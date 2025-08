¿Dónde está el mundo? La ciudad que se está “asfixiando hasta la muerte”

Si no está Israel involucrado, le importa a muy pocos. En Sudan, la ciudad de Al-Fashir está bajo un brutal asedio, los drones atacan día y noche, los convoyes humanitarios están bajo fuego y las personas comen heno y cáscaras de maní para sobrevivir; y miles enferman de cólera. Crédito foto: Reuters

Cientos de miles de personas en la ciudad de Al-Fashir, en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, se enfrentan a una creciente crisis de hambre después de un asedio de 15 meses impuesto por combatientes de la milicia que lucha contra el ejército sudanés como parte de la sangrienta guerra civil que ha estado haciendo estragos en el país durante más de dos años. La ciudad, el último bastión importante del ejército sudanés en Darfur, recibió nuevas pruebas de la grave crisis allí, según la cual miles de residentes se ven obligados a comer alimentos para animales, como heno, y cáscaras de maní para sobrevivir.

La guerra civil en Sudán estalló en abril de 2023 en el contexto de una lucha de poder entre el ejército sudanés, dirigido por el general Abdel Fattah al-Burhan, y la milicia de las Fuerzas de Intervención Rápida (RSF) dirigida por el general Mohamed Hamdan Deklo (“Hamidi”). La lucha estalló en torno de la cuestión de la transición prevista a un gobierno civil, cuatro años después del golpe de Estado en el que fue derrocado el dictador Omar al-Bashir.

En el tiempo transcurrido desde el estallido de la guerra, al menos 40.000 personas han muerto según estimaciones conservadoras, pero otras estimaciones hablan de unas 150.000 muertes. Trece millones de personas, alrededor del 30% de la población de Sudán, han sido desplazadas de sus hogares, y según cifras de la ONU, alrededor de 4 millones de sudaneses han huido a países vecinos. De los aproximadamente 50 millones de residentes de Sudán, la mitad se enfrenta ahora a la inseguridad alimentaria, y en el pasado se ha informado de que familias enteras se han visto obligadas a recoger hierba y comerla. Durante la guerra, ha habido testimonios de horribles crímenes de guerra cometidos por ambos bandos. Estos incluyen masacres por parte de miembros de las RSF, una milicia que depende principalmente de los árabes, en comunidades étnicas no árabes en Darfur. En enero de este año, al final de la administración Biden, Estados Unidos determinó que las masacres llevadas a cabo por los combatientes de las RSF constituían genocidio.

La guerra amenaza con dividir a Sudán en dos entidades políticas separadas, una división que se ha visto significativamente incrementada por el anuncio de las RSF el mes pasado de la formación de un gobierno rival que opera en partes del país controladas por los militares, una declaración condenada tanto por las Naciones Unidas como por la Unión Africana. El ejército de Al-Burhan ahora controla las regiones norte y este de Sudán: en marzo logró tomar el control total de la capital, Jartum, mientras que las fuerzas de las RSF controlan la mayor parte de Darfur en el oeste. Otro grupo rebelde, el SPLM-N, aliado de las RSF, controla grandes extensiones de territorio en el estado sureño de Kordopan del Sur, que limita con el estado separatista de Sudán del Sur.

La expulsión de los combatientes de las RSF de Jartum a principios de este año provocó una escalada en los combates en Al-Fashir, una ciudad que ahora alberga a unos 900.000 residentes y refugiados y es el último bastión importante controlado por el ejército en toda la región de Darfur. Su caída en manos de las fuerzas rebeldes allanará el camino, según los especialistas, para la fragmentación completa y de facto de Sudán en dos entidades políticas separadas. El asedio de Al-Fashir ha estado ocurriendo durante 15 meses, y se ha informado que los combatientes de las RSF están impidiendo la entrada de convoyes humanitarios e incluso atacan convoyes que intentan romper el asedio. En uno de esos ataques en junio pasado, según la organización de ayuda Médicos Sin Fronteras, cinco activistas fueron asesinados.

UAV, bombardeos, mercados vacíos y cólera

El mes pasado, las Naciones Unidas pidieron una tregua humanitaria en los combates en Al-Fashir, pero las RSF rechazaron ese llamado. La crisis humanitaria en la ciudad sólo ha empeorado después de que los combatientes de RSF asaltaran el campo de refugiados de Zamzam en abril, hasta entonces el campo de refugiados más grande de Sudán ubicado a pocos kilómetros al sur de Al-Fashir, y en una masacre que supuestamente mató a docenas, incluidos niños y trabajadores humanitarios. Tras el ataque, cientos de miles de refugiados en el campamento huyeron a otras áreas. Ahora, según informó Reuters ayer, los residentes y refugiados de la ciudad se enfrentan a una creciente escasez de alimentos y agua, y junto con los incesantes bombardeos también existe un creciente temor de un brote de cólera en la zona.

“La artillería y los drones de las RSF están atacando Al-Fashir día y noche”, dijo un residente a Reuters. Según él, la infraestructura eléctrica de la ciudad se ha derrumbado por completo, las panaderías están cerradas y los suministros médicos se están agotando. “El número de personas que mueren aumenta cada día y los cementerios se están expandiendo”, dijo. Un médico que habló con la agencia de noticias informó que el hambre era un peligro mucho mayor que los bombardeos. “Los niños están desnutridos, los adultos están desnutridos. Incluso yo no desayuné hoy porque no pude encontrar nada”, relató.

Los residentes de la ciudad dan fe de la grave escasez de alimentos y de los mercados que están casi vacíos de productos. Los bienes que los contrabandistas logran traer a Al-Fashir se venden a precios exorbitantes, que son más de cinco veces más altos que el precio promedio en Sudán. Los residentes que hablaron con Reuters dijeron que algunos se vieron obligados a comer heno y ambaz, un tipo de alimento para animales hecho de cáscaras de maní. Un grupo de ayuda que opera en el área advirtió que incluso el Ambaz se estaba acabando.

Sky News también publicó ayer testimonios sobre la desgracia de la hambruna en Al-Fashir, una ciudad que la corresponsal de la cadena británica Yusra al-Baghir describió como “asfixiante hasta la muerte” bajo el asedio que se le impuso. Este informe también afirma que miles de personas se ven obligadas a comer alimentos para animales. “Sufrimos mucho por la falta de comida y agua. Tenemos hambre. Nuestros hijos están desnudos. No tenemos nada para comer excepto comida para animales. No hay agua. No tenemos nada”, dijo una refugiada llamada Fatma Yacoub a Sky News.

Internet citó el testimonio de un periodista local llamado Muammar Ibrahim, quien envió mensajes de audio desde allí, en los que su voz sonaba débil debido a las condiciones de hambre, y se podían escuchar disparos de fondo. “La situación es monstruosa”, dijo. “Los mercados están vacíos de alimentos y algunos de ellos están devastados por los bombardeos. Justo el día anterior, varios civiles fueron asesinados en el mercado. La gente ha huido de las áreas del mercado, pero también hay bombardeos en las áreas residenciales. Todos los días escuchamos sobre 10 o 12 civiles muertos en ataques”, agregó. “Cientos de miles están en peligro de una crisis de hambre a gran escala”.

Muchos de los que huyen de la ciudad han encontrado refugio en Twila, una ciudad ubicada unos 60 kilómetros al oeste. Aquellos que lograron hacer el arduo y peligroso viaje dijeron a Reuters que los combatientes de las RSF los atacaron en el camino. “Huimos primero a la aldea de Shagra antes de llegar a Tawila, y nos atacaron de nuevo”, dijo Anam Abdullah, de 19 años. “Si encuentran tu teléfono, se lo llevan. Dinero, se llevan. Se llevan el burro y todo. Mataron a personas frente a nuestros ojos y secuestraron niñas frente a nuestros ojos”.

El grupo de derechos humanos Abogados de Emergencia informó ayer que al menos 14 personas que huían de Al-Fashir murieron en un ataque contra una aldea en el camino a Tawila, y que docenas más resultaron heridas. Twila es ahora el hogar de alrededor de medio millón de refugiados, muchos de los cuales han llegado allí desde el ataque al campo de refugiados de Zamzam en abril. Pero tampoco hay suficientes refugios o suministros y alimentos para todos, en medio de recortes en la ayuda internacional. Los refugiados que llegaron a Twila dijeron que sólo reciben pequeñas cantidades de grano, incluidos sorgo y arroz, pero dicen que no son suficientes.

A las sangrientas batallas y a la difícil situación del hambre se suma un brote de cólera en Sudán, que se deriva de una combinación de las malas condiciones de vida de muchos de sus residentes, el colapso del sistema de salud local y la llegada de la temporada de lluvias. Según la organización de ayuda Médicos Sin Fronteras, su personal ha tratado a unos 2.500 pacientes de cólera desde mediados de junio. Otra organización que opera en Sudán, el Comité de Coordinación para Personas Desplazadas, informó que al menos 52 personas han muerto en el brote hasta el momento. Las lluvias dificultan la entrega de vacunas a los epicentros del brote, incluido Twila. Allí, según los activistas de ayuda, sólo el 10% tiene acceso estable al agua, y menos aún al baño. Muchas familias se ven obligadas a conformarse con una comida al día, y a veces incluso menos.

“No tenemos casas que nos protejan de la lluvia y no tenemos lonas. Tenemos que esperar a que deje de llover para que los niños puedan dormir”, dijo Huda Ali, madre de cuatro hijos, mientras estaba sentada en un refugio sin paja. Ella dice que para proteger a los niños se asegura de que se laven las manos y coman sólo alimentos que estén bien calientes.

La crisis en Sudán, una de las mayores crisis humanitarias del mundo actual, provoca ocasionalmente informes como los publicados actualmente por Reuters y Sky News, pero en general es difícil decir que reciba una atención significativa en los medios de comunicación internacionales, ciertamente no tanto como la crisis en Gaza, ni provoca importantes llamados de protesta por parte de los líderes mundiales o manifestaciones en nombre del pueblo de Darfur, al que Estados Unidos ya ha acusado de experimentar actos de genocidio por parte de las RSF. TambiénLos Emiratos Árabes Unidos, que supuestamente financian a RSF, no están bajo una presión significativa de países de todo el mundo para que dejen de hacerlo.

“Vamos a morir de hambre, y a nadie le importará”, dijo a Sky News uno de los voluntarios que ahora se mueven de casa en casa en al-Fashir, con carruajes tirados por burros, distribuyendo parte de la comida que aún les queda.