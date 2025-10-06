Dos años del 7 de octubre: memoria, resiliencia y desafíos

El 7 de octubre de 2023 marcó un antes y un después en la historia reciente de Israel y del pueblo judío. El ataque perpetrado por Hamás desde la Franja de Gaza dejó más de 1.200 muertos, centenares de heridos y más de 240 secuestrados, en la jornada más trágica que Israel había vivido desde su fundación. A dos años de aquellos sucesos, la memoria sigue viva y las heridas, tanto físicas como emocionales, permanecen abiertas.

En Israel y en comunidades judías del mundo entero se realizan actos conmemorativos para recordar a las víctimas y exigir justicia por los rehenes que aún no han regresado. El aniversario llega en un contexto en el que la seguridad regional continúa siendo frágil y las tensiones políticas y sociales se entrelazan con el dolor de las familias que todavía buscan respuestas.

Más allá de la tragedia, el 7 de octubre se convirtió en un símbolo de la resiliencia de un pueblo. La sociedad israelí, profundamente golpeada, mostró una capacidad inmediata de organización: voluntarios, redes solidarias y una movilización ciudadana sin precedentes sostuvieron a las comunidades del sur y a los desplazados.

Hoy, dos años después, la conmemoración no es solo un ejercicio de memoria, sino también una reflexión sobre los desafíos que enfrenta Israel: la necesidad de garantizar seguridad a sus ciudadanos, de promover la unidad interna en medio de divisiones políticas y de mantener viva la esperanza de paz en un entorno hostil.

El recuerdo del 7 de octubre no se limita a las cifras de víctimas ni al relato bélico: es también un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de fortalecer valores de solidaridad y resistencia. A dos años, la memoria se transforma en compromiso: con los caídos, con los sobrevivientes y con las futuras generaciones que merecen un presente de seguridad y dignidad.