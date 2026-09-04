EEUU: La Cámara aprueba quitar fondos a universidades que boicoteen a Israel

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley que impediría a las universidades que participen en boicots contra Israel acceder a determinados fondos federales. Crédito foto: Joseph Prezioso/AFP

La iniciativa, denominada Ley de Protección de la Libertad Económica y Académica, obtuvo 237 votos a favor y 169 en contra. Treinta y tres demócratas se sumaron a casi todos los republicanos para respaldarla. El texto deberá superar ahora el Senado antes de llegar al presidente Donald Trump.

El proyecto modifica la Ley de Educación Superior de 1965 para excluir de ciertos programas de financiamiento a las instituciones que participen en boicots comerciales contra Israel. También exige que las universidades certifiquen que sus estudiantes no enfrentan obstáculos injustificados para participar en programas académicos en ese país.

La dirección demócrata de la Cámara se opuso a la medida por considerar que puede afectar la libertad de expresión y porque el texto no distingue entre Israel y los asentamientos israelíes en Judea y Samaria, considerados ilegales por gran parte de la comunidad internacional.

El líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, reiteró su rechazo al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), pero sostuvo que la iniciativa está mal redactada y otorgaría a Trump herramientas para actuar de manera punitiva contra universidades.

“Nuestros hermanos y hermanas judíos merecen seguridad y protección en los recintos universitarios de toda la nación, y mantengo mi oposición al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones”, afirmó Jeffries. Sin embargo, señaló que el proyecto “no logra ese objetivo”.

El congresista demócrata Josh Gottheimer, copatrocinador de la iniciativa, defendió que las instituciones que reciben fondos públicos no deberían discriminar alianzas académicas o inversiones vinculadas con un país determinado.

La votación se produce en medio de la ofensiva del gobierno de Trump contra universidades de élite a las que acusa de tolerar el antisemitismo y de estar dominadas por posiciones de izquierda. Las tensiones en los campus estadounidenses aumentaron tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra en Gaza.