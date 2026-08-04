Dos jóvenes con raíces judías e israelíes viajan a Inglaterra con el Barça de Hansi Flick

Cuando Hansi Flick dio a conocer la lista de 31 futbolistas convocados para el stage de pretemporada que el FC Barcelona realiza en Inglaterra, todas las miradas se dirigieron, como era de esperar, hacia las grandes figuras del primer equipo y las jóvenes promesas llamadas a consolidarse en la élite. Sin embargo, en los círculos judíos e israelíes hubo dos nombres que despertaron una atención muy especial: Áron Yaakobishvili y Orian Goren.

Ninguno de los dos acapara todavía las portadas deportivas ni ocupa el foco mediático reservado a las grandes estrellas azulgranas. Pero ambos representan algo más que una promesa futbolística: son dos jóvenes vinculados al mundo judío e Israel que empiezan a abrirse camino en uno de los clubes más importantes del planeta.

El caso más conocido es probablemente el de Orian Goren, centrocampista ofensivo nacido en Savyon (Israel) y considerado una de las grandes joyas de La Masia. Internacional con las categorías inferiores de la selección israelí, llegó al Barcelona en 2023 procedente del Maccabi Petah Tikva, donde ya destacaba por su talento.

La prensa deportiva catalana ha llegado a describirlo como «el jugador más inteligente de la cantera» y un futbolista de extraordinaria visión de juego. Con apenas 17 años, puede actuar como mediapunta, interior o incluso falso nueve, una polivalencia que ha llamado la atención de los técnicos azulgranas.

Pero quizá lo que más ha conectado con los aficionados israelíes fueron sus propias palabras en una entrevista concedida este año: «Siento que represento a Israel en todo, dentro y fuera del campo. Es un gran orgullo y espero poder dar alegrías a todos en mi país.» Una declaración que convirtió cada uno de sus pasos en La Masia en motivo de seguimiento para numerosos aficionados israelíes.

El otro nombre de la expedición es el del guardameta Áron Yaakobishvili, nacido en Budapest y perteneciente al Barça Atlètic. Procede de una familia judía: su padre nació en Georgia, vivió durante dos años en Israel y pudo obtener la nacionalidad israelí, mientras que su madre es húngara.

Yaakobishvili pasó por todas las categorías inferiores del Barcelona antes de debutar con el filial y de acumular experiencia en calidad de cedido. Internacional con la selección absoluta Hungría tras su estreno este año frente a Finlandia, figura entre los porteros llamados por Flick para trabajar durante la concentración inglesa, una oportunidad para seguir creciendo junto al primer equipo.

Aunque ninguno de los dos parte, por ahora, como candidato a tener un papel protagonista esta temporada, su presencia en la lista del técnico alemán demuestra la confianza que el club deposita en ambos jóvenes talentos y confirma que continúan formando parte del proyecto de futuro del Barcelona.

En una convocatoria repleta de nombres mediáticos como Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha o Karim Adeyemi, los focos deportivos apuntan hacia las estrellas, pero en muchas casas judías e israelíes la curiosidad se dirige hacia otros dos futbolistas que representan algo más que fútbol: la posibilidad de ver a un israelí y a un jugador de origen judío acercándose, paso a paso, al primer equipo de uno de los clubes más prestigiosos del mundo.

Para la inmensa comunidad de seguidores del FC Barcelona en Israel y para muchos aficionados judíos repartidos por distintos países, los nombres de Orian Goren y Áron Yaakobishvili son, sin duda, dos de los más interesantes de esta pretemporada.