¿El Anschluss de Putin?

Por Lic. Rafael Winter

El Lic. Rafael “Rufo” Winter nos deja su opinión sobre el conflicto derivado de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. “Y llegamos al conflicto de hoy, largamente anunciado y que por lo antedicho no se gestó de la noche a la mañana. La integridad territorial de un país, Ucrania, fue violada…”

Escribo este artículo a título totalmente personal.

Nuevamente “vientos de guerra”. Crónica de una guerra largamente anunciada. Nuevamente la insensatez de la guerra….

Alarmas. Sirenas. Refugios.Bombardeos. Temor y terror. Desesperación. Tragedia

Los rostros de las personas que uno ve por la televisión…caras que reflejan el terror que viven. Miles de personas intentando huir del país, muchos otros en los refugios con sus hijos. Desesperante. Obviamente -y lamentablemente- destrucción, victimas, civiles y soldados.Y todo por una persona… Porque estoy seguro que buena parte del pueblo ruso no quiere la guerra. No la quiere…

Me duele lo que está pasando en Ucrania, independientemente de acontecimientos históricos del pasado cercano o lejano, relativos a la historia judía. Acontecimientos que no deben permanecer en el olvido.

Sin duda que siempre están “el hombre y las circunstancias”. Hay varios factores que determinan que haya una guerra. Sociales, económicos, políticos, religiosos… Pero la persona que este en el poder en el momento es fundamental. Para bien o para mal.

Esto no comenzó ayer. Comenzó en 2014 (en la mente de Putin seguramente antes) con la anexión de Crimea. Y luego los separatistas rusos en el Donbas… Sin olvidar que Putin “se consiguió” en Bielorrusia un dictador totalmente prorruso, Lukashenko. (¿La idea de Putin…volver a las fronteras pre-Gorbachov?)

Y llegamos al conflicto de hoy, largamente anunciado y que por lo antedicho no se gestó de la noche a la mañana. La integridad territorial de un país, Ucrania, fue violada… Un hábil, cínico, intrigante y muy astuto autócrata, que intentó buscar pretextos para invadir, no se los dieron, pero finalmente los inventó él…Pretextos como por ejemplo “desnazificar”…entre varios…

Esta claro que el objetivo es el desmembramiento de Ucrania, o el cambio de gobierno por uno pro-ruso, o la liquidación de Ucrania como estado independiente y soberano. Es más o menos lo mismo. Yo también creo que sigue predominando la “mentalidad “de los zares y eso es independiente de que el gobierno sea de derecha o de izquierda.

No sé cuánto va a durar este desastre… Pero lo comparo con el Anschluss: la anexión que hizo Hitler de Austria en marzo de 1938, la que también se venía venir, y también utilizando hábiles “pretextos” para invadir…entre los cuales “la herencia cultural común de austriacos y alemanes”. ¿Eso da derecho a invadir? Para Putin: la herencia cultural común de rusos y ucranianos. “Ucrania es parte de nuestra historia” según Putin. ¿Eso da derecho a invadir? Por más que Putin, cínicamente diga que su objetivo “no es toda Ucrania”…

¿Como se enfrenta a Rusia? No es fácil. Por el momento, sanciones económicas. Gradualmente más duras. Bien. ¿serán suficientes? Ayuda militar a Ucrania también se le otorga. Pero si de defenderse se trata, Ucrania se tiene que defender …sola. Pues no es miembro de la OTAN.

Esto no lo entiendo muy bien. ¿Si por ejemplo Suecia o Finlandia, que no son miembros de la OTAN, fuesen atacados por Rusia: no pueden ir en su ayuda porque no son miembro de la OTAN? Es importante además una OTAN unificada y un liderazgo occidental firme para enfrentar a Rusia, firme en todo sentido. Aun así, no es para nada sencillo. ¿Quién quiere guerra en Europa?

De continuar, puede haber -ya las hay- consecuencias tremendas. La violación territorial de un estado, la distorsión del orden internacional, el resurgir (aunque nunca desaparecieron) de sentimientos nacionalistas exacerbados, tanto en Ucrania como en Rusia. Como afecta toda esta situación a la economía mundial. Pero obviamente: lo peor es y será siempre la muerte y la destrucción.

En Ucrania hay una comunidad judía numerosa. Deben ser momentos muy difíciles, igual que para el resto de los ucranianos. En vísperas de este shabat mi deseo es para los ucranianos en general, para la comunidad judía en particular que, respetando la soberanía de Ucrania, se restablezca la paz lo antes posible. Que la población no sufra.

¡SHABAT SHALOM!