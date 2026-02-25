EcoPeace en Oriente Medio: De la escasez de agua a la oportunidad geopolítica

La ONG, presente en Tel Aviv, Ramala y Amán, trabaja para construir la paz basándose en soluciones concretas en torno al agua y la energía. EcoPeace Oriente Medio apuesta por la cooperación ambiental combinando la desalinización y las energías renovables para convertir la integración regional en un motor concreto de estabilidad e innovación

En un Oriente Medio marcado por las tensiones, Danni Reches, directora de incidencia internacional de EcoPeace Oriente Medio, defiende una firme convicción: la cooperación ambiental puede convertirse en una palanca estratégica para la estabilidad regional. La ONG, presente en Tel Aviv, Ramala y Amán, trabaja para construir la paz basándose en soluciones concretas en torno al agua y la energía.

“Oriente Medio es la región más seca del mundo. En Jordania, a veces, el agua fluye solo un día de cada diez”, nos recuerda.

La crisis del agua va más allá de la mera cuestión del acceso al agua potable: afecta a la agricultura, la higiene, la seguridad alimentaria y, en última instancia, la seguridad nacional.

Entre los proyectos emblemáticos se encuentra el acuerdo de «agua por energía» firmado en 2022 entre Israel y Jordania. Israel, líder mundial en desalinización, proporciona agua potable procedente del mar. A cambio, Jordania, rica en zonas desérticas aptas para energías renovables, desarrolla instalaciones solares y eólicas destinadas a abastecer a Israel con electricidad verde. Se trata de un intercambio beneficioso para ambas partes en una región donde la demanda energética está en auge, especialmente con el desarrollo de centros de datos.

ero EcoPeace quiere ir más allá. Danni Reches espera que, una vez finalizada la guerra, Gaza pueda integrarse en este modelo mediante la construcción de plantas de desalinización, siempre que existan garantías de seguridad. El objetivo: crear un marco tripartito que incluya a Israel, Jordania y los territorios palestinos, y fomentar la reanudación del diálogo en torno a intereses comunes.

“Trabajar por la paz desde un refugio durante una guerra puede parecer surrealista”, confiesa. “Pero es precisamente en estos momentos cuando la integración regional se vuelve indispensable”.

Más allá del agua, EcoPeace aboga por una visión más amplia que incluya a Egipto, Líbano, Siria y socios europeos. Para la ONG, la transición energética e hídrica podría convertirse en la base de un nuevo paradigma regional: transformar la escasez en cooperación y el medio ambiente en un motor de innovación diplomática.