Dror Or, identificado como rehén de Gaza, regresó a Israel

Or fue asesinado el 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue llevado a Gaza por la Yihad Islámica Palestina. Su muerte fue oficialmente determinada el 2 de mayo de 2024. Or tenía 48 años y tres hijos. Crédito de foto: Hostages and Missing Families Forum

El rehén asesinado de Gaza, Dror Or, fue identificado como el rehén cuyos restos fueron devueltos a Israel por Hamas y la Yihad Islámica Palestina (YIP) el martes, anunciaron la oficina del Primer Ministro y las FDI el miércoles por la mañana.

“Después de completar el proceso de identificación por el Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabino Militar, los representantes de las FDI informaron a la familia del secuestrado fallecido, Dror Or, que su ser querido había sido devuelto a Israel y que su identificación había sido completada”, declaró la Oficina del Primer Ministro.

La oficina agregó que el gobierno israelí compartió el dolor de la familia de Or y reafirmó su compromiso de volver a traer a todos los rehenes.

“La organización terrorista de Hamas tiene la obligación de cumplir con sus compromisos con los mediadores y devolverlos como parte de la implementación del acuerdo. No comprometeremos esto y no escatimaremos esfuerzos hasta traer de vuelta a todos los rehenes; todos y cada uno”, concluyó la declaración.

Las FDI señalaron que, según la inteligencia disponible, Or fue asesinado y secuestrado por la Yihad Islámica Palestina durante los ataques dirigidos por Hamas el 7 de octubre de 2023. Su muerte fue oficialmente determinada el 2 de mayo de 2024. Or tenía 48 años y tres hijos. Su esposa, Yonat Or, también fue asesinada en la masacre.

Dos de los hijos de Or, Alma y Noam, fueron secuestrados con él y liberados en noviembre de 2023 bajo el acuerdo “Puertas del Cielo”.

El ejército dijo que continúa los esfuerzos para devolver a todos los rehenes caídos y señaló que Hamas está obligado a cumplir con sus obligaciones bajo el acuerdo para devolver los cuerpos restantes.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos expresó tristeza por la muerte de Or y compartió el dolor de la familia, enfatizando la urgencia continua de traer a casa a todos los rehenes restantes.

“Después de 781 días agonizantes durante los cuales su familia luchó día y noche por él, Dror ha sido devuelto a Israel para ser enterrado en la tierra de Be’eri que tanto amaba”, dijo el foro.

Dror, nativo del kibutz Be’eri, era un esposo y padre devoto. Dirigía y co-fundó la Lechería Be’eri, una operación de producción de queso artesanal, y estudió producción de queso en Italia. También era chef, instructor de yoga certificado y un padre y esposo amoroso y solidario.

Él es sobrevivido por sus tres hijos, Yahli, Noam y Alma; sus hermanos, Dana y Elad; y sus padres, Yuval y Dorit.

Hamas realizó una ‘ceremonia’ al transferir los restos de Dror

El martes, las FDI recuperaron los restos de Or de la Cruz Roja en Gaza y los llevaron al centro médico de Abu Kabir para su identificación.

La Cruz Roja había recuperado a Or de los terroristas en un punto de encuentro en la Franja de Gaza central alrededor de las 4:30 p.m. Los terroristas habían realizado una pequeña “ceremonia” mientras se transferían los restos, en violación del acuerdo de alto al fuego.

Después del regreso de Or a Israel, los dos rehenes que permanecen en Gaza son el ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak y el Sargento Mayor Ran Gvili.

Miriam Sela-Eitam y Darcie Grunblatt contribuyeron a esta historia.