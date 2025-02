El cautiverio de los rehenes israelíes: testimonios de tortura y sufrimiento

La liberación de rehenes israelíes en Gaza, como parte de un acuerdo de alto el fuego, ha revelado detalles desgarradores sobre las condiciones de su cautiverio. Los testimonios de los liberados pintan un cuadro de tortura, desnutrición y desesperación.

Sigi Cohen, madre del rehén Eliya Cohen, declaró que los rehenes liberados testificaron que su hijo, junto a otros rehenes, fue encadenado, amordazado, quemado con objetos a fuego vivo y colgado de los pies. Sigi señaló que su hijo Eliya, quien recibió una herida de bala en la pierna durante el asalto del 7 de octubre de 2023, permanece encadenado en un túnel, con poca comida y luz solar, y sin tratamiento médico para su herida.

De forma similar, la madre del rehén Alon Ohel informó que su hijo también estaba atado, desnutrido y sin recibir tratamiento para fragmentos de metralla en el hombro, brazo y un ojo, lo que le ha causado ceguera parcial.

Los tres civiles liberados el sábado – Ohad Ben Ami, Eli Sharabi y Or Levy– describieron un trato inhumano a manos de sus captores. Según la radiodifusora Kan, uno de ellos declaró que “nos trataron como animales”. El informe indica que fueron interrogados y torturados por separado, sufriendo quemaduras con un objeto al rojo vivo.

Se les dio un solo pan de pita podrido para compartir después de días sin comida. Sus captores les cubrían la boca con un paño grueso, dificultando su respiración, y antes de su liberación pública fueron exhibidos frente a la población gazatí, como animales de circo.

Or Levy, uno de los liberados, describió su cautiverio en un túnel oscuro y sin aire, encadenado, sin poder caminar. Solo al aproximarse su liberación le quitaron las cadenas. Mencionó perversos juegos mentales en los que los captores les decían falsamente que serían liberados. Según el canal 12, fueron notificados 10 días antes de su liberación real, y Levy incluso pidió que liberaran a otro rehén en su lugar. Un informe del canal 13 agregó que los captores exponían rutinariamente a los rehenes a declaraciones de políticos israelíes que se oponían al acuerdo, diciendo que “no quieren sacarlos”.

Los captores de Hamás comían frente a ellos sin darles comida y a veces los obligaban a decidir quién comería.

Los rehenes estuvieron descalzos todo el tiempo, se les permitió ducharse solo una vez cada pocos meses, y no podían distinguir entre el día y la noche. A pesar de esto, según el periódico Haaretz, los rehenes que no tenían contacto con la información del exterior, mantuvieron su cordura contando los días desde su secuestro el 7 de octubre de 2023. La oficina de Netanyahu declaró que no permitirá que la grave condición de Levy, Ben Ami y Sharabi “pase sin respuesta”.

Eliya Cohen está programado para ser liberado en la primera fase del acuerdo, que incluye a mujeres, niños y hombres civiles mayores de 50 años o enfermos. Alon Ohel y Nimrod Cohen serán liberados en la segunda fase. El sector de extrema derecha del gobierno de Netanyahu ha amenazado con derrocar al gobierno si se avanza a la segunda fase.

La información detallada sobre las condiciones de cautiverio pone de manifiesto la brutalidad sufrida por los rehenes y el contexto del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza. El acuerdo implica la liberación de aproximadamente 1,900 prisioneros palestinos, incluyendo muchos condenados a cadena perpetua por asesinar israelíes.