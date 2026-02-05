El Camino de los Peregrinos de Jerusalem: «Recorriendo el sendero histórico»

El presidente israelí, Isaac Herzog, y la Dra. Miriam Adelson recorrieron el Camino de los Peregrinos de Jerusalem en la Ciudad de David, describiéndolo como «una conexión viva entre el legado del pasado y el presente».

El presidente israelí, Isaac Herzog, y la Dra. Miriam Adelson, editora de Israel Hayom, participaron en un recorrido, el primero de este tipo, por el Camino de los Peregrinos en la Ciudad de David, la vía principal de Jerusalem durante el período del Segundo Templo, que ahora ha sido completamente descubierta y abierta al público en general por primera vez en aproximadamente 2.000 años.

El proyecto es una iniciativa arqueológica emblemática, una de las mayores realizadas en Israel en los últimos años. Ha reabierto un eje histórico central en el corazón de la antigua Jerusalem, que conecta la Piscina de Siloé, al sur de la ciudad, con la zona del Monte del Templo.

El Camino de los Peregrinos es una calle empedrada de aproximadamente 600 metros (unos 1970 pies) de largo y un promedio de ocho metros (unos 26 pies) de ancho, que se conserva en un estado excepcional bajo tierra. Las excavaciones comenzaron tras el redescubrimiento de la Piscina de Siloé en 2004 y fueron realizadas por la Autoridad de Antigüedades de Israel en complejas condiciones de ingeniería, bajo una ciudad moderna y viva.

A lo largo de la ruta, los arqueólogos descubrieron adoquines originales, canales de drenaje y numerosos hallazgos, incluyendo monedas, pesas y objetos cotidianos, que ofrecen un vívido testimonio de la vida cotidiana, el comercio y el intenso tráfico peatonal que antaño caracterizaron la calle. La visita guiada incluye el descenso a la Piscina de Siloé, un paseo subterráneo por la antigua calle y la visita final al Jardín Arqueológico Davidson.

El recorrido tiene una duración aproximada de dos horas y es apto para familias, adultos y grupos organizados. La apertura del Camino de los Peregrinos al público permite, por primera vez en dos milenios, caminar sobre las mismas piedras que pisaron los residentes y peregrinos de Jerusalem durante el período del Segundo Templo y descubrir la ciudad como era en su día: vibrante, activa y bulliciosa.

El presidente Herzog declaró: «Nos encontramos aquí, a la entrada del camino que llevaba a los peregrinos a Jerusalem, hacia el Monte del Templo y el Muro Occidental. Es profundamente conmovedor ver la impresionante labor que se está realizando aquí, en la Ciudad de David. Agradezco a todos los participantes por este extraordinario esfuerzo y agradezco especialmente a la Dra. Miriam Adelson por su importante apoyo para dar vida a esta historia que nos conecta con un patrimonio de 2000 años de antigüedad».

David Be’eri, director general de la Ciudad de David y galardonado con el Premio Israel, destacó que durante la época del Segundo Templo, el camino conectó a decenas de miles de peregrinos provenientes de todo el país y del mundo, y que hoy se espera que conecte a millones de visitantes y turistas. Según Be’eri, la visita del presidente y del Dr. Adelson refleja la importancia nacional e histórica del proyecto.

«Gracias al apoyo de Sheldon y Miriam Adelson a las excavaciones arqueológicas de la Ciudad de David, el antiguo Camino de los Peregrinos ha cobrado nueva vida. Millones de visitantes de Israel y de todo el mundo lo recorrerán y encontrarán fuerza e inspiración en él. Ante los intentos de nuestros enemigos de negar la conexión histórica de nuestro pueblo con Jerusalem, la familia Adelson decidió exponer la prueba decisiva del vínculo entre el pueblo judío y Jerusalem, y garantizar que la historia judía nunca más sea olvidada ni negada», declaró.