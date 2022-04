Educación y cultura de la muerte en el islam radical

Aurora- por Tal Beeri

Hezbollah, al igual que otros grupos extremistas, ven la muerte como un objetivo sagrado, la promueven y perpetúan su culto. A partir de un análisis de una muestra de 470 actividades educativas publicadas en el sitio web oficial de Hezbollah entre 2012 y 2018, en casi el 40 % de sus actividades educativas, Hezbollah inculca los valores de “Yihad” (guerra santa/decreto religioso, 13 %) y “Shahadah” “(martirio, 25%).

Otras 54% son de contenidos chiís, algunos de los cuales apoyan e interactúan con los temas de la «Yihad» y «Shahada». La cultura de la muerte es perpetuada sistemáticamente. No hace falta decir que los grupos extremistas sunitas también enfatizan los valores de la «Yihad» y la «Shahada».

El término «Yihad» inicialmente describe el deber de todo musulmán de respetar las leyes del islam. Sin embargo, los extremistas en el islam (tanto chiís como sunitas): Hezbollah, Hamas, Jihad Islámica Palestina (JIP), Estado Islámico (ISIS), etc., le dan ahora una gran importancia a la “guerra santa” contra los infieles (los que no son musulmanes y los que son musulmanes, pero no pertenecen a su facción).

De hecho, convirtieron la “Yihad” en asesinato y terrorismo. ¿Es esta la intención original de la religión islámica? Para ellos, todo ser humano que muere durante la ejecución de la “Yihad” es llamado “mártir” porque murió santificando a Dios.

Potencian la cultura de la muerte. Los extremistas en el islam fomentan la muerte misma. La ven como un objetivo sagrado, la promueven y la perpetúan. Una de sus opciones para cumplir con esta obligación es ingresar a Israel y llevar a cabo un ataque contra civiles, sean quienes sean, a sabiendas que el autor del ataque será eventualmente abatido y se convertirá en un “mártir”.

Fuente: Alma Research and Education Center