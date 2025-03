Duro discurso en la ONU de Eli Sharabi, cautivo en Gaza durante 491 días

Unas seis semanas después de su liberación, Sharabi dijo “toda la verdad” a los representantes del Consejo de Seguridad. “Vine a hablar por aquellos que todavía están en una pesadilla”, señaló sobre “el paraíso que se convirtió en infierno el 10/7”. Crédito foto: Ynet

Ynet Español- por Daniel Adelson

El sobreviviente Eli Sharabi, quien fue liberado después de 491 días en Gaza, habló este jueves por la tarde ante el Consejo de Seguridad de la ONU, según reveló Ynet, y en su discurso compartió con los representantes de los estados miembro lo que pasó en cautiverio en Gaza: el hambre, la tortura, la ayuda que vino directamente de los fondos del gobierno y fue robada por los terroristas de Hamas, y la ayuda que no llegó.

“Estoy aquí hoy, menos de seis semanas después de mi liberación, para hablar en nombre de quienes todavía están atrapados en esta pesadilla. El 7 de octubre, mi paraíso se convirtió en infierno”, comenzó Sharabi en su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU. “No los he vuelto a ver desde entonces”, afirmó. Describió cómo terroristas armados irrumpieron en su casa, dispararon en todas direcciones y se lo llevaron por la fuerza, mientras prometía a sus hijas que volvería. Desde entonces, dijo, ha pasado 491 días de cautiverio en las profundidades de Gaza, encadenado, golpeado, hambriento y humillado. “Cuando me liberaron, pesaba sólo 44 kilos. Perdí más de 30 kilos, casi la mitad de mi peso corporal”.

Sharabi reveló las condiciones inhumanas en las que estuvo recluido: “Me daban de comer un trozo de pan de pita al día y una taza de té. El hambre lo ha consumido todo. Me golpearon. Me rompieron las costillas. No me importaba. Solo quería un pedazo de pan”. Describió cómo la organización terrorista le negó a él y a sus compañeros de cautiverio cualquier acceso a alimentos y agua, mientras que los terroristas comieron de manera ilimitada de la ayuda internacional enviada a Gaza: “En Hamás comí9an como reyes mientras los rehenes se morían de hambre. Vi con mis propios ojos cómo robaban tu ayuda humanitaria, cómo les meten cajas con símbolos de la ONU y de la UNRWA en los túneles. Docenas y docenas de cajas financiadas por sus gobiernos alimentan a los terroristas que me torturaron y asesinaron a mi familia”.

Sharabi relató cómo en los últimos momentos antes de su liberación, un terrorista se le acercó y le mostró una foto de su hermano, Yossi, y le dijo que lo habían matado. “Fue como si me hubiera caído un martillo enorme. Me negué a creerlo”, dijo. Cuando llegó al punto de entrega, se encontró por primera vez en 491 días con un representante de la Cruz Roja. “Me dijo: ‘No te preocupes, ahora estás a salvo’. ¿Estoy seguro? ¿Dónde estuvo la Cruz Roja durante 491 días?

Sharabi se dirigió a los representantes de los Estados miembro del Consejo de Seguridad con un llamamiento inequívoco: “Durante 491 días tuve hambre, estuve encadenado y supliqué por mi humanidad. En todo este tiempo, nadie vino. Nadie en Gaza me ayudó”. Subrayó que los civiles de Gaza fueron testigos del sufrimiento de los secuestrados y no hicieron nada. “Estoy aquí para decir: no hay más excusas, no más retrasos. Si realmente representas los valores de la humanidad, demuéstralo. Mi nombre es Eli Sharabi. No soy diplomático. Soy sobreviviente. Traigan a todos a casa. Ahora”.

“¿Dónde estaba la Cruz Roja cuando la necesitábamos?”

Al comienzo de su declaración antes del discurso, dijo: “Soy Eli Sharabi, de 53 años, regresé del infierno para contar mi historia. Vivía con mi esposa Lian y mis hijas Noya y Yahel, teníamos una hermosa comunidad. Pero el 7 de octubre su paraíso se convirtió en infierno. Empezaron a sonar las sirenas, los terroristas de Hamás se infiltraron y nunca volví a ver a mi familia”. Relató cómo trató de calmar a su esposa Lian, quien fue asesinada en la masacre: “Le dije que vendría el ejército, pero no vinieron”.

Habló de los abusos que sufrió después de ser secuestrado: “Cuando cruzamos la frontera, la mayoría de los civiles intentaron lincharme. Más tarde me trasladaron a los túneles de Hamás. Me llevaron a la clandestinidad, me encadenaron, me mataron de hambre, me golpearon”. Sharabi agregó: “¿Dónde estaba la Cruz Roja cuando la necesitábamos? ¿Dónde estaban las Naciones Unidas? Más de 490 días de tortura, de hambre, de estar encadenados bajo tierra, y nadie llegó. Nadie en Gaza me ayudó”. Según él, los residentes de Gaza no eran espectadores pasivos: “Los civiles nos vieron sufrir y vitorearon a nuestros secuestradores. Están totalmente involucrados”.

Sharon Sharabi, hermano de Eli, que está con él en Washington, dijo: “Esta es la primera vez que el tema de los secuestrados ha surgido en el Consejo de Seguridad gracias a los estadounidenses, que invitaron a Eli y al embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, que impulsó esta importante iniciativa. Los días son complicados, los combates de nuestros soldados en Gaza son intensos, pero es la intensidad de las respiraciones emocionales de Eli por el esperado discurso y el miedo por el destino de los secuestrados lo que lo motiva en la lucha moral más importante. La responsabilidad de los Estados miembro de la ONU es clara en cuanto al destino de los secuestrados”.

Enviado de EE.UU.: “EE.UU. elogia a Eli por su valentía”

La embajadora interina de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Dorothy Shay, dijo después del discurso de Sharabi: “Estados Unidos felicita a Eli Sharabi por su valentía y por unirse a nosotros hoy para brindar un escalofriante testimonio de primera mano sobre la brutalidad de Hamás. Gracias, Eli. Expreso nuestras más sinceras condolencias por la pérdida inimaginable que has sufrido. Estados Unidos condena enérgicamente a Hamás por estos atroces asesinatos. Su presencia aquí, frente a la tragedia que ha vivido, es conmovedora. Su valiente testimonio es uno de muchos”.

“El presidente Trump fue claro: Hamás debe liberar a todos los rehenes de inmediato, de lo contrario habrá un alto precio. Cinco estadounidenses aún tienen que regresar a casa. Hamás es el único responsable de la guerra y de la reanudación de las hostilidades. Los combates podrían terminar mañana si Hamás libera a los rehenes y depone las armas. Como dijo el secretario Marco Rubio, ésta es una situación intolerable.”

“Los principios del enfoque de Estados Unidos siguen siendo firmes: apoyar a Israel, defender la paz. Hamás ha rechazado todos los intentos de prorrogar el alto el fuego en las últimas semanas, incluida una propuesta de mediación que habría permitido la calma más allá del Ramadán y la Pascua, y habría dado tiempo para las negociaciones sobre un marco para un alto el fuego permanente”, agregó.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, agregó a los comentarios de Sharabi: “La crueldad no es sólo de Hamas, es el silencio del mundo. ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está la rabia? ¿Dónde está el clamor internacional por su liberación? ¿Dónde está la demanda de todos los países para traerlos a casa? Desde el 7 de octubre, ustedes han aprobado 77 resoluciones en esta sala, no ha habido ni una sola resolución que condene a Hamás. Durante 530 días borraste a los abducidos. Usted ha hablado de Gaza sin mencionar los crímenes de Hamás. Usted argumentó sobre la ayuda humanitaria sin reconocer la catástrofe humanitaria que Hamás está causando deliberadamente a los secuestrados. La inacción de la ONU ante la difícil situación de los secuestrados es un colapso moral de primer orden”.

Danon también dijo que “Israel no eligió esta guerra. Hamás lo hace. Fue Hamás el que invadió Israel y la casa de Eli. Fue Hamás el que masacró a nuestro pueblo, y durante tres meses fue Hamas el que detuvo las negociaciones. A Hamás se le dio la oportunidad de prorrogar el alto el fuego. A Hamás se le dio la oportunidad de llevar ayuda a los residentes de Gaza. A Hamás se le dio una opción, y eligieron la guerra. Esto continuará hasta que el último de los secuestrados esté en casa”.

Por otro lado, el representante palestino, Riyad Mansour, ofreció sus condolencias a Eli Sharabi “por su pérdida”, pero afirmó que “aparentemente nadie alrededor de esta mesa puede entender completamente el significado de tal pérdida: el asesinato de seres queridos, el cautiverio prolongado, el miedo y el trauma, pero los palestinos sí, porque lo vivimos. Lo sufrimos todos los días”. Mansour acusó que “familias enteras están siendo aniquiladas en bombardeos masivos e indiscriminados, los niños reciben disparos en la cabeza y el pecho por parte de francotiradores israelíes, las comunidades son desarraigadas por la fuerza. No hay una sola familia palestina que no tenga un ser querido que haya sido asesinado, herido, arrestado o desplazado, y sigue siéndolo por generaciones”.

El representante palestino se refirió al testimonio de la superviviente del cautiverio Noa Argamani ante el Consejo, y aprovechó la oportunidad para acusar una vez más a Israel de “genocidio”: “Los que más sufren en ambas partes son los más fervientes partidarios de un cese del fuego. Sus llamamientos deben ser escuchados, ya que muchos de ustedes se han referido a otra víctima que testificó ante nosotros, que trató de defender el cese del fuego y aplicar las tres fases del acuerdo. Escúchenla. Su sufrimiento no debe utilizarse para provocar más muerte y destrucción o como excusa para una guerra en curso, genocidio, expulsión y anexión forzadas, deshumanización y odio”.

Al mismo tiempo, el embajador adjunto ruso ante la ONU, Dmitry Polyansky, acusó a los “líderes israelíes” de “elegir la guerra sobre el regreso de los rehenes”. El representante chino, el embajador adjunto ante las Naciones Unidas, Geng Shuang, acusó a Israel del colapso del alto el fuego y de la “obsesión con el uso de la fuerza”. Según Polyansky, “el liderazgo israelí ha aumentado constantemente su retórica beligerante. Pasar a la segunda fase del acuerdo, que incluye un alto el fuego permanente y la liberación de todos los demás rehenes en Gaza, ni siquiera surgió como una posibilidad por parte de los líderes israelíes”.

El representante chino atacó que “Israel llevó al colapso del alto el fuego y causó más muerte y sufrimiento. Poner a Gaza bajo la amenaza de fuego no hará que los secuestrados estén más protegidos. Escuchamos que las familias están preocupadas de que volver a los combates los ponga en peligro. La realidad lo ha demostrado. Instamos a Israel a que abandone su obsesión por el uso de la fuerza y ponga fin a sus operaciones militares en Gaza. Es un castigo colectivo que no tiene justificación. Detener el transporte de ayuda a Gaza podría costarles la vida a los secuestrados. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que promueva la solución de dos Estados”.

El discurso de Sharabi, que se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca hace dos semanas, fue iniciado por el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, en cooperación con la delegación de Estados Unidos ante la ONU. “Es conmovedor ver la movilización del pueblo judío en apoyo de Eli en estos tiempos difíciles”, agregó Danon.

El embajador agradeció a Sharabi por “el coraje de presentarse ante la comunidad internacional y dar un testimonio duro y escalofriante”, y agregó que esto es “de la mayor importancia, especialmente en este momento”. Dijo: “Estamos obligados a hacer que se escuchen las voces de los secuestrados, hasta que todos regresen a casa”.

El embajador Danon también le dijo a Ynet esta semana: “Estamos entusiasmados con la llegada del sobreviviente de esta semana, Eli Sharabi, a las Naciones Unidas. No nos detendremos y no permaneceremos en silencio hasta que traigamos a todos los secuestrados a casa”.

Durante la masacre del 7 de octubre, Eli Sharabi, del kibutz Be’eri, fue secuestrado. Su esposa Lian y sus dos hijas, Noya (16) y Yahel (13), fueron asesinadas en la masacre y él fue secuestrado junto con su hermano, quien luego fue asesinado en cautiverio, aparentemente como resultado de un ataque de la fuerza aérea.