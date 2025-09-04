El costo invisible del antisemitismo: cómo el odio deja cicatrices duraderas en los niños judíos

“La exposición persistente al odio es traumatizante… para los niños judíos, el creciente antisemitismo —en los pasillos, las aulas y en línea— se ha convertido en un factor de estrés crónico”. Crédito foto: Sarah Reingewirtz/MediaNews Group/Los Angeles Daily News vía Getty Images

He dedicado décadas como psicólogo forense y traumatólogo clínico al tratamiento de personas traumatizadas. El trauma altera el funcionamiento y el bienestar. Algunos asumen que las reacciones traumáticas son la respuesta a la violencia o a accidentes catastróficos; sin embargo, otra forma de trauma —más silenciosa, más insidiosa y a menudo pasada por alto— se está extendiendo por nuestras escuelas y campus: el trauma del antisemitismo .

La exposición persistente al odio es traumatizante. La Asociación Americana de Psicología ha reconocido que los niños que sufren acoso escolar basado en prejuicios manifiestan ansiedad, depresión y trastornos psicosomáticos. Para los niños judíos, el creciente antisemitismo —en los pasillos, las aulas y en línea— se ha convertido en un factor de estrés crónico. El espectro del odio, que inunda los medios de comunicación e internet, acecha a las universidades y las marchas callejeras, evoca los mismos síntomas de angustia grave que se observan en otras formas de agresión y terrorismo,tanto explícitos como objetivos.

Una encuesta reciente encontró que uno de cada cuatro estudiantes judíos estadounidenses experimentó incidentes antisemitas, y más en los campus universitarios, denunciando agresiones, amenazas, rechazo social y una percepción de que los maestros pueden tolerar la discriminación.

Un estudio de 2021 descubrió que el acoso basado en la discriminación duplica el riesgo de depresión clínica en los adolescentes.

Deterioro académico: el trauma consume recursos cognitivos y de concentración, lo que conduce a una disminución de las calificaciones y al desapego.

Confusión de identidad: La estigmatización de la identidad judía lleva a los estudiantes a internalizar la vergüenza o a ocultar su herencia. Esto puede fracturar la autoimagen, dividir familias y obstaculizar el desarrollo de la identidad.

Transmisión del trauma generacional

El antisemitismo también resuena entre generaciones. Las familias judías cargan con ecos del Holocausto y del trauma de la persecución pasada (transmisión intergeneracional), y los hijos absorben sus propias experiencias y la angustia de sus padres y abuelos. El antisemitismo actual puede reavivar viejas heridas familiares cuando la afirmación post-Holocausto de “Nunca Más” da paso al “Otra Vez”, y la realidad actual reactiva temores latentes.

Un estudio de 2022 halló niveles elevados de marcadores de estrés en descendientes de sobrevivientes del Holocausto, lo que sugiere que el trauma se arraiga biológicamente, por lo que la exposición a mayor persecución y prejuicios aviva los temores extinguidos hace 80 años. Las amenazas en los campus y los mensajes de odio de «no eres bienvenido ni estás seguro aquí» exacerban esa historia de horror.

Recientemente, un hombre de 23 años asesinó a estudiantes en el tiroteo masivo de la Iglesia Católica de la Anunciación en Minneapolis, aunque su rastro mediático mostró que también pretendía masacrar a judíos. Hace varios años, atendí a otra comunidad universitaria donde alguien abrió fuego. Él también planeó atacar a judíos, pero, trágicamente, todos los que mató eran católicos. En el tribunal, lamentó ese error, declarando que esperaba que sus víctimas fueran judías, como si esto atenuara su crimen a homicidio justificable. Ofreciendo intervención tanto a católicos como a judíos, capacité a un equipo de intervencionistas cuya esperanza, inducida por el trauma, era estar preparados para ataques posteriores.

Tras un tiroteo en una escuela judía de otra comunidad, impartí información al profesorado y al alumnado. El marido de una profesora, no judía, insistió en que renunciara, temiendo que en el siguiente ataque la confundieran con judía.

Acceso a armas, juegos en internet que promueven el derramamiento de sangre, marchas multitudinarias que exigen la muerte de los judíos: presenciamos el adoctrinamiento de estadounidenses y la proliferación de ataques violentos. A diario trato con judíos, tanto jóvenes como mayores, aterrorizados por abandonar sus hogares. Los riesgos son reales, al igual que sus legítimos temores.

Cuando los niños no pueden hablar de lo que sucede, se resisten a denunciar incidentes antisemitas, temen la culpa, la vergüenza o el desinterés, el silencio los aísla, profundizando el trauma. La investigación clínica con víctimas del odio demuestra que, cuando la angustia no se expresa, surgen importantes síntomas emocionales, psicológicos e incluso fisiológicos. Lo que la voz no expresa audiblemente se comunica silenciosamente, a través del deterioro mental y físico.

Lo que debemos hacer:

Capacitar a los educadores para que reconozcan el antisemitismo como un riesgo para la salud mental.

Orientar a los padres para que escuchen sin desestimar los miedos de sus hijos. “Ignorarlo” invalida el temor y reduce la probabilidad de que busquen ayuda.

Hacer cumplir las políticas escolares con la misma seriedad que se aplica a otras formas de discurso de odio o discriminación.

Las organizaciones judías deben ofrecer apoyo para situaciones traumáticas. Programas como los Servicios de Crisis de Chai Lifeline brindan herramientas de afrontamiento y estrategias de resiliencia a las víctimas.

La prevención es esencial. Las escuelas necesitan programas de sensibilidad y tolerancia. El antisemitismo antijudío ha llevado a muchos a aceptar esa ideología retorcida, sin saber nada sobre los judíos más allá de clichés y estereotipos basados ​​en una ignorancia odiosa. Estadísticas recientes indican que casi dos tercios de los jóvenes estadounidenses que repiten retórica antisemita afirman apoyar a Hamás en sus ataques asesinos contra los judíos. Un modelo de prevención eficaz debe incluir, como mínimo, información equilibrada e, idealmente, la humanización de los judíos ante quienes son manipulados por diatribas deshumanizantes.

El antisemitismo es un problema social y de salud pública para nuestros niños. Cada insulto de rechazo en un aula hostil genera angustia y deja secuelas para toda la vida.

Para que esta generación de niños judíos prospere —académica, emocional y espiritualmente—, debemos reconocer el antisemitismo por lo que es: un trauma que hiere no solo a las personas, sino también a las comunidades. La salud mental de nuestros niños necesita protección. La salud mental y la estabilidad de toda la humanidad también la necesitan.