EE. UU. regresa al Consejo de DDHH de la ONU; promete combatir sesgo anti-Israel

11 12 13 14 15 Evento 11:00 am - 12:00 pm

B'nai B'rith Uruguay, Club DAM Uruguay

Jornada Especial de Donación de Sangre

WORLD TRADE CENTER, HEMOBUSen Bonavita y Lecueder

8.00 hs

Inscribite en el siguientelink y sé parte: https://pruebauy.simplybook.me#book/service/1

Yavne

Presentacion del libro"de Moises a Moisesville" Ariel Goldstein, 17 hs

18 19 Evento 9:00 pm - 10:00 pm

Comunidad Israelita Sefaradí 18.15 hs.

Poné tu mente en acción

Junto a El Club - GimnasioMental. A cargo de Walter Saviotti

(por Zoom)

Kehilá, Departamento de Cultura

Te invitamos a ser partedel 3er Ciclo de Lectura, que coordinará Andrea Durlacher en el que trabajarasobre el libro "El hombre en busqueda de sentido" de Victor E.Frankl.

18.30 hs.

Por Zoom

Evento 10:00 pm - 11:00 pm

Yavne 19 hs.

Hafrashat Jala Olami en elmarco de Shabat Project para jóvenes de 18 a 30 años

Yavne 9 hs.

Trecking Olami por Pozos Azules (Piriápolis)