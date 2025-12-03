El antisemitismo en Europa adoptará formas más radicales

«Se ha abierto la caja de Pandora del antisemitismo», declaró Hanna Veiler, presidenta de la Unión Europea de Estudiantes Judíos, antes de una conferencia sobre antisemitismo académico en el Parlamento Europeo.

En el Parlamento británico en Londres se encuentran, de izquierda a derecha, el enviado especial del Reino Unido para asuntos posteriores al Holocausto, Lord Pickels, el presidente de la Fundación de los Aliados de Israel, Josh Reinstein, el asesor de la Junta de Comercio del Reino Unido, Lord Hannan, la diputada Sharren Haskel, Lord Polak y el director de la Fundación de los Aliados de Israel para Europa, Leo van Doesburg, el 7 de mayo de 2024.

El antisemitismo en el mundo académico europeo, que se ha radicalizado durante los dos últimos años de guerra en Gaza, persistirá durante décadas de forma más abierta y extrema, advirtió el martes la presidenta de la Unión Europea de Estudiantes Judíos.

Estas declaraciones se producen en medio de un estallido de antisemitismo en todo el mundo tras los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel, que desencadenaron la guerra de dos años en Gaza y que ha continuado a pesar del alto el fuego de hace dos meses.

«Se ha abierto la caja de Pandora del antisemitismo», declaró Hanna Veiler, presidenta de la Unión Europea de Estudiantes Judíos, con sede en Bruselas, a JNS antes de una conferencia sobre antisemitismo académico en el Parlamento Europeo. «El consenso ha cambiado enormemente y el odio se ha vuelto mucho más abierto y radical de lo que ha sido en años».

Añadió que los académicos europeos ya no temen glorificar el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel, en algunos países con respaldo gubernamental, y que, en medio de un tsunami de antisemitismo en el continente, se ha vuelto legítimo atacar a los estudiantes judíos.

“Existe un clima general de intimidación contra los estudiantes judíos en toda Europa”, afirmó Veiler.

“Universidades de toda Europa cortan lazos con socios israelíes, académicos judíos están bajo amenaza y estudiantes ocupan campus universitarios para protestar contra Israel”, declaró el eurodiputado holandés Bert-Jan Ruissen, copresentador de la conferencia parlamentaria del miércoles “Enfrentando el Frente Académico contra Israel”, a la que asistirán legisladores, diplomáticos, académicos y líderes de la sociedad civil europeos.

“El enorme aumento del antisemitismo en los campus universitarios y en todo el ámbito académico en relación con Israel demuestra claramente cómo ha desaparecido la delgada línea que separa el antisionismo del antisemitismo”, declaró Leo van Doesburg, director para Europa de la Fundación Aliados de Israel, organizadora del evento.

Señaló que más de 80 universidades de la UE han cortado parcial o totalmente sus vínculos con universidades o investigadores israelíes.

Las universidades que discriminan a estudiantes y profesores judíos o israelíes deberían revisar su financiación de la UE, ya que viola los principios fundamentales sobre los que se fundó la Unión Europea, afirmó.

La conferencia exigirá una mayor protección para los estudiantes judíos, una renovada cooperación académica con las instituciones israelíes y una respuesta europea firme a los boicots discriminatorios que socavan los principios democráticos fundamentales.

“Durante años, hemos presenciado cómo los movimientos extremistas se han aprovechado de las instituciones académicas para difundir discursos antiisraelíes y normalizar el antisemitismo”, declaró Josh Reinstein, presidente de la Fundación Aliados de Israel. “Fortalecer la cooperación entre legisladores, líderes religiosos y la sociedad civil es esencial para garantizar que las universidades sigan siendo espacios de verdad, libertad y educación”.