministro afirmó que Israel está «decidido, comprometido y trabaja incansablemente» para repatriar a los tres rehenes fallecidos restantes y darles sepultura, añadiendo que Hamás «está obligado a cumplir sus compromisos con los mediadores y a devolverlos como parte de la implementación del acuerdo».

Exfutbolista profesional, combatiente de la Guerra de Yom Kipur, economista jefe del kibutz, socorrista.

El 7 de octubre, Ayelet Godard llamó a uno de los hijos de la pareja, gritando que Meny había muerto y que se escondía entre los arbustos de los terroristas. La pareja se había refugiado de los terroristas de Hamás en la habitación segura de su casa, huyeron cuando la vivienda fue incendiada y Meny fue asesinado por los terroristas que esperaban afuera. Nunca más se supo de Ayelet y su cuerpo fue encontrado tiempo después.

El funeral de la pareja se celebró el 29 de octubre de 2023 en Palmahim. Sin embargo, el kibutz Be’eri anunció el 8 de febrero de 2024 que el cuerpo de Meny se encontraba en Gaza.

Un obituario publicado en la página web del kibutz recordó a Ayelet como una educadora de larga trayectoria, “una maestra excepcional, de esas que se encuentran en el pasado, de las que traían la naturaleza al aula y sacaban a los niños al aire libre”, y que influyó en muchos de los jóvenes que crecieron en el kibutz y sus alrededores. Fue una “madre increíble y una abuela muy querida”, que además “creía con todo su corazón en el kibutz y sus miembros, y participaba activamente en la vida del kibutz”.

Meny, según el obituario del kibutz, tenía “un gran amor por los deportes, el océano y la gente”. Fue futbolista profesional en la década de 1970 antes de alistarse en el ejército y luchar en la Guerra de Yom Kipur. En el kibutz, desempeñó diversos cargos, entre ellos en la imprenta, la tienda local del kibutz, como economista jefe y como socorrista.

Su hijo Goni escribió en Facebook tras su fallecimiento que eran “personas con un corazón de oro… Todos queríamos darles las gracias: gracias por todos los años que nos abrazaron y nos amaron. Gracias por el apoyo y la ayuda incondicionales. Gracias por todas las experiencias que compartimos con ustedes”.

“Así eran ustedes: personas que irradiaban luz por doquier, personas extraordinarias. Gracias por todo”, escribió. “Siempre, siempre, pase lo que pase, serán parte inseparable de nosotros”.

Una de sus hijas, Mor Godard, escribió en Facebook que le costaba encontrar las palabras para su elogio fúnebre y lamentó no poder volver a llamarlos para pedirles ayuda.

“Ahora no hay a quién pedir ayuda, no hay ninguna luz que ilumine el camino, no hay salida”, escribió. “Hay una gran oscuridad, hay miedo y hay añoranza”.

Mor describió a su padre como “el pilar de nuestras vidas, nuestro hombre, en quien siempre podíamos confiar. El que nos recogía de las fiestas de jóvenes en plena noche, el que nos enviaba dinero a la India porque gastábamos demasiado, el que siempre era el primero en llegar a cada clase de preescolar y en cada cumpleaños de sus nietos”.

Su madre, escribió, “siempre era la primera persona a la que llamaba por la mañana y la última al final del día; veinte veces al día quiero llamarte y no puedo. Eras todo para mí, la persona a la que siempre acudía en busca de consejo sobre todo, desde lo más importante hasta lo más insignificante… Siempre me escuchabas, me fortalecías, me defendías y también me ofrecías soluciones”.

Mor escribió: “Estoy segura de que si hay un lugar allá arriba, están sentados juntos, riendo, conversando, recordando anécdotas y orgullosos de que todos hayamos sobrevivido. De que sacrificaron sus vidas para que pudiéramos salir con vida de ese horror. Mamá y papá, quiero que sepan que somos fuertes, estamos juntos, nos cuidamos, nos apoyamos, nos abrazamos, estamos ahí el uno para el otro incondicionalmente, tal como nos enseñaron, tal como nos criaron”.

Al inicio de la tregua, Hamás aún mantenía 48 rehenes en Gaza: 20 vivos y 28 fallecidos. Según los términos del alto el fuego, estaba obligado a devolverlos a todos en un plazo de 72 horas.

Los terroristas han liberado desde entonces a todos los cautivos supervivientes, pero Israel ha acusado a Hamás de dilatar la devolución de los rehenes fallecidos restantes.

Como parte del acuerdo, Israel ha devuelto los restos de 15 palestinos por cada rehén israelí fallecido que recibe.

La anterior entrega de un rehén fallecido tuvo lugar el domingo, cuando el cuerpo del teniente Hadar Goldin, asesinado y secuestrado por Hamás durante la guerra de Gaza de 2014, fue devuelto a Israel tras más de 11 años de cautiverio.