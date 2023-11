El antisemitismo persistente y la tragedia en Oriente Medio: reflexiones en un mundo cambiante

El Observador- por Nicolás Lerner

Como miembro de la comunidad judía uruguaya, con familia y amigos en Israel, me siento profundamente afectado por los eventos que han sacudido nuestras vidas recientemente. El 7 de octubre de 2023 marcó el inicio de un conflicto en Oriente Medio que ha dejado cicatrices imborrables en mi corazón, así como el de millones de judíos en todo el mundo. La entrada del grupo terrorista Hamas en Israel y los horrores que se desencadenaron han conmovido a la humanidad en su conjunto, pero también han revelado una sombra más persistente en nuestra sociedad: el antisemitismo.

Este año se conmemora el 85º aniversario de un evento que cambió la historia de la humanidad: la Noche de los Cristales Rotos. En 1938, miles de tiendas y sinagogas judías fueron atacadas y destruidas en Alemania, un acontecimiento que preludió el Holocausto. Es un recordatorio sombrío de cómo el odio puede desencadenar actos inhumanos. Es difícil de creer que, después de tantos años, sigamos viendo actos de odio contra nuestra comunidad. ¿Cuánto hemos aprendido de la historia, y cuánto de ella estamos dispuestos a olvidar?

La enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia. A pesar de los esfuerzos por combatir el odio, el antisemitismo nunca desapareció; en su lugar, se transformó y persistió en diversas formas. Vemos un aumento en actos de vandalismo, como pintadas en las casas de judíos, y la retórica antisemita en las calles y en las redes sociales. Esta realidad nos desafía a reflexionar sobre cómo se puede justificar o excusar la intolerancia. Me pregunto ¿Cuál es la raíz de este antisemitismo persistente y cómo podemos abordarlo?

La tragedia que comenzó en octubre de 2023, cuando Hamas lanzó un ataque contra Israel, ha tenido un impacto devastador en la población civil. La pérdida de vidas, la violencia extrema y los secuestros son actos inaceptables en cualquier conflicto. Las imágenes de la devastación y el sufrimiento humano nos confrontan con una dura verdad: nadie gana en una guerra, y todos perdemos cuando se recurre a la violencia extrema. Lo peor de la ignorancia es que, a medida que se prolonga, adquiere confianza. Entonces, ¿Cómo podemos promover la paz, el respeto y la convivencia en lugar de perpetuar el ciclo de violencia?

Es alarmante ver cómo el conflicto actual ha llevado a un aumento en el antisemitismo en todo el mundo. Las pintadas en las calles, los grupos radicales que incitan a la violencia y la indiferencia de algunos son preocupantes. La indiferencia puede ser tan dañina como el odio abierto, ya que permite que el antisemitismo se arraigue y se propague sin obstáculos. La omisión ante la injusticia es una forma silenciosa de complicidad. Un silencio ensordecedor ¿Por qué no podemos romper este ciclo de indiferencia y promover la tolerancia y el respeto?

Culpar a Israel y a toda la comunidad judía por los eventos en Oriente Medio es injusto y erróneo. Este conflicto no se trata de una lucha entre Israel y el pueblo palestino. La simplificación excesiva de una situación tan compleja sólo perpetúa el conflicto y socava cualquier esperanza de resolución pacífica. Hay que preguntarse ¿Cuál es la verdadera naturaleza de este conflicto, y cómo podemos avanzar hacia una solución justa y duradera?

Las comunidades judías en todo el mundo se ven profundamente afectadas por esta situación. La angustia es comprensible, ya que muchos judíos se sienten amenazados y culpados injustamente. Es fundamental que la sociedad en su conjunto se solidarice y se una en contra de todo tipo de discriminación y violencia. La solidaridad es esencial para superar los desafíos y avanzar hacia un mundo más compasivo y justo. Debemos construir puentes de comprensión y solidaridad en lugar de perpetuar divisiones y prejuicios.

No puedo dejar de destacar que la ONU también le dio la espalda a Israel y a los judíos del mundo, una muestra de la complejidad de la situación geopolítica actual. La omisión de actuar en contra de la injusticia es un reflejo de la necesidad de una reforma y un mayor compromiso con la justicia en la comunidad internacional. La ignorancia, a veces selectiva, es muy peligrosa. En momentos como este, debemos luchar por la verdad, la justicia y el legítimo derecho a vivir en paz.

En un mundo cambiante, la unidad, la comprensión y el compromiso con la tolerancia son más necesarios que nunca. En la lucha contra el antisemitismo y la violencia en Oriente Medio, debemos recordar que somos todos responsables de promover un mundo más compasivo y justo. La paz no es un sueño inalcanzable, sino un objetivo que podemos lograr si nos unimos en solidaridad, respeto y comprensión mutua. En esta batalla por la humanidad, recordemos que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, no sólo como seres humanos que compartimos este planeta. La historia nos ha enseñado las consecuencias del odio y la intolerancia, y es nuestro deber asegurarnos de que no se repitan.

Por último, hago un llamado apasionado por la liberación inmediata de los secuestrados, un acto inhumano que no tiene justificación. Nadie merece vivir en el temor constante de ser secuestrado o perder a un ser querido de esa manera. La comunidad internacional debe unirse en su condena de tales acciones y presionar por la liberación de aquellos que han sido secuestrados. La humanidad debe prevalecer sobre el odio y la violencia, y todos debemos unirnos en la búsqueda de la paz y la justicia.

Nicolás Lerner es miembro del Congreso Judío Latinoamericano