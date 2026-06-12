Documentación incriminatoria: Escuela de Jerusalem Este vinculada a Hamás

Esta semana se ha revelado un caso grave en Jerusalem: la escuela «Noor al-Huda», en el barrio de Shu’afat, se encuentra en el centro de las sospechas de tener vínculos con la organización terrorista Hamás. Según datos presentados recientemente, la institución educativa está vinculada a la asociación «Amasah Dam’at Elitam», dirigida por personas afiliadas a la asociación «Zakat al-Quds», entidad que fue declarada por el tribunal como una organización afiliada a Hamás y que actualmente se encuentra en proceso de disolución.

El diputado Zvi Sucot, presidente de la Comisión de Educación de la Knéset, realizó una visita de emergencia al centro educativo para examinar las denuncias. Durante la visita, Sucot mostró al director, Hamza Casey, una grabación en la que se le veía recaudando fondos para dichas organizaciones. El director, por su parte, optó por abandonar la reunión y regresar a las instalaciones del centro, sin responder a las preguntas formuladas.

Vínculos incriminatorios con la organización terrorista

Los documentos revelados, entre otros por el sitio web «Jewish Voice», indican que el director participa activamente en diversos cargos dentro de estas organizaciones. Asimismo, se constató que publicaciones oficiales del centro agradecían a organizaciones consideradas ilegales en Israel debido a sus vínculos directos con la actividad de Hamás.

Se sospecha que el edificio escolar se construyó con donaciones recaudadas por elementos vinculados a la organización terrorista. A la ceremonia de inauguración asistieron figuras controvertidas debido a sus posturas de apoyo al terrorismo, según la documentación presentada.

«Es inaceptable que la capital de Israel se convierta en un espacio donde las organizaciones terroristas construyan infraestructura civil y moldeen la conciencia de las nuevas generaciones», declaró el diputado Sucot al finalizar la visita. Según él, se trata de una lucha por la gobernanza y la educación en la ciudad, y tiene la intención de contactar urgentemente con los ministerios de Educación y Defensa para que revisen los vínculos con la institución.

Un panorama más amplio

Detrás del caso específico de Shuafat, existe un panorama más amplio. Según fuentes familiarizadas con los detalles, las autoridades fueron informadas hace años. «Hace cuatro años, nos alertaron sobre instituciones de Hamás en Jerusalem financiadas por el Estado de Israel», informó Jewish Voice. «Esperamos que las autoridades de seguridad actúen contra estas instituciones ubicadas en el corazón de Jerusalem, tal como lo hacen contra la infraestructura de la organización en Gaza».

El asunto se encuentra ahora ante los ministerios gubernamentales, que se ven obligados a afrontar el reto de rastrear los fondos públicos que llegan a instituciones vinculadas a organizaciones terroristas. En una realidad donde la línea entre ciudadanía y terrorismo en Jerusalem Este se difumina y se vuelve peligrosa, la cuestión fundamental es cómo evitar que este fenómeno continúe.

Llamamiento a la acción inmediata

El diputado Sucot, quien anteriormente ha mantenido acalorados debates en la Comisión de Educación sobre temas relacionados con el sistema educativo, subraya que este es un asunto con implicaciones tanto para la seguridad como para la educación. «No se trata solo de presupuestos», aclara. «Se trata de quién educará a la próxima generación en Jerusalem».

Actualmente, el asunto está bajo revisión y las autoridades de seguridad deben decidir cómo actuar contra las instituciones educativas sospechosas de tener vínculos con organizaciones terroristas. La pregunta clave es si es posible seguir financiando dichas instituciones o si se requieren medidas decisivas para romper esos vínculos.