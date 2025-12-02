Ecuador abre una oficina de innovación con estatus diplomático en Jerusalem y refuerza su vínculo con Israel

Israel inauguró una nueva misión diplomática en Jerusalem con la apertura de la Oficina de Innovación de Ecuador, instalada en el campus de la Universidad Hebrea y reconocida oficialmente con estatus diplomático.

El acto estuvo encabezado por la embajadora ecuatoriana en Israel, Cristina Ceballos, y por el presidente de la Universidad Hebrea, Tamir Shefer.

El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, celebró la apertura de la oficina y la calificó como un paso significativo en la consolidación de la presencia internacional en la capital israelí. “La inauguración de esta nueva misión diplomática en nuestra capital eterna, Jerusalem, es un nuevo hito en este camino importante”, afirmó. También destacó el liderazgo del presidente ecuatoriano Daniel Noboa: “Felicito al presidente Noboa y al pueblo de Ecuador por esta decisión significativa. Continuaremos fortaleciendo Jerusalem, nuestra capital eterna”.

Sa’ar recordó además que varias naciones latinoamericanas ya ampliaron su presencia diplomática en la ciudad: Guatemala, Paraguay y Honduras trasladaron sus embajadas, mientras que el presidente argentino Javier Milei anunció su intención de hacerlo en la primavera de 2026.

La apertura de la oficina ecuatoriana fue destacada por autoridades israelíes y ecuatorianas como un hito diplomático y un gesto de confianza hacia el ecosistema de innovación local. Desde Ecuador, la decisión fue respaldada por el presidente Daniel Noboa como parte de una estrategia para potenciar la cooperación tecnológica y educativa con instituciones israelíes.

La oficina funcionará como un punto de enlace para proyectos conjuntos en áreas como emprendimientos, transferencia de conocimiento y desarrollo académico, aprovechando su ubicación dentro de uno de los principales centros universitarios del país.