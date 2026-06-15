Documentos de Hamás muestran que el ataque del 7 de octubre tenía como objetivo frustrar la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudí

Según documentos incautados, el grupo terrorista Hamás perpetró su ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, en parte para frustrar el acercamiento del Estado judío con Arabia Saudí.

Kan revela las actas de las reuniones en Gaza previas al ataque terrorista, donde consta la decisión del entonces líder Sinwar de lanzar una «acción excepcional» para obstaculizar el acercamiento regional.

Según documentos incautados, el grupo terrorista Hamás perpetró su ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, en parte para frustrar el acercamiento del Estado judío con Arabia Saudí.

El material interno de Hamás fue publicado por el Centro de Información sobre Inteligencia y Terrorismo Meir Amit, un centro de estudios controlado por el gobierno, y posteriormente emitido por la emisora ​​pública Kan el domingo.

En los meses y años previos al ataque, se informó ampliamente que el reino petrolero estaba considerando la normalización de relaciones con Israel, siguiendo el modelo de los Acuerdos de Abraham, mediados por Estados Unidos, con otros estados árabes.

Un informe del Times of Israel del año pasado confirmó que, en vísperas del ataque del 7 de octubre, Washington y Riad ya habían llegado a acuerdos sobre las concesiones que Israel tendría que hacer a los palestinos para que Riad normalizara sus relaciones con Jerusalén.

En una reunión celebrada por la cúpula de Hamás en la Franja de Gaza en febrero de 2022, el grupo terrorista respaldado por Irán, que durante mucho tiempo había funcionado como gobierno de facto del enclave, decidió establecer una nueva oficina encargada de supervisar los esfuerzos para impedir la normalización de relaciones entre Israel y sus antiguos enemigos.

Según las actas de la reunión, Hamás decidió intensificar el conflicto en Gaza, así como en Cisjordania y Jerusalén Este, «para frustrar el proceso de normalización del reino saudí».

El grupo terrorista señaló, como precedente de su campaña, que la Segunda Intifada —una campaña mortífera de atentados suicidas y otros ataques terroristas que duró años a principios de la década de 2000— fue «uno de los principales factores que llevaron al fracaso del proceso de normalización presentado a través de la Iniciativa de Paz Árabe».

En 2023, el grupo decidió que su renovado intento de sembrar el desorden en la región no estaba dando los resultados esperados. A finales de septiembre, la dirección del grupo celebró otra reunión, presidida por el jefe de Gaza —y cerebro de los atentados del 7 de octubre— Yahya Sinwar.

En la reunión, Sinwar presentó un memorándum titulado «Cómo abordar el proceso de normalización entre Arabia Saudita e Israel».

«Hamás no es un actor insignificante; nuestra resistencia puede frustrar los planes, tal como contribuimos al fracaso de Oslo», afirmó, refiriéndose al proceso de paz mediado por Estados Unidos hace décadas, en el que Israel buscaba retirarse de Cisjordania y permitir la creación de un Estado palestino desmilitarizado.

«Contribuiremos a infligir dolor al enemigo sionista y a enviar un mensaje a quienes participan en la normalización: la ocupación israelí no es un oasis de seguridad y estabilidad», declaró Sinwar.

«Quizás no logremos detener el proceso, pero lo perturbaremos y le quitaremos legitimidad», concluyó, según el informe de Kan.

Un grupo de ex altos cargos de Hamás, entre ellos (sentados de izquierda a derecha) Muhammad Sinwar, Muhammad Deif, Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh, todos ellos asesinados posteriormente por Israel, aparecen en un vídeo propagandístico difundido por Hamás el 30 de agosto de 2025. (Captura de pantalla: X, utilizada de conformidad con el artículo 27a de la Ley de Derechos de Autor).

El 2 de octubre de 2023, Sinwar declaró ante la cúpula de Hamás que, ante la amenaza que suponía la normalización de relaciones con Arabia Saudí, no había otra opción que llevar a cabo lo que describió como una «acción excepcional» por parte de Hamás y sus aliados en el «Eje de la Resistencia», en referencia a Irán y sus aliados regionales.

En dicha reunión, la cúpula de Hamás decidió llevar a cabo el ataque sorpresa contra Israel.

Cinco días después, en la mañana de la festividad de Simjat Torá, miles de terroristas liderados por Hamás irrumpieron a través de la frontera entre Gaza e Israel bajo un incesante fuego de cohetes, matando a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y tomando 251 rehenes, en medio de actos de brutalidad y agresión sexual.

El ataque desencadenó la posterior guerra en múltiples frentes, que recibió el apoyo del grupo terrorista Hezbolá en Líbano, los hutíes en Yemen y grupos respaldados por Irán en Irak y Siria, así como del propio Irán. A pesar de los esfuerzos por mantener viva la idea, la normalización de relaciones con Arabia Saudí no parece inminente, y tanto los líderes israelíes como los saudíes han indicado que no está sobre la mesa en este momento.