EL CCIU SOBRE ARTÍCULO “AGUANTE LA DELINCUENCIA”

En la edición online del medio de prensa “Caras y Caretas” del 22 de diciembre de 2023 y bajo la firma del sociólogo Rafael Bayce se publicó un artículo titulado “Aguante la delincuencia”.

En el mismo y a través de numerosas citas y argumentaciones se pretende explicar el fenómeno de la delincuencia que, sin duda ha crecido en Latinoamérica y que en nuestro país ha alcanzado guarismos preocupantes que ameritan la investigación y análisis de las fuerzas públicas a fin de mantener la seguridad y el orden en la población nacional.

Entre las personalidades citadas en ese extenso artículo se menciona a Emile Durkheim, David Riesman, Robert Merton, entre otros, todos investigadores con raíces judías que contribuyeron a la intelectualidad moderna en materia sociológica.

Finalmente, el autor cierra su obra con la frase “no miremos a los delincuentes como monstruos exóticos inexplicables…, no nos quejemos de su crueldad e inescrupulosidad si la humanidad produce monstruos como los judíos y no los puede parar una vez que los autorizó y armó. Calavera no chilla”.

Estas expresiones constituyen sin lugar a dudas un libelo antisemita y discriminatorio que incita a la violencia, al odio y al delito.

Calificar a la civilización judía como monstruosa merece la más clara y firme condena. El judaísmo ha constituido una forma de vida ética y respetuosa a lo largo de la historia y hoy tiene su centro en el Estado de Israel cuyos logros científicos, académicos y culturales son parte del crecimiento y avance humano en todas sus expresiones.

El pueblo judío ha contribuido en todas las áreas al desarrollo universal, prueba de ello constituye que de unos 900 Premios Nobel otorgados a la fecha, alrededor del 20% han sido otorgados a judíos que representan apenas el 0,2% de la población mundial. Muchos de los premiados – a los que el artículo denomina monstruos – tuvieron que luchar contra la barbarie y el nazismo que buscaban su exterminio.

Cabe expresar que Robert Merton al cual se menciona en el artículo – de ligera pluma y fuerte odio – nació bajo el nombre de Meyer Robert Schkolnick, fue Presidente de la Asociación Americana de Sociologia y fue el padre de la escuela estructural funcionalista de amplia difusión mundial. David Riesman nacido en una familia judía alemana fue profesor de la Universidad de Chicago, contribuyó a la sociedad estadounidense con sus estudios en materia social y fue galardonado con el premio Alexis De Tocquerville en 1980.

Finalmente, Emile Durkheim, nacido en 1858 de familia constituida por rabinos, es considerado el creador de la Sociología Moderna. Sus investigaciones en materia científica hacen evidente su formación judía a través del destaque de la convicción, el ritualismo y las formas de vida religiosa. Basta leer sus libros para encontrar en forma continua la cultura judía en sus expresiones.

Seguramente el autor leyó la obra del “monstruo” Durkheim pero no la interpretó con el espíritu claro del autor. Le agregó su resentimiento y su rencor lo que conlleva a un resultado diferente al deseado. Durkheim decía “Una mente que cuestiona todo, al no ser lo suficientemente fuerte para soportar el peso de su ignorancia, corre el riesgo de cuestionarse a sí mismo y ser envuelto en la duda”.

COMITÉ CENTRAL ISRAELITA DEL URUGUAY

24 DICIEMBRE DEL 2023