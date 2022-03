El brazo largo de Irán en Turquía, la falsa “paz” de Turquía (extracto)

Por Burak Bekdil

Las operaciones encubiertas de Irán en suelo turco no son solo incursiones del presente. Incluso antes del caso Geller, los mulás enviados estaban persiguiendo a los iraníes en Turquía que se oponían al régimen de los mulás en Teherán.

Irán ha sido acusado continuamente de apoyar a organizaciones islamistas radicales y grupos terroristas para desestabilizar y debilitar el entonces régimen secular de Turquía. El establecimiento oficial de Turquía a menudo ha acusado a Irán de intentar “exportar su régimen teocrático a Turquía”. Irónicamente, los iraníes no tenían que preocuparse demasiado por islamizar a Turquía. Los turcos podrían hacerlo ellos mismos.

En 2002, los turcos, por voto popular, llevaron al poder a Recep Tayyip Erdogan, un islamista declarado, y la actividad subversiva iraní en Turquía se desvaneció gradualmente. Desde entonces, Erdogan ha demostrado ser invencible en las urnas y ha implementado con éxito un plan sigiloso para hacer avanzar la política. El Islam en el único miembro musulmán de la OTAN.

Los gobernantes islamistas de Turquía apoyaron discretamente el expansionismo iraní durante varios años basándose en el dicho de que “el enemigo (Irán) de mi enemigo (Israel) es mi amigo”.

¿Qué, entonces, revivió las operaciones encubiertas de Irán en Turquía? Para Irán, la “buena Turquía” era la que estaba en constante disputa con Occidente e Israel. El “malo” es el que ahora dice buscar la reconciliación con Israel, los estados del Golfo y Egipto. La “mala Turquía” incluso propone comprar gas natural israelí para su propio consumo y transportarlo a Europa.

No fue una coincidencia que Turquía tuviera que ordenar centrales eléctricas de gas este año para reducir el uso de gas en un 40 % después de que Irán cortara los flujos de exportación de gas a Turquía durante 10 días debido a una “falla técnica” en medio de un enero excepcionalmente frío.

Desde entonces, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) ha asumido la responsabilidad de los ataques con misiles balísticos de este mes contra la capital regional kurda de Irak, Erbil. Irán dijo el 13 de marzo que estaba apuntando a un “centro estratégico” israelí en Irak. “Cualquier repetición de ataques por parte de Israel será recibida con una respuesta dura, decisiva y destructiva”, dijo un comunicado del IRGC, refiriéndose al presunto asesinato reciente de dos de sus miembros en Siria.

Los mulás de Irán son notoriamente buenos para envenenar la paz y la estabilidad, en casa y en su propio vecindario, así como en tierras lejanas, como Cuba y Venezuela. Tras una breve pausa, el largo brazo de los mulás vuelve a Turquía. Doce tramas (frustradas) en tan poco tiempo es un “mensaje”. Irán está tratando de sabotear los Acuerdos de Abraham y sus transformaciones positivas en la región mediante la subversión en Turquía contra los ciudadanos israelíes. Los iraníes también están tratando con vehemencia de disuadir a Turquía de reconciliarse con los estados del Golfo, Egipto e Israel; han utilizado incluso su tarjeta de gas natural cortando los flujos a Turquía.

Turquía ha estado en los últimos años en una guerra fría con los estados del Golfo, a excepción de Qatar. Cuando los Emiratos Árabes Unidos se movieron para normalizar las relaciones con Israel, Turquía amenazó con degradar los lazos diplomáticos con Abu Dhabi, y Turquía ha estado en desacuerdo con Egipto desde 2013. Estas fricciones han colocado a Turquía del lado de Hamás y la Hermandad Musulmana, mientras que en el otro lado están los estados del Golfo, Israel y Egipto.

Totalmente aislado y enfrentando una dura crisis económica, Erdoğan aparentemente decidió cambiar de rumbo y reconciliarse con Israel y los estados del Golfo. El esfuerzo muestra que, para empezar, Erdoğan estaba en el camino equivocado: aparentemente pensó que los enemigos de Turquía eran Israel y los árabes sunitas, mientras que ahora debería ver que el verdadero enemigo es el Islam chiíta, en la forma de la teocracia de Irán.

Erdoğan, a pesar de todos sus falsos esfuerzos de paz, ahora está perdido y solo, incluso entre sus compañeros musulmanes sunitas (árabes) y chiítas (iraníes). Pensó que los iraníes, solo porque son musulmanes, eran sus amigos. Él estaba equivocado. Esos “amigos” atacaron a Turquía 12 veces en dos años y cortaron el suministro de gas en pleno invierno.

Afortunadamente, todos los demás actores estatales saben muy bien que no se puede confiar en Erdogan. Pueden ver que se siente apretado y está fingiendo paz. Este punto de vista no se trata de cambiarlo a él o a sus intenciones. Se trata de decirle que las hostilidades en la región del Mediterráneo son demasiado grandes para que las muerda; que debe permanecer encadenado a su fingida paz y no crear nuevas fricciones; que hay un palo colgando sobre su cabeza; que incluso sus “amigos musulmanes” lo odian y que es la bestia negra del barrio.

Finalmente, hay una lección para los occidentales que parecen ciegos a Turquía e Irán. Estos estados canallas siguen planeando actos de terror en suelo de la OTAN. ¿Qué más tienen que hacer para que la comunidad internacional les haga rendir cuentas?