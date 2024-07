El atentado a la AMIA, hace 30 años: una herida abierta

A pocos días del 18 de julio, 30 º aniversario del Atentado a la AMIA, seguimos publicando artículos relativos al tema. En este caso, este artículo de Marco Gallo, Director de la Cátedra Pontificia de la Universidad Catòlica Argentina. “Aquel ataque procuró poner en duda el mestizaje de culturas y de tradiciones diferentes que es un patrimonio precioso de todos los ciudadanos de esta generosa tierra. No debemos olvidarlo.” Crédito foto: Maxi Falla

El próximo 18 de julio será el 30º aniversario del terrible atentado a la sede de AMIA que dejó trunca la vida de 85 personas y sus familiares, y más de 200 heridos.

Es una memoria insoslayable, que debe ser ejercida de forma permanente también para responder a un justo anhelo de justicia y cuya ausencia en estos años ha agravado el dolor de los familiares de las víctimas, creando desilusiones y ocasionando en la opinión pública olvido e indiferencia.

La tentación fuerte es la de pensar que el dramático acontecimiento ha sucedido hace ya mucho tiempo atrás, “que hay que dar vuelta de página”. Sin embargo, hay que evitar el riesgo de una memoria patológica por la cual el recuerdo de este terrible acontecimiento puede parecer reiterativo o quedar simplemente circunscripto a la comunidad judía.

En ese sentido resuena la admonición “quien no tiene memoria del pasado está destinado a repetirlo”. Además la gravedad del atentado a AMIA, con su atrocidad y crueldad, ha pretendido amenazar y hasta destruir la convivencia pacífica, el encuentro sostenido por el diálogo, que forman parte de la identidad plural argentina, de sus cromosomas.

En pocas palabras quiero decir que el atentado procuró poner en duda aquel mestizaje de culturas y de tradiciones diferentes que debe ser patrimonio precioso de todos los ciudadanos de esta generosa tierra.

Pensemos en cuántas divisiones y grietas se han generado después del atentado; recuerdo incluso algunas hipótesis descabelladas como las que atribuyeran el atentado a una “implosión”, originada por los mismos judíos.

Al final se vislumbran nuevamente sombras amenazantes de antisemitismo, que hoy con los bombardeos y la matanza de palestinos en Gaza, después del terrible ataque de Hamas a Israel hace ya más de 8 meses, el 7 de octubre pasado, han acrecentado prejuicios y culpas.

Es importante en estas ocasiones no aislar a la comunidad judía sino manifestar la propia cercanía, una solidaridad que debe expresarse con fuerza en los momentos de dolor y de crisis. Y además no hay que olvidarse que en atentado murieron judíos y no judíos.

No nos cansaremos de repetir que la herida de la AMIA es una herida de toda la ciudad, de toda la sociedad. Hay que asumir esta conciencia comunitaria que es la base para fortalecer una ciudadanía que no vive la anestesia del propio individualismo y bienestar sino que busca lazos de fraternidad, de amistad social y de fecunda convivencia humana.

Por ello la Comunidad de Sant’Eigio está promoviendo para este 30 aniversario una convocatoria el día jueves 11 de julio a las 18.45hs en Plaza Houssay, como gesto de memoria y unidad de toda la ciudadanía con la comunidad judía de Buenos Aires.

Marco Gallo es Director de la Cátedra Pontificia de la UCA, miembro de la Comunidad de Sant’Egidio