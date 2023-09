El antisemitismo de Roger Waters

Infobae- por Uriel Monterrubio

Tras las polémicas de su última gira en las que Roger Waters se mostró sobre el escenario con indumentaria y parafernalia nazi y mensajes antisemitas, ahora un documental recopila testimonios que describen una larga historia de gestos y comentarios contrarios a los judíos a lo largo de la vida del ex líder de Pink Floyd. Crédito foto: Greetsia Tent/WireImage

Titulado El lado oscuro de Roger Waters (una clara referencia al famoso álbum de Pink Floyd, The Dark Side of the moon), el documental dirigido por John Ware, un ex periodista de investigación de la BBC, y producido por la organización Campaign Against Antisemitsm, recopila varias declaraciones de antiguos colaboradores de Waters quienes se vieron ofendidos por sus diversos comentarios y acciones que muchos podrían considerar meramente antisemitas.

Entre las personas que compartieron su opinión sobre el caso está Norbert Statchel, saxofonista que trabajó con Waters de origen judío y cuya abuela fue asesinada durante el holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Según Statchel, en una ocasión le contó a Waters la historia de su abuela; acto seguido, el músico comenzó a hacer lo que el consideró la interpretación de una campesina polaca judía.

“¡Ahora has conocido a tu abuela! ¿Cómo te sientes ahora?”, dijo Waters después de hacer esta parodia de la abuela de Statchel. El saxofonista estaba muy indignado por lo que hizo Roger, pero un colega le aconsejó que lo dejara pasar si es que quería mantener su trabajo.

Statchel asegura que durante una gira por Líbano, el equipo se detuvo en un restaurante, donde a Waters se le ofrecieron varios platillos vegetarianos, y evidentemente furioso, el responsable de éxitos como Another Brick In The Wall y Comfortably Numb gritó frente a todos “¡Llévense la comida judía!”.

Bob Ezrin, aclamado productor que colaboró con Pink Floyd en la creación del álbum The Wall, también compartió que escuchó a Roger Waters improvisar una canción con una alusión despectiva hacia el agente de la banda, Bryan Morrison, quien también era judío.

“No recuerdo la circunstancia exacta, pero algo así como… la última línea de la copla era ‘…porque Morry es un maldito judío’”, asegura Ezrin en el documental.

Ezrin añadió, además, que ve prácticamente imposible que Waters acepte abiertamente que es antisemita.

“¿Creo que se considera antisemita? Te apuesto dólares a que no y será la primera persona en decir: ‘No soy anti nada, estoy a favor de todos’. Pero como persona con una poderosa plataforma pública, tiene la responsabilidad de entender que lo que hace afecta a otras personas, así que puede que no lo sea, pero camina como uno, grazna como uno, nada como uno, así que desde mi punto de vista es funcionalmente un pato”, dijo Ezrin haciendo referencia al famoso refrán anglosajón.

El documental también revela correos de Waters donde sugirió a su equipo presentar un cerdo inflable pintado con el mensaje “Sucio kike”, terminó despectivo para la comunidad judía. El músico, además, habría considerado “bombardear” al público con confeti en forma de estrellas de David, signos de dólares, esvásticas y más.

Roger Waters ya ha sido acusado de ser antisemita en varias ocasiones. Al respecto, el músico ha argumentado que sus comentarios y puestas en escena han sido una crítica al fascismo, no a los judíos. “Me he pasado toda la vida denunciando el autoritarismo y la opresión allí donde los veo. Cuando era niño, después de la guerra, el nombre de Ana Frank sonaba a menudo en nuestra casa, se convirtió en un recordatorio permanente de lo que ocurre cuando el fascismo no se controla. Mis padres lucharon contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y mi padre pagó el precio más alto”, dijo Waters en su momento.