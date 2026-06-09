El capitán Shachar Gamla donó vida: tras su muerte en combate, sus órganos salvaron a seis pacientes

Seis pacientes han recibido trasplantes que les han salvado la vida gracias a la donación de órganos del capitán Shachar Gamla, según anunció el Centro Nacional de Trasplantes. Los procedimientos se llevaron a cabo el domingo en hospitales de todo Israel.

El corazón del militar fue trasplantado a un hombre de 54 años en el Hospital Beilinson, mientras que sus pulmones fueron donados a un hombre de 47 años. Su hígado fue trasplantado a un paciente de 69 años en el Hospital Ichilov.

Además, una parte de su hígado también fue trasplantada a una niña de 7 años en el Centro Médico Infantil Schneider. Sus dos riñones fueron donados a un hombre de 37 años y a una mujer de 72 años, ambos tratados en el Hospital Beilinson.

El Centro Nacional de Trasplantes informó que las dos córneas de Gamla aún no han sido trasplantadas. También, la piel de Shachar Gamla fue donada al banco nacional de piel, donde se utilizará para ayudar a tratar a las víctimas de quemaduras.

El fuerte relato de un rábino que sobrevivió a un dron explosivo

Leah Gamla, la madre de Shachar, habló sobre la decisión de la familia de donar sus órganos.

“No hay nada mejor que la donación de órganos; le permite a Shachar seguir viviendo a través de otras personas con alegría y un gran amor”, dijo.

Gamla, de 23 años y originario de Moshav Netur, en el sur de los Altos del Golán, era oficial de la Unidad Egoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Resultó gravemente herido por un ataque con dron explosivo en Líbano la noche del jueves al viernes, fue trasladado a un hospital y falleció posteriormente durante el Shabat.